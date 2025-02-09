¥Ç¥¤¥Ó¥¹¡¢¥Ûー¥à¤Ç·Þ¤¨¤¿¥Þ¥Ö¥¹½éÀï¤ò¾¡Íø¤Ç¾þ¤ë¡Ä¥À¥Ö¥ë¥À¥Ö¥ëµÏ¿¤â¸åÈ¾¤ËÉé½ýÂà¾ì
¡¡2·î9Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö8Æü¡¢ÆüÉÕ¤Ï°Ê²¼Æ±¡Ë¡¢¥À¥é¥¹¡¦¥Þー¥Ù¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥Ûー¥à¤Î¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¥º¡¦¥»¥ó¥¿ー¤Ç¥Ò¥åー¥¹¥È¥ó¡¦¥í¥±¥Ã¥Ä¤ÈÂÐÀï¡£¥ë¥«¡¦¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¡Ê¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥ì¥¤¥«ー¥º¡Ë¤È¤ÎÄ¶Âç·¿¥È¥ìー¥É¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ÃÆþ¤·¤¿¥¢¥ó¥½¥Ëー¡¦¥Ç¥¤¥Ó¥¹¤¬¥Þ¥Ö¥¹¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥³ー¥È¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Þ¥Ö¥¹¤ÎÀèÈ¯¤Ï¥Ç¥¤¥Ó¥¹¡¢¥«¥¤¥êー¡¦¥¢ー¥Ó¥ó¥°¡¢¥¯¥ì¥¤¡¦¥È¥ó¥×¥½¥ó¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥®¥ã¥Õ¥©ー¥É¡¢PJ¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Î5Ì¾¡£¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¤ò¼º¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¥Ç¥¤¥Ó¥¹¤ÎÌ¾Á°¤¬¥³ー¥ë¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¸½ÃÏ¤Î´ÑµÒ¤ÏÂç´¿À¼¤Ç·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿¡£
¡¡»î¹ç½øÈ×¤«¤é¥È¥Ã¥×¥®¥¢¤Ç¥×¥ìー¤·¤¿¥Ç¥¤¥Ó¥¹¤Ï¡¢Âè1¥¯¥©ー¥¿ー¤À¤±¤Ç14ÆÀÅÀ8¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É3¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þー¥¯¡£¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤«¤é¥À¥ó¥¯¤òßÚÎö¤µ¤»¤ë¤È¡Ö²¶¤Ï¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¡ÊI¡Çm Here¡Ë¡ª¡×¤ÈÍº¤¿¤±¤Ó¤ò¤¢¤²¤¿¡£Âè2¥¯¥©ー¥¿ー¤Ç¤âÀª¤¤¤Ï»ß¤Þ¤é¤º¡¢¥¢ー¥Ó¥ó¥°¤«¤é¤Î¥¢¥ê¥¦ー¥×¤Ê¤É¸«¤»¾ì¤â¤Ä¤¯¤ê¤Ä¤ÄÃå¼Â¤ËÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¡¢Á°È¾¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤Ï24ÆÀÅÀ13¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É5¥¢¥·¥¹¥È3¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òµÏ¿¡£»î¹ç¤â65－48¤È17ÅÀº¹¤ÎÂçÎÌ¥êー¥É¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¸åÈ¾¤Ë¥í¥±¥Ã¥Ä¤¬ÌÔÄÉ¤ò¸«¤»¤ë¤È»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤¬°ìÊÑ¡£Âè3¥¯¥©ー¥¿ー»Ä¤ê2Ê¬16ÉÃ¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ú¥ì¥ó¡¦¥·¥§¥ó¥°¥ó¤Î¥À¥ó¥¯¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¥Ç¥¤¥Ó¥¹¤¬¸Ô´ØÀá¤òÄË¤á¡¢Áª¼ê¤È¤ÎÀÜ¿¨¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¥´ー¥ë²¼¤ÇÅÝ¤ì¹þ¤ó¤À¡£Ä¾¸å¤Ë¥³ー¥È¤òµî¤Ã¤¿¥Ç¥¤¥Ó¥¹¤Ï¥í¥Ã¥«ー¥ëー¥à¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢¤³¤Î»î¹ç¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Âè4¥¯¥©ー¥¿ー¤â½ªÈ×¤Þ¤Ç¥í¥±¥Ã¥Ä¤ÎÄÉ¤¤¾å¤²¤Ë¹ç¤¦¤¬¡¢¥Ç¥¤¥Ó¥¹¤È¶¦¤Ë¥ì¥¤¥«ー¥º¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£ー¤¬Í×½ê¤Ç3¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤ÉÌöÆ°¤·¡¢ºÇ½ª¥¹¥³¥¢116－105¤Ç¥Þ¥Ö¥¹¤¬Æ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡Éé½ýÂà¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ç¥¤¥Ó¥¹¤À¤¬¡¢¥Þ¥Ö¥¹½éÀï¤Ï26ÆÀÅÀ16¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É7¥¢¥·¥¹¥È3¥Ö¥í¥Ã¥¯¤È°µ´¬¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤ò»Ä¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢¥¢ー¥Ó¥ó¥°¤¬13ÆÀÅÀ6¥¢¥·¥¹¥È2¥¹¥Æ¥£ー¥ë¡¢¥È¥ó¥×¥½¥ó¤¬13ÆÀÅÀ4¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡¢¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£ー¤¬23ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ç¥¤¥Ó¥¹¤ÎÉé½ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¾ÜºÙ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£