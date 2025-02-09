¡Ú¡Ø¤¿¤Ù¤Ã»Ò¤É¤¦¤Ö¤ÄMEETS¡Ù¥«¥Õ¥§¡Û¥ë¥¤Ž¥¥í¥Ö¥·¥ç¥ó´Æ½¤¤ÎŽ¢¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥·¥ç¥³¥éŽ£¤¬ÅÐ¾ì♡
¹âµé´¶¤Î¤¢¤ëŽ¢¤¿¤Ù¤Ã»Ò¤É¤¦¤Ö¤ÄŽ£¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥¤ー¥Ä¤ä¡¢¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø¤¿¤Ù¤Ã»Ò¤É¤¦¤Ö¤ÄMEETS¡Ù¥«¥Õ¥§¤Ç¤Ï¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Æþ¼ê¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥·¥ç¥³¥é¤ò¡¢¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ2025Ç¯2·î14Æü(¶â)¤Þ¤Ç´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Âç¿Íµ¤¤Î¥«¥Õ¥§¤«¤é¡¢Í½Ìó¤ò¤»¤º¤Ë¤Ê¤·¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥·¥ç¥³¥é¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡Ú¤¿¤Ù¤Ã»Ò¤É¤¦¤Ö¤Ä¡Û´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥·¥ç¥³¥é¤òÈ¯Çä
¡Ø¤¿¤Ù¤Ã»Ò¤É¤¦¤Ö¤ÄMEETS¡Ù¥«¥Õ¥§¤Ç¤·¤«¹ØÆþ¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥·¥ç¥³¥é¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥·¥ç¥³¥é¤Ç¡¢¥ë¥¤Ž¥¥í¥Ö¥·¥ç¥ó»á¤Î´Æ½¤¤Ë¤è¤ê¸·Áª¤µ¤ì¤¿ÁÇºà¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤ä¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤ÎÂ£¤êÊª¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥·¥ç¥³¥é¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚJW¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥Û¥Æ¥ëÆàÎÉ¡Û¥ª¥ê¥¢¥Ê¡¦¥Æ¥£¥é¥Ð¥Ã¥·»á¤È¤Î¥³¥é¥Ü!ìÔÂôçõ¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§
¡Ú¤¿¤Ù¤Ã»Ò¤É¤¦¤Ö¤Ä¡Û´ü´Ö¸ÂÄê¥·¥ç¥³¥é¤Î¾ÜºÙ
¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥·¥ç¥³¥é(4¼ï¥»¥Ã¥È)
²Á³Ê:3,500±ß(ÀÇ¹þ)
ÄêÈÖ¿Íµ¤¤Î¤ª²Û»ÒŽ¢¤¿¤Ù¤Ã»Ò¤É¤¦¤Ö¤ÄŽ£¤Î¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È·¿¤Î¤É¤¦¤Ö¤Ä¤¿¤Á¤ò¥¥åー¥È¤ËÉÁ¤¤¤¿¡¢¡Ø¤¿¤Ù¤Ã»Ò¤É¤¦¤Ö¤ÄMEETS¡Ù¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¸ÂÄê¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥·¥ç¥³¥é¤Ç¤¹¡£
¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤¿4¤Ä¤ÎÁÇºà¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë»È¤¤¡¢¥ê¥Ã¥Á¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¥·¥ç¥³¥é¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤·¤«Æþ¼ê¤Ç¤¤Ê¤¤¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ž¢¤¿¤Ù¤Ã»Ò¤É¤¦¤Ö¤ÄŽ£¤Î¥Õ¥¡¥ó¤âÉ¬¸«¡£
¥Õ¥ìー¥Ðー:ÂçÊ¬Íµ¡¤«¤Ü¤¹/¥Õ¥ì¥ó¥ÁŽ¥¥Ö¥ëー¥é¥Ù¥ó¥Àー/È¬½÷ÅÁÅýËÜ¶ÌÏª/¥Ô¥¹¥¿ー¥·¥å
¡Ú¤¿¤Ù¤Ã»Ò¤É¤¦¤Ö¤Ä¡Û´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤âÉ¬¸«
2·î6Æü(ÌÚ)¤«¤é¤Ï¡¢¥«¥Õ¥§¤ËÍèÅ¹¤·¡¢¡Ø¤¿¤Ù¤Ã»Ò¤É¤¦¤Ö¤ÄMEETS¡Ù¤Î¸ø¼°Instagram¤ò¥Õ¥©¥íー&¥á¥ó¥·¥ç¥ó¡¢¤µ¤é¤Ë¥¹¥Èー¥êー¥ºÅê¹Æ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢ÀèÃå¤Ç¹âµé´¶¤¬°î¤ì¤ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤¬¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ø¤¿¤Ù¤Ã»Ò¤É¤¦¤Ö¤ÄMEETS¡Ù¥«¥Õ¥§¤Þ¤ÇÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ
¡Ø¤¿¤Ù¤Ã»Ò¤É¤¦¤Ö¤ÄMEETS¡Ù¥«¥Õ¥§¤Ë¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¥ë¥¤Ž¥¥í¥Ö¥·¥ç¥ó»á¤¬´Æ½¤¤·¤¿¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥·¥ç¥³¥é¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Í½Ìó¤ò¤»¤º¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤ÎÂ£¤êÊª¤ä¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£ÆÃÊÌ¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£