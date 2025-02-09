ÆüËÜÂåÉ½FW¾åÅÄåºÀ¤¡¢¥é¥¤¥Ð¥ëÂàÃÄ¤â¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¡Ä¥Õ¥§¥¤¥¨´ÆÆÄ¤¬ÍýÍ³ÀâÌÀ¡ÖÃ±½ã¤ÇÏÀÍýÅª¤ÊÁªÂò¡×
ÆüËÜÂåÉ½FW¾åÅÄåºÀ¤¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ï¡¢¥¨¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¥á¥¥·¥³ÂåÉ½FW¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¡¦¥Ò¥á¥Í¥¹¤ò¤³¤ÎÅß¤Ë¥ß¥é¥ó¤ØÇäµÑ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ç¾åÅÄ¤Ë¤Ï¼çË¤¤È¤·¤Æ¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»°¸Í½Ø²ð¤È¤ÎÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿8Æü¤Î¥¹¥Ñ¥ë¥¿Àï¤Ç¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¡Ä¡£
¾åÅÄ¤Ï¸åÈ¾17Ê¬¤Ë¥Õ¥ê¥¢¥ó¡¦¥«¥é¥ó¥µ¤È¤Î¸òÂå¤ÇÅÓÃæÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ÆÀÅÀ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ê»î¹ç¤Ï3-0¤Ç¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤¬¾¡Íø¡Ë¡£
¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥×¥ê¥¹¥±´ÆÆÄ¤Ï¡¢¾åÅÄ¤Îµ¯ÍÑË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆÃ±½ã¤ÇÏÀÍýÅª¤ÊÁªÂò¤À¤Ã¤¿¡£¾åÅÄ¤ÏºÇ¶á¤«¤Ê¤ê¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤ÏÂç²ø²æ¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤À¾¯¤·¿µ½Å¤Ë¤Ê¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£
¼ÂºÝ¡¢¾åÅÄ¤Ï¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢Èà¤¬¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÈà¤À¤±¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¤³¤ì¤Ç¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ï¡¢Ï¢ÇÔ¤¬3¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¡£
ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¡¢À¤³¦¤Î²ÁÃÍ¤¬ºÇ¤â¾å¤¬¤Ã¤¿5¿Í¤ÈºÇ¤â²¼¤¬¤Ã¤¿5¿Í
12Æü¤Ë¤Ï¥Ò¥á¥Í¥¹¤¬°ÜÀÒ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥ß¥é¥ó¤È¤ÎUEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤òÀï¤¦¡£