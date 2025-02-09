ÆüËÜ¤âÌýÃÇ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡ÄÊÆ´Ú´Ø·¸¤Î¸¢°Ò¤¬¶ÛµÞÍ½¸À¡Ö ´Ú¹ñ¤¬¥È¥é¥ó¥×¤Ë¸«¼Î¤Æ¤é¤ì¤ëÆü¡×
À¤³¦¤ÈÆüËÜ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡½¡½
½¢Ç¤½éÆü¤«¤é¤ä¤ê¤¿¤¤ÊüÂê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¿·ÂçÅýÎÎ¤Î»×¹Í¤òÆÉ¤ß²ò¤¯
WHOÃ¦Âà¡¢ÆîÉô¹ñ¶¤ÎÈó¾ï»öÂÖÀë¸À¡¢ÃÏµå²¹ÃÈ²½ÂÐºö¤ÎÏÈÁÈ¤ß¡Ö¥Ñ¥ê¶¨Äê¡×¤«¤é¤ÎÎ¥Ã¦¡¢Â¿ÍÍÀÀ¯ºö¤ÎÅ±ÇÑ¡½¡½¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡Ê78¡Ë¤Ï½¢Ç¤½éÆü¤«¤éÂçÅýÎÎÎá¤òÏ¢È¯¡£À¤³¦¤òº®Íð¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
Âè£±¼¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ç¥Ë¥é¤ß¤ò¤¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥Æ¥£¥¹¹ñËÉÄ¹´±¡Ê74¡Ë¤éÀ¯¼£¤Î¥×¥í¤¬µî¤ê¡¢¼þ°Ï¤Ï¥¤¥¨¥¹¥Þ¥ó¤À¤é¤±¡£¥Ö¥ì¡¼¥¤Î¤Ê¤¤Âè£²¼¡À¯¸¢¤¬¸þ¤«¤¦Àè¤ò¡ÖÍ½Â¬¤¹¤ë¥¡¼¤¬£³¤Ä¤¢¤ë¡×¤È¸À¤¦¤Î¤Ï¥¨¥Þ¥Ë¥å¥¨¥ë¡¦¥Ñ¥¹¥È¥ê¥Ã¥Á»á¡Ê60¡Ë¤À¡£
¥¤¥§¡¼¥ëÂçÂ´¶È¸å¡¢¥½¥¦¥ëÂç¡¢ÅìÂçÂç³Ø±¡¤Ê¤É¤Ç³Ø¤Ó¡¢¥¤¥ê¥Î¥¤Âç¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥óÂç¤Ç¶µÊÜ¤ò¤È¤Ã¤¿¸å¤Ë¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¡Ö¥¢¥¸¥¢¥¤¥ó¥¹¥Æ¥£¥Á¥å¡¼¥È¡×½êÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£ËÑÜÝ·Ã¡Ê¥Ñ¥¯¥¯¥Í¡ËÀ¯¸¢¤Ë³°¸ò¤Ë´Ø¤¹¤ëÄó¸À¤ò¹Ô¤Ã¤¿ÊÆ´Ú´Ø·¸¤Î¸¢°Ò¤Ç¤¢¤ë¥Ñ¥¹¥È¥ê¥Ã¥Á»á¤Ï¡í£³¤Ä¤Î¥¡¼¡í¤ò¡Ö¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»á¡Ê53¡Ë¤éÂçÉÙ¹ë¡¢¥¥ê¥¹¥È¶µ¸¶Íý¼çµÁ¼Ô¤È¥·¥ª¥Ë¥¹¥È¡Ê¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤Ë¥æ¥À¥ä¿Í¤ÎÌ±Â²µòÅÀ¤òºÆ¶½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦±¿Æ°¤Î»Ù»ý¼Ô¡Ë¡¢°ìÂÎ²½¤·¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤È¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î·³»ºÊ£¹çÂÎ¡×¤È¤·¤¿¡£
¡Ö¤¤¤º¤ì¤â¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÂç¤¤Ê»Ù»ýÊìÂÎ¤Ç¤¹¡£ÂçÅýÎÎÁª¤Ç¥È¥é¥ó¥×»á¤ò»Ù»ý¤·¡¢ËèÆü100Ëü¥É¥ë¡ÊÌó1²¯5000Ëü±ß¡Ë¤ò¥Ð¥é»µ¤¤¤¿¥Þ¥¹¥¯»á¤Ï¡¢²¿¤ò¤¹¤ë¤Î¤«Û£Ëæ¤Ê¡ØÀ¯ÉÜ¸úÎ¨²½¾Ê¡Ù¤Î¥È¥Ã¥×¤Ë½¢Ç¤¡£¥Þ¥¹¥¯»á¤é£Á£É»ö¶È¤Ë·È¤ï¤ëÂçÉÙ¹ë¤Ë£Á£É¤òÄºÅÀ¤È¤¹¤ëÀ¯ÉÜ¤òºî¤é¤»¤ë¤Î¤¬ÁÀ¤¤¤Ç¡¢½¢Ç¤Áá¡¹¡¢£Á£É¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¬À©´ËÏÂ¤ÎÂçÅýÎÎÎá¤ò½Ð¤·¡¢µð³ÛÅê»ñ¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Âè£±¼¡À¯¸¢¤ÇÄóµ¯¤·¡¢¤è¤¦¤ä¤¯È¯¸ú¤·¤¿TikTokµ¬À©Ë¡¤Î¼¹¹Ô¤òÍ±Í½¤¹¤ëÂçÅýÎÎÎá¤ò½Ð¤¹¤Ê¤É¡í¤Á¤ã¤ÖÂæÊÖ¤·¡í¤¬¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÆÃÄ§¤À¤¬¡¢¥Ñ¥¹¥È¥ê¥Ã¥Á»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡Ö¼çÄ¥¤¬¤Á¤ç¤¯¤Á¤ç¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ë¤âÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö£³¤Ä¤Î¥¡¼¡¢¤Ä¤Þ¤ê¥È¥é¥ó¥×»á¤Î£³Âç»Ù»ý¼Ô¤Î¼çÄ¥¤¬°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥¥ê¥¹¥È¶µ¸¶Íý¼çµÁ¼Ô¤ÏLGBT¤ò¡íÆ»ÆÁ¤ò²õ¤¹´íµ¡¡í¤À¤È¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î£É£Ô¶È¼Ô¤È¶ÛÌ©¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ëÅê»ñ²È¤Î¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Æ¥£¡¼¥ë»á¡Ê57¡Ë¤é»Ù»ý¼Ô¤ÎÂçÉÙ¹ë¡¢ºâÌ³Ä¹´±¤Î¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Ù¥Ã¥»¥ó¥È»á¡Ê62¡Ë¤é¥È¥é¥ó¥×¿Ø±Ä¤Ë¤âLGBT¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×
º£²ó¤ÎÀ¯¸¢¸òÂå¤Ç¡¢ÆüËÜ¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ëºÇÂç¤ÎÌäÂê¤Ï°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤À¡£¡Ö¡Ç20Ç¯¤ÎÂçÅýÎÎÁª¤Ç¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤Ïµ¯¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¡Ê72¡Ë¤¬½©ÇÈ¤òÁ÷¤ì¤Ð¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤â¡ÖËÌÄ«Á¯¤Î¶âÀµ²¸Áí½ñµ¡Ê41¡Ë¤È²ñ¤¦¤Ä¤â¤ê¡×¤È¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë¤Ê¤É¡¢ÎÙ¹ñ¤¬Áû¤¬¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¿ÆËÌÈ¯¸À¤Ï´Ú¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë°µÎÏ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼Â¤Ï¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÕú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¥½¥ó¥Ë¥ç¥ë¡ËÂçÅýÎÎ¡Ê64¡Ë¤È¿Æ¤·¤¤¡£ÕúÂçÅýÎÎ¤Ï²ü¸·Îá¤òÈ¯Îá¤·¤¿ºÝ¡¢¡ØÁªµó¤ËÉÔÀµ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡Ù¡ØÌîÅÞ¤Î¶¦¤ËÌ±¼çÅÞÆâ¤ÎÈ¿ÂÐÀªÎÏ¤ÏËÌÄ«Á¯¤Î¹©ºî°÷¤À¡Ù¤È±¢ËÅÏÀ¤á¤¤¤¿¼çÄ¥¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£SNS¤äYouTube¤ò½Å»ë¤·¡¢±¢ËÅÏÀ¤ËÆ±Ä´¤¹¤ë¼êË¡¤Ï¥È¥é¥ó¥×»á¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡×
ÕúÂçÅýÎÎ¤ÏÆâÍðºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¡Ö¶á¤¤¤¦¤Á¤Ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¡íÕú»á¤Ï±ÑÍº¤À¡í¤ÈË«¤á¤Æ²òÊü¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê°Ê¾å¤Ë½Å»ë¤¹¤ëÀ¯¸¢¤È¤·¤ÆÂ¸Â³¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ï½½Ê¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡×¤È¥Ñ¥¹¥È¥ê¥Ã¥Á»á¤Ï°Õ³°¤Ê¥·¥Ê¥ê¥ª¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö¥È¥é¥ó¥×»á¤¬ºÇ¤âÅ¨»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÃæ¹ñ¡£Èà¤Ë¤Ï¡í´Ú¹ñ¡¢¥í¥·¥¢¡¢ÆüËÜ¤ÇÂÐÃæÊñ°ÏÌÖ¤òÃÛ¤¯¡í¤È¤¤¤¦¹½ÁÛ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¶²¤í¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ï¡í¼è°úºàÎÁ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡í¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡£¤«¤Í¤Æ¤«¤éÃóÎ±¹ñ¤ËÂÐ¤·¤ÆÊÆ·³´ðÃÏ¤Î°Ý»ýÈñ¤ÎÉéÃ´Áý¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòÇ¯¤Î¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö¡Ê¼«Ê¬¤¬ÂçÅýÎÎ¤À¤Ã¤¿¤é¡Ë´Ú¹ñ¤ÏÃóÎ±Èñ¤òËèÇ¯¿ô½½²¯¥É¥ëÂ¿¤¯»ÙÊ§¤¦¤À¤í¤¦¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ì¤Ð¡¢ºß´ÚÊÆ·³¤ò°ú¤ÍÈ¤²¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»ö¼Â¡¢Âè£±¼¡À¯¸¢¤Ç¤ÏÅ±ÂàÀ£Á°¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
ÍøÍÑ²ÁÃÍ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð´Ú¹ñ¤Ï¸«¼Î¤Æ¤é¤ì¤ë¡¢¤È¥Ñ¥¹¥È¥ê¥Ã¥Á»á¤Ï¸À¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ÏÂæÏÑÍ»ö¤È¤¤¤¦¥ê¥¹¥¯¤òÊú¤¨¤ëÆüËÜ¤âÆ±¤¸¤À¡£¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ì¤Ð¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÂÐÃæ¶¯¹ÅÏ©Àþ¤ò¤¢¤Ã¤µ¤ê°ú¤Ã¹þ¤á¤«¤Í¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
£Õ£Ó¥¹¥Á¡¼¥ëÇã¼ýÁË»ß¤Î¾×·â
¥Ñ¥¹¥È¥ê¥Ã¥Á»á¤Ï¡¢ÆüËÜÀ½Å´¤Î£Õ£Ó¥¹¥Á¡¼¥ëÇã¼ý¤ò¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤¬ÁË»ß¤·¤¿¤³¤È¤ò¡í¾×·â¡í¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¤Ï¤¢¤ì¤À¤±ÂçÎÌ¤ÎÊÆ¹ñÀ½Ê¼´ï¤òÇã¤¤¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Î³°¸òÊý¿Ë¤ËÃé¼Â¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ÎÆ°¤¤ÏÉ¾²Á¤Ç¤¤ë¡£
¡í£Õ£Ó¥¹¥Á¡¼¥ë¥·¥ç¥Ã¥¯¡í¤ò¼õ¤±¤Æ£±·î15Æü¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¿¹»³Íµ´´»öÄ¹¡Ê79¡Ë¤È¸øÌÀÅÞ¤ÎÀ¾ÅÄ¼Â¿Î¡Ê¤Þ¤³¤È¡Ë´´»öÄ¹¡Ê62¡Ë¤¬Ãæ¹ñ¤ÎÍû¶¯¼óÁê¡Ê65¡Ë¤È²ñÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂÐÃæ´Ø·¸¤Ë¿µ½Å¤À¤Ã¤¿°ÂÇÜ¿¸»°À¯¸¢¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢È·»³Í³µªÉ×À¯¸¢°ÊÍè¤Î¡íÀïÎ¬¡íÂÐÏÃ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤¬²¾ÁÛÅ¨¹ñ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥é¥ó¤È¤â´Ø·¸¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤Ç¤â»ñ¶â±ç½õ¤Ï¤·¤Ä¤Ä¡¢·³»ö¶¨ÎÏ¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÍÍ¡¹¤Ê°Õ¸«¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¾å¼ê¤¯¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤È¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¤È¤Ã¤Æ³°¸ò¤Ï¡í¼è°ú¡í¡£·ä¤ò¸«¤»¤¿¤éÉé¤±¡¢¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ØFRIDAY¡Ù2025Ç¯2·î14Æü¹æ¤è¤ê
¼èºà¡¦Ê¸¡§¿¼·î¥æ¥ê¥¢