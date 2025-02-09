³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯¤¬¶Ã¤¡Ä18ºÐ¤¬Å·ºÍµé¥Ñ¥¹¡Ö»ëÌî¹¤¤¡×¡¡¶Ê¤²¤ÆÆÏ¤±¤ë¡È·æ½Ð¤Î3ÉÃ´Ö¡É
¹ÅçMFÃæÅçÍÎÂÀÏ¯¤Î¥Ñ¥¹¥»¥ó¥¹¤¬ÏÃÂê¤Ë¡¢³ÁÃ«»á¤â»×¤ï¤ºÀä»¿
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¿·¥·¡¼¥º¥óËë³«¤±¤ò¹ð¤²¤ëÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥×¤¬2·î8Æü¤Ë¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤¬¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ë2-0¤Ç¾¡Íø¤·¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥×¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿18ºÐMFÃæÅçÍÎÂÀÏ¯¤¬Â¸ºß´¶¤òÊü¤Á¡¢¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Î¹â¤µ¤òÈ¯´ø¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¸«»ö¤Ê¥Ñ¥¹µ»½Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢Ãæ·Ñ²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¸µÆüËÜÂåÉ½FW³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯»á¤â»×¤ï¤ºÃ¦Ë¹¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¥Ö¥ì¥¤¥¯¸õÊä¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÃæÅç¤Ï¡¢18ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤Íî¤ÁÃå¤¤Ç¡¢¹¶¼é¤ËÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¤Ò¤ÈºÝÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤¬»ëÌî¤Î¹¤µ¤¬±®¤¨¤¿¡¢1ËÜ¤Î¥Ñ¥¹¥·¡¼¥ó¤À¡£Á°È¾38Ê¬¡¢Å¨¿ØÃæ±û¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤ë¤Èº¸Â¤«¤é¥«¡¼¥Ö¤ò¤«¤±¤ëµ°Æ»¤Î¥Ñ¥¹¤ò±¦¥µ¥¤¥É¤ÎFW²ÃÆ£Î¦¼¡¼ù¤ØÄÌ¤·¤¿¡£¤½¤Î»ëÌî¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ì£Êý¤ÎÆ°¤½Ð¤·¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÆÏ¤±¤ëµ»½Ñ¤Ï¸«»ö¤È¸À¤¨¤¿¡£
¡¡Á°ºÂ»î¹ç¤Î¡ÖNEXT GENERATION MATCH¡×¤ÇJ¥ê¡¼¥°ÁªÈ´¤Î¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿³ÁÃ«»á¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÃæ·Ñ²òÀâ¤Ë¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤«¤éÅÐ¾ì¡£Á°È¾¤Î¥×¥ì¡¼¥·¡¼¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢ÃæÅç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÀä»¿¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃíÌÜ¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÀÑ¶ËÅª¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡×¤È¾Î¤¨¡¢Á°È¾38Ê¬¤Î¥Ñ¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö»ëÌî¤¬ËÜÅö¤Ë¹¤¯¤Æ¡¢¹Åç¤Î¹¶·â¤ÎÃæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È»×¤ï¤ºÓ¹¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¥Ö¥ì¥¤¥¯¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÃæÅç¤Ï¡¢¸µ¹Åç¤ÎÃæÅç¹À»Ê»á¤òÉã¤Ë»ý¤Á¡¢´Ñ¤ë¼Ô¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¥×¥ì¡¼¤Ö¤ê¤Ç¥¢¥ó¥À¡¼À¤Âå¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Ê¤É¾Íè¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤ë1¿Í¡£¥ê¡¼¥°³«Ëë¤òÁ°¤Ë¡¢ÁáÂ®¹¥¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î´üÂÔÃÍ¤Ï¤µ¤é¤Ë¾å¾º¤·¤½¤¦¤À¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë