ÌµÌ¾¹»¤Ê¤Î¤Ë¡Ö¤Ê¤¼°ïºà¤¬¡×¡ÄÃæ3¤ÇÁèÃ¥ÀïËÖÈ¯¡¢¶¯¹ë¹»¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤â¡ÖÌÂ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
ËÀî¹â1Ç¯À¸¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¡¦Âç²¼ÁóÀ¸¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÈÆâ¤ËÈë¤á¤ë»×¤¤
¡¡Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÄ¾Á°¡¢¤³¤ÎÉñÂæ¤òÌ´¸«¤Æ¤¤¤ë1¿Í¤Î°ïºà¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¿´¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡°¦ÃÎ¸©¤Ë¤¢¤ë»äÎ©ËÀî¹â¹»¤Î1Ç¯À¸¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¡¦Âç²¼ÁóÀ¸¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿»þ¤Î²ÃÂ®ÎÏ¤Ë²Ã¤¨¡¢Î¾Â¤ÎÀèÂ¤Ê¥Ü¡¼¥ë¥¿¥Ã¥Á¤ò¶î»È¤·¤¿¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç¼¡¡¹¤ÈÁê¼ê¤ò¤«¤ï¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¤À¤ÈÉáÄÌ¤Î¥É¥ê¥Ö¥é¡¼¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢Èà¤ÎÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤¬¥É¥ê¥Ö¥ë¤ÎºÝ¤Î¾ðÊó¼ý½¸ÎÏ¤À¡£¥Ü¡¼¥ë¤ò±¿¤Ó¤Ê¤¬¤é¤âÁê¼ê¤äÌ£Êý¡¢¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÆ¬¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î¶ÉÌÌ¤ÇºÇÎÉ¤ÎÁªÂò¤ò²¼¤¹¡£¤³¤ÎÇ½ÎÏ¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤ëÁ°¤Ë¤âÈ¯´ø¤µ¤ì¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤È¿ÈÂÎ¤Î¸þ¤¤ò¤³¤Þ¤á¤ËÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ñ¥¹¤¬Íè¤¿½Ö´Ö¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¿¥Ã¥Á¤Ç°ìµ¤¤ËÁê¼ê¤ÎÁ°¤Ë½Ð¤¿¤ê¡¢¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¥×¥ì¡¼¤òºÙ¤«¤¯¸«¤ì¤Ð¸«¤ë¤Û¤É¡¢ÌÌÇò¤¯¤ÆÁ°¤Î¤á¤ê¤Ç¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤Æ¤·¤Þ¤¦Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÀî¤Ï°ìÅÙ¤âÁ´¹ñÂç²ñ¤Ë½Ð¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«ºòÇ¯¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤Í½Áª¤Ç¥Ù¥¹¥È4¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¤Î¤¬²áµîºÇ¹âÀ®ÀÓ¤Ç¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¸©Í½ÁªÁá¡¹¤ËÉé¤±¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£½êÂ°¤¹¤ë¥ê¡¼¥°¤â°¦ÃÎ¸©¥ê¡¼¥°2Éô¡£¤Ê¤¼¤³¤³¤Ë¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î°ïºà¤¬¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤Ï»ØÆ³¼Ô¤ÎÂ¸ºß¤ËÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÍ¤ÎÃÏ¸µ¤ÎËÀî¤Ç¡¢¤«¤ÄÁ´¹ñ¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿Ä¹Ã«ÀîÂç´ÆÆÄ¤¬¤¤¤Æ¡¢Ç®¿´¤ËËÍ¤Î¤³¤È¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤ËÎý½¬¤Ë»²²Ã¤·¤ÆËÜµ¤¤ÇÁ´¹ñ¡¢ÆüËÜ°ì¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Ä¹Ã«Àî´ÆÆÄ¤ÏºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¸«¤Æ¡¢ÍýÏÀÅª¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤³¤³¤Ê¤éÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥Á¡¼¥à¤ò»Ø´ø¤¹¤ëÄ¹Ã«Àî´ÆÆÄ¤Ï¤«¤Ä¤ÆÁª¼ê¸¢ºÇÂ¿½Ð¾ì²ó¿ô¤ò¸Ø¤ëÌ¾Ìç¡¦½©ÅÄ¾¦¶È¤òÄ¹Ç¯»Ø´ø¤·¡¢¿ÀÆàÀîÂç³Ø¤Ç¤Ï°ËÅì½ãÌé¤é¤ò»ØÆ³¡£2019Ç¯ÅÓÃæ¤Ë»³Íü³Ø±¡¹â¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤È¡¢2Ç¯ÌÜ¤Ë¤ÏÂè100²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ç»³Íü³Ø±¡¹â¹»¤ò2ÅÙÌÜ¤ÎÁª¼ê¸¢À©ÇÆ¤ËÆ³¤¤¤¿¡£¥×¥í¤ò»ØÆ³¤Ç¤¤ëSµé¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤â¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÌ¾¾¤À¡£
¡¡ËÀî¤Ç¹Ö±é²ñ¤ò¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢³Ø¹»Â¦¤«¤é¤ÎÇ®¿´¤Ê¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¡¢2023Ç¯¤Ë´ÆÆÄ½¢Ç¤¡£¤Á¤ç¤¦¤É¤³¤ÎÇ¯¡¢Âç²¼¤ÏÃæ³Ø3Ç¯À¸¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤Î¿û¸¶Í³Àª¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¸©Æâ¤Î¶¯¹ë¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¢¤ëA.S¥é¥é¥ó¥¸¥ãËÀî¤Ç¥×¥ì¡¼¡£Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹U-18¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤âÉÔ¹ç³Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Èà¤Î¸ÄÀÅª¤Ê¥É¥ê¥Ö¥ë¤òÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢Ê£¿ô¤Î¸©³°¤Î¶¯¹ë¹»¤«¤é¤âÍ¶¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Èà¤Ï¡Ö»³Íü³Ø±¡¤ÎÍ¥¾¡¤â¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢À¨¤¤¿Í¤¬ËÀî¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£ÌÂ¤¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÌµÌ¾¹»¤ÎËÀî¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¡£
Ì¾¾¤Î»ØÆ³¤ÇÂç¤¤¯À®Ä¹¡¢Á´¹ñ½Ð¾ì¤Ø¡Öº£¤Ë¸«¤Æ¤¤¤í¤è¡×
¡¡1Ç¯·Ð¤Ã¤ÆÂç²¼¤Î¥É¥ê¥Ö¥ë¤Î¼Á¤Ï¤µ¤é¤Ë¸þ¾å¤·¤¿¡£Á°½Ò¤·¤¿¤È¤ª¤ê¡¢¥É¥ê¥Ö¥ë¤ËÆþ¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÆ°¤¤âÄ¹Ã«Àî´ÆÆÄ¤«¤éºÙ¤«¤¯»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¤½¤Î°ÒÎÏ¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£º£Ç¯ÅÙ¤Î¹ñÂÎ¤Ë¤âËÀî¤«¤éÍ£°ìÁª½Ð¤µ¤ì¤ÆÁ´¹ñÂç²ñ¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Áª¼ê¸¢Í½Áª¤Ç¤Ï3²óÀï¤ÇÃæÉôÂç³Ø½ÕÆüµÖ¤ËÇÔ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢1¡¢2Ç¯À¸¼çÂÎ¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¿·¥Á¡¼¥à¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¤È¡¢Ä¹Ã«Àî´ÆÆÄ¤ÎÅÁ¼ê¤ÇÂ¿¤¯¤Î¸©³°¤Î¶¯¹ë¹»¤È¤Î»î¹ç¤ò½Å¤Í¡¢Ãå¼Â¤Ë¶¯²½¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡12·î²¼½Ü¤ËÄ¹Ã«Àî´ÆÆÄ¤¬È¯µ¯¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ELSA CUP U-17 Next Challenge¤Ç¤Ï½©ÅÄ¾¦¶È¡¢¿À¸Í¹°ÎÍ¡¢¹âÀî³Ø±à¡¢²¬»³³Ø·Ý´Û¤Ê¤É¤ÈÂÐÀï¡£¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤ÎÂÐ·è¤È¤Ê¤Ã¤¿¿À¸Í¹°ÎÍÀï¤ÇÂç²¼¤Ï¥É¥ê¥Ö¥ë¤«¤é¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¥¤¥¯¤òÀË¤·¤²¤â¤Ê¤¯È¯´ø¤·¡¢1¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£3-3¤ÎÂçÇ®Àï¤Î¼çÌò¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁª¼ê¸¢½Ð¾ì¤ÏËÜµ¤¤ÇÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡Øº£¤Ë¸«¤Æ¤¤¤í¤è¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¿¤Á¤ÏËÜµ¤¤ÇÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¾ï¤Ëº£¤ËËþÂ¤»¤º¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼ÌÌ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»äÀ¸³è¤ä¿È¤Ê¤ê¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Ä¹Ã«Àî´ÆÆÄ¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥é¥é¥ó¥¸¥ãËÀî¤Î°ÎÂç¤ÊÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ë¿û¸¶¡¢¤½¤·¤ÆÁ´¹ñ¥ì¥Ù¥ë¤ÎÎÏ¤ò»ý¤ÄÂ¾Éô³è¤ÎÍ§¿Í¡£º£¤ÎÈà¤Ë¤Ï»É·ã¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡£
¡Ö¿û¸¶¤µ¤ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç3²ó¤Û¤É¥é¥é¥ó¥¸¥ã¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¥ª¡¼¥é¤¬°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Îý½¬¤Î¶¯ÅÙ¤ÎÌÌ¤Ç¡Ø¥×¥í¤òËÜÅö¤ËÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡GK¤·¤«À¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¾¡ª¡Ù¤È±Ô¤¤»ØÅ¦¤â¼õ¤±¤Æ¡¢°ìÎ®¤Î¿Í¤Î¹Í¤¨Êý¤Ê¤É¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¤Ç¤âÁ´¹ñ¤ÇÃË½÷¥¢¥Ù¥Ã¥¯Í¥¾¡¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¶¯¹ë¤Î¿å±ËÉô¤ËÍ§¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢Îý½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¤äÎ©¤Á¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¸«¤Æ¡¢ËÍ¤âÁ´¹ñ¤Ç³èÌö¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»É·ã¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤ËËÀî¤ËÍè¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤ò¤³¤ì¤«¤é¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¼ê¤Ç¤É¤ó¤É¤ó¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Âç²¼¤Ë¤Ï¾ï¤Ë¹â¤¤´ð½à¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤ÎÌÜ¤Ï¸¬µõ¤µ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¤Þ¤Ã¤¹¤°Á°¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö°¦ÃÎ¤ËËÀî¤¢¤ê¡×¡ÖËÀî¤ÎÂç²¼ÁóÀ¸¤¢¤ê¡×¡£¤½¤¦»×¤ï¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Èà¤ÏÁÔÂç¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ËÄ©¤ßÂ³¤±¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë