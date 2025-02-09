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Energetic costs of social dominance in wild male baboons | Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences
Being a Ladies¡Ç Man Comes at a Price for Alpha Male Baboons | Duke Today
https://today.duke.edu/2025/01/being-ladies-man-comes-price-alpha-male-baboons
Alpha Male Baboons Have High Stress and Shorter Lives - And It's All for Love
https://www.zmescience.com/ecology/animals-ecology/alpha-male-baboons-have-high-stress-and-shorter-lives-and-its-all-for-love/
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