²Ä°¦¤µ120¡óーーー¥Ã¡ª¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡ÛÅß ¢ª ½Õ¥¬¥·¥¬¥·Íê¤ì¤ë♡¡Ö¥¥ã¥ß¥ï¥ó¥Ô¡×
Åß¤«¤é½Õ¤Ë¤«¤±¤Æ»È¤¨¤½¤¦¤Ê¡Ö¥¥ã¥ß¥ï¥ó¥Ô¡×¤¬¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡ª Âç¿Í²Ä°¦¤¤¥³ー¥Ç¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê¡¢¥É¥Ã¥ÈÊÁ¤Î¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥Êー¼¡Âè¤Ç¥í¥ó¥°¥·ー¥º¥óÃå²ó¤»¤ë¤Î¤Ç¡¢Âç¿Í¥³ー¥Ç¤Ë¤â¤Ê¤¸¤à¥ï¥ó¥Ô¤ò¤ªÃµ¤·¤ÎÂç¿Í½÷À¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡£
¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¤â´üÂÔÂç¡ª ¾åÉÊ¤Ê¹õ¤Î¥É¥Ã¥ÈÊÁ¥ï¥ó¥Ôー¥¹
¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¡Ö¥É¥Ã¥È¥¥ã¥ß¥ï¥ó¥Ô¡×\2,420¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥É¥Ã¥ÈÊÁ¤¬Âç¿Í²Ä°¦¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¤¹¤ë¥¥ã¥ß¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡£¿þ¤¬¥Õ¥ê¥ë¤Ç¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¹¤¬¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¸µ¤Þ¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ë·è¤Þ¤ê¤½¤¦¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ç´Å¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤º¡¢Âç¿Í¤âÃå¤³¤Ê¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£ÀÚ¤êÂØ¤¨°ÌÃÖ¤¬¹â¤á¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÃÈ¤«¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡¢¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¤ò¥µ¥Ã¤È±©¿¥¤Ã¤¿½Õ¤é¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¥Ç¥³¥ë¥Æ¥é¥¤¥ó¤ò¸«¤»¡¢½÷À¤é¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤«¤â¡£¥â¥Î¥Èー¥ó¤ÇÅý°ì¤¹¤ë¤ÈÂç¿Í¤âÃå¤³¤Ê¤·¤ä¤¹¤¤¤Ï¤º¡£
¢¨ËÜÊ¸Ãæ¤Î²èÁü¤ÏÅê¹Æ¼çÍÍ¤è¤ê·ÇºÜµöÂú¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤Ç¤Ï@__koko.oÍÍ¤ÎInstagramÅê¹Æ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§Emika.M