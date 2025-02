北海道漁業協同組合連合会(北海道ぎょれん)は、2025年2月4日(火)〜11日(火・祝)に開催される「2025 さっぽろ雪まつり」の大通5丁目会場「道新雪の広場」にて、北海道の海の幸を堪能できる飲食ブース「豊漁食堂」を出店します。

2025さっぽろ雪まつり×北海道ぎょれん「豊漁食堂」

出店期間 :2025年2月4日(火)〜2月11日(火・祝)

営業時間 :11:00〜21:00

会場 :2025さっぽろ雪まつり大通5丁目会場「道新 雪の広場」

北海道漁業協同組合連合会(北海道ぎょれん)は、2025年2月4日(火)〜11日(火・祝)に開催される「2025 さっぽろ雪まつり」の大通5丁目会場「道新雪の広場」にて、北海道の海の幸を堪能できる飲食ブース「豊漁食堂」を出店。

飲食ブースでは、道産ホタテを甘じょっぱいタレで香ばしく焼いた「照り焼きホタテ串」や、北海道産秋鮭本来の味に加え、4種の異なるフレーバーからお好みを選んで楽しめる「秋鮭スティックカツ」、よつ葉乳業とコラボメニューで濃厚なホタテ出汁のスープにミルクとバターをプラスした、リッチでクリーミーな「ホタテミルクスープ」の3品を販売します。

また、雪まつり初日には北海道のおさかなキャラクターのホタテリオ、こんぶらこ、シャッケ船長が2回登場し、西5丁目会場のメインステージを彩ります。

照り焼きホタテ串 600円

秋鮭スティックカツ 500円

ホタテミルクスープ 200円

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ホタテリオのおさかなキャラクターショーも!2025さっぽろ雪まつり×北海道ぎょれん「豊漁食堂」 appeared first on Dtimes.