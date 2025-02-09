¡Ö¤¿¤Ã¤¿1Ç¯¼å¤Ç³ô²Á¤Ï¶Ã°Û¤Î21ÇÜ...¡ª¡×¥á¥¿¥×¥é¥Í¥Ã¥È¼Ò¤¬¡Ö¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤òÇã¤¤Â³¤±¤ëÍýÍ³¡×¤È¡ÖÆüËÜ±ß¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤½¤ì¼«ÂÎ¤¬¼Â¤Ï¥ê¥¹¥¯¡×¤Î¿¿°Õ
²¦À¸µ®µ×
¤¤¤¯¤ë¤ß¡¦¤è¤·¤Ò¤µ¡¿³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥¿¥×¥é¥Í¥Ã¥ÈºÇ¹âºâÌ³ÀÕÇ¤¼Ô¡£Æ±¼Ò¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤òÉáµÚ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤òÇã¤¤Â³¤±¤ëÍýÍ³
ÆüËÜ±ß¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤½¤ì¼«ÂÎ¤¬¼Â¤Ï¥ê¥¹¥¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤ËÅê»ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥¿¥×¥é¥Í¥Ã¥ÈºÇ¹âºâÌ³ÀÕÇ¤¼Ô¤Î²¦À¸µ®µ×»á¤À¡£Æ±¼Ò¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È¤Ï¥Û¥Æ¥ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Ð¤ÆÂçÈ¾¤Î¥Û¥Æ¥ë¤òÇäµÑ¡£'24Ç¯4·î¤«¤é¡¢¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥óÅê»ñ¤ò»Ï¤á¡¢Ìó1761Ëç¡ÊÌó210²¯±ß¡Ë¤È¤¤¤¦µð³Û¤Î²¾ÁÛÄÌ²ß¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Æ±Ç¯4·î¤«¤é³ô²Á¤ÏÌó2100¡ó¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤¼¡¢Æ±¼Ò¤Ï¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤òÇã¤¤Â³¤±¤ë¤Î¤«¡£
µÞÂ®¤Ë±ß°Â¤¬¿Ê¤à¤Ê¤«¤Ç¡¢Åê»ñÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤¬²¾ÁÛÄÌ²ß¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢²¾ÁÛÄÌ²ß¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤â¿®ÍêÀ¤¬¹â¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¤â¤Ã¤È¤â¾ÍèÀ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤É¤ó¤É¤ó¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤òÇã¤¤Áý¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¡¢Ç¯Æâ¤Ë1Ëü¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤ÎÊÝÍ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤¬¤³¤ì¤«¤é¤â¾å¾º¤òÂ³¤±¤ë¤È¿®¤¸¤ëº¬µò
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤òÇã¤¤Áý¤¹»ñ¶â¤Ï¡¢³ô¼°¤Î¿·µ¬È¯¹Ô¤¬¥á¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢1³ô¤¢¤¿¤ê¤Î¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤¬ÂçÉý¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¬ÀïÎ¬¤Î½ÅÍ×¤ÊÃì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄÌ¾ï¡¢³ô¼°¤Î¿·µ¬È¯¹Ô¤Ï´õÇö²½¤ò¾·¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Åö¼Ò¤Î¾ì¹ç¡¢¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤ÎÁý²ÃÎ¨¤¬´õÇö²½¤Î±Æ¶Á¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢·ë²ÌÅª¤Ë1³ô¤¢¤¿¤ê¤Î¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¡¢»²Æþ»þ´ü¤¬ÃÙ¤¯¡Ö¹âÃÍ摑¤ß¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î»ØÅ¦¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎºÆÁª¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤ÎÉáµÚ¡¢µ¡´ØÅê»ñ²È¤Î»²Æþ¡¢¤½¤·¤Æ¶È³¦Á´ÂÎ¤ÎÀ®Ä¹¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤Ï¡¢²¾ÁÛÄÌ²ß»Ù»ýÇÉ¤Ç¤¢¤ë¥Þ¡¼¥¯¡¦¥¦¥¨¥À»á¤¬ÊÆ¾Ú·ô¼è°ú°Ñ°÷²ñ¡ÊSEC¡Ë¤ÎÂåÍý°Ñ°÷Ä¹¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤âÉ½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿À¯ºöÌÌ¤Ç¤Î¸å²¡¤·¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤³¤«¤é¤µ¤é¤Ë¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤Î²Á³Ê¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¤¤¤Þ¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö½µ´©¸½Âå¡×2025Ç¯2·î1¡¦8Æü¹çÊ»¹æ¤è¤ê
¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ö¤Ä¤¤¤Ë1500Ëü±ß¡×¤òÄ¶¤¨¤¿¡ª¥È¥é¥ó¥×Éü³è¤Ç°Å¹æ»ñ»º¤¬ÇúÆÃæ¡Ä¤½¤Î¥¦¥é¤Ë¤¢¤ë¡¢ÁªµóÀïÃæ¤Ë¥È¥é¥ó¥×¤¬¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¡Ö¸ÀÍÕ¤Î¿¿°Õ¡×
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ö¤Ä¤¤¤Ë1500Ëü±ß¡×¤òÄ¶¤¨¤¿¡ª¥È¥é¥ó¥×Éü³è¤Ç°Å¹æ»ñ»º¤¬ÇúÆÃæ¡Ä¤½¤Î¥¦¥é¤Ë¤¢¤ë¡¢ÁªµóÀïÃæ¤Ë¥È¥é¥ó¥×¤¬¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¡Ö¸ÀÍÕ¤Î¿¿°Õ¡×