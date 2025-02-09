¡ÚÆâÅÄ²íÌé¤ÎÄÉµå¡Û¡ÖËÞ»öÅ°Äì¡×¤Î¼êËÜ
¡¡¡þ¹ÈÇòÀï¡¡¹ÈÁÈ5¡½1ÇòÁÈ¡Ê2025Ç¯2·î8Æü¡¡µ¹ÌîºÂ¡Ë
¡¡ÆóÎÝÁö¼Ô¤Ï2»à¤ÇÂÇ¼Ô¤Î¥«¥¦¥ó¥È¤¬2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡¦¥¹¥¿¡¼¥È¡×¤òÀÚ¤ë¡£
¡¡ÆóÎÝÁö¼Ô¤«¤é¤ÏÅê¼ê¤ÎÅêµå¥³¡¼¥¹¤¬¤è¤¯¸«¤¨¤ë¡£¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ì¤ÐÁö¤ê½Ð¤¹¡£ËÞÂÇ¤Ç¤â»°¿¶¤Ç¤â3»à¤Ç¹¶·â½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡¾¯¤·¤Ç¤âÁá¤¯¿ÊÎÝ¡¢¤Þ¤¿¤ÏËÜÎÝÀ¸´Ô¤òÁÀ¤¦¤ï¤±¤À¡£¾®¤µ¤Ê¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¤ÏÌµ°Ù¤Ë½ª¤ï¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î¹×¸¥¤ò¼¨¤¹ÄêÀÐ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡²Æì¡¦µ¹ÌîºÂ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ºå¿À¥¥ã¥ó¥×½é¤Î¹ÈÇòÀï¡£¤³¤Î¾®¤µ¤ÊÅØÎÏ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¸¶¸ýÊ¸¿Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡2²óÉ½¡¢ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æº¸Íã¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤ÎÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£ËÞÈô2ËÜ¤Ç2»àÆóÎÝ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÇ¼Ô¡¦°æÄÚÍÛÀ¸¤Î¥«¥¦¥ó¥È2¥Ü¡¼¥ë¡½2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é¡¢Åê¼ê¡¦ÌçÊÌ·¼¿Í¤¬Åê¤²¤ë¤È¸¶¸ý¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¥Õ¥¡¥¦¥ë¡£Åê¤²¤¿¡Ä¡ÄÁö¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¤Þ¤¿¥Õ¥¡¥¦¥ë¡£Åê¤²¤¿¡Ä¡ÄÁö¤Ã¤¿¡Ä¡ÄÂÇ¤Ã¤¿¡Ä¡ÄÊ¿ËÞ¤ÊÃæÈô¡Ä¡Ä¸¶¸ý¤Ï»°ÎÝ¤ò²ó¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ÇÂ®ÅÙ¤ò´Ë¤á¤¿¡£
¡¡¸¶¸ý¤Ï3µåÏ¢Â³¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¶òÄ¾¤È¸À¤¨¤Ð¼ºÎé¤À¡£¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¡¢¤½¤ì¤âÃ¯¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¼ÂÁ©¤·¤¿¤Þ¤Ç¤À¤È¸À¤¦¤À¤í¤¦¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤Î»î¹ç¤ÇÂ¾¤Ë¡Ö¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡¦¥¹¥¿¡¼¥È¡×¤Î¶ÉÌÌ¤Ï2ÅÙ¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤ÎÁö¼Ô¤âÁö¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡´ÆÆÄ¡¦Æ£Àîµå»ù¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¤ëËÞ»öÅ°Äì¤Ç¤¢¤ë¡£¸¶¸ý¤Ï32ºÐ¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¼ã¼ê¤¬Â¿¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥ó¤À¡£¥¥ã¥ó¥×¤ÎÎý½¬¤â2·³Ãæ¿´¤Î¶ñ»ÖÀîÁÈ¤Ë¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â1¡¢2·³¹çÆ±¤Î¹ÈÇòÀï¤Ç¼êËÜ¤ò¼¨¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¶áÇ¯¤Î¸¶¸ý¤ÏÂåÂÇ¤¬¼ç¤ÊÌò³ä¤À¡£¤½¤·¤Æ½ÐÎÝ¤¹¤ì¤Ð¡¢Â¿¤¯¤ÏÂåÁö¤È¸òÂå¤¹¤ë¡£Â¤ÏÂ®¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¡Ö¤½¤ì¤Ç¤âËÍ¤¬Áö¼Ô¤Ç»Ä¤ë¤È·ë¹½¡¢¥Û¡¼¥à¤Ë´Ô¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈËÜ»æµ¼Ô¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£¡Ö¤½¤ì¤ËËÍ¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥Ù¥ó¥Á¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡£Ê¬¤«¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡£·üÌ¿¤Ê»Ñ¤Ë¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¡£
¡¡ËÞ»öÅ°Äì¤Ï¥«¡¼ÍÑÉÊ¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¥¤¥¨¥í¡¼¥Ï¥Ã¥È¡×¤ÎÁÏ¶È¼Ô¡¢¸°»³½¨»°Ïº¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤¢¤ë¡£ËèÆüËèÆü¡¢ÁÝ½ü¤ò¤ä¤êÂ³¤±¡¢À®¸ù¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡Ãø½ñ¡ØËÞ»öÅ°Äì¡Ù¡ÊÃ×ÃÎ½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤ÇÀ®²Ì¤ò¤¢¤²¤ë¤Ë¤Ï¡ãµ¤¤Å¤¯¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡ä¡£¤½¤ÎÊýË¡¤È¤·¤Æ¡ãÈùº¹¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¶Ïº¹¤ÎÆó¤Ä¤ò¤¤¤Ä¤âÄÉµá¤·Â³¤±¤ë¡ä¡¢¤½¤·¤Æ¡ã°ìÊâÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¿Í¤ò´î¤Ð¤»¤ë¡ä¤³¤È¤À¤ÈÀâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¸¶¸ý¤Î»ÑÀª¤Ç¤¢¤ë¡£¡¡¡á·É¾ÎÎ¬¡á¡¡¡ÊÊÔ½¸°Ñ°÷¡Ë