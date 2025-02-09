·é¤¯¡È¤×¤Ä¤Ã¤È¡É¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª ¼¡¤Ë¥ªー¥Àー¤·¤¿¤¤¡ÚÂç¿Í¥Ü¥Ö¡Û¤Ã¤Æ¡©
¥¯ー¥ë¤Ç¥âー¥É¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢ÌÓÀè¤ò¤×¤Ä¤Ã¤ÈÀÚ¤êÂ·¤¨¤¿¡ÖÂç¿Í¥Ü¥Ö¡×¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤«¤â¡£Ä¾Àþ¤¬Í¿¤¨¤ë¥·¥ãー¥×¤Ê°õ¾Ý¤¬¡¢·é¤µ¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤Þ¤¹¡£Î®¹Ô¤Î½À¤é¤«¤¤¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤â¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¤«¤Ã¤³¤è¤µ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¡£º£²ó¤Ï¡¢ÀÄ»³¤Î¥Ø¥¢¥µ¥í¥ó¡Önude¡×¤Î@hir0ki06¤µ¤ó¤¬Instagram¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤«¤é¡¢4¼ïÎà¤ÎÂç¿Í¥Ü¥Ö¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Æ©ÌÀ´¶¥«¥éー¤Ç½Å¤µ¤ò·Ú¸º
ÌÓÀè¤Ë¸ü¤ß¤¬»Ä¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï½Å¤¤°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ëÀÚ¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¥Ü¥Ö¡£@hir0ki06¤µ¤ó¤¬¡¢¡Öbeige¤Èglay¤Î´Ö¤Ç¥Þ¥Ã¥È¤Ê¤¯¤¹¤ß´¶¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥ª¥êー¥Ö¥Ùー¥¸¥å¤Î¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤Ç»Å¾å¤²¤ì¤Ð¡¢ÌÓÀè¤Î¥é¥¤¥ó´¶¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é·Ú¤ä¤«¤Ë¸«¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÃÏÌÓ¤ÎÀÖ¤ß¤òÍÞ¤¨¤Æ¡¢È±¤ò½À¤é¤«¤¯¸«¤»¤é¤ì¤ëÅÀ¤â¤³¤Î¥«¥éー¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡£
¥ß¥Ë¥Ü¥Ö¤Ê¤é¼ó¤¬Ä¹¤¯¸«¤¨¤ë
¶ßÂ¤ÎÀ¸¤¨ºÝ¶á¤¯¤Þ¤Ç¡¢Ã»¤á¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤¿¥ß¥Ë¥Ü¥Ö¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬°õ¾ÝÅª¡£¼ó¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ä¹¤¯¤Û¤Ã¤½¤ê¤·¤¿°õ¾Ý¤ËÆ³¤±¤Þ¤¹¡£ÌÓÀè¤Ï¡¢¤Þ¤È¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¤¢¤¨¤Æ½Å¤ß¤ò»Ä¤·¤Æ¡¢¤×¤Ä¤Ã¤È¥«¥Ã¥È¡£¥«¥éー¤Ï¡¢»ç¤Î¿§ÁÇ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÈ¯¿§¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥Ð¥¤¥ª¥ì¥Ã¥È¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ç¤¹¡£
¤×¤Ä¤Ã¤È´¶¤¬ºÝÎ©¤Ä´¨¿§¥«¥éー
¤¯¤¹¤ß¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤¤«¤»¤¿¥ß¥ó¥È¥¢¥Ã¥·¥å¥°¥ìー¤Ï¡¢¤Ò¤ó¤ä¤ê´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¥·¥ãー¥×¤Ê¥«¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¤ÈÁêÀÈ´·²¡£¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤È¥«¥éー¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Ô¥ê¥ê¤È¿É¸ý¤Ê°õ¾Ý¤¬Áý¤·¤Æ¸«¤¨¤Þ¤¹¡£°Å¤á¤Î¥Èー¥ó¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥¥å¥Ã¤È°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¾®´é¸«¤¨¤âÌÜ»Ø¤»¤½¤¦¡£
¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¤Ê¤éÄ¹¤á¤â¥ª¥¹¥¹¥á
³°¥Ï¥Í¤ä¥Ø¥¢¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤ò»È¤Ã¤¿¥¢¥ì¥ó¥¸¤â¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬¡¢¥Ü¥Ö¤Ç¤âÄ¹¤á¤Î¥ì¥ó¥°¥¹¡£¸ª¤ËÅö¤¿¤ëÄøÅÙ¤ÎÄ¹¤µ¤Ç¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¤È¡¢¸ª¤Ë±è¤Ã¤ÆÌÓÀè¤¬¥Ï¥Í¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢³°¥Ï¥Í¤Î¥«ー¥ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤â´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¡£@hir0ki06¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ö¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ç°ÂÄê´¶¤Î¤¢¤ëÍî¤ÁÃå¤Í×ÁÇ¥×¥é¥¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¥ª¥êー¥Ö¥°¥ìー¥¸¥å¤Ç¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤µ¤â¸å²¡¤·¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜÊ¸Ãæ¤Î²èÁü¤ÏÅê¹Æ¼çÍÍ¤è¤ê·ÇºÜµöÂú¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤Ç¤Ï@hir0ki06ÍÍ¤ÎInstagramÅê¹Æ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§Nae.S