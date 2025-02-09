»þÂå¤Ï¶õÎäÃ±µ¤Åû!? ¥¯¥é¥·¥«¥ë¤µ¤òÁý¤·¤¿¥Û¥ó¥À¡ÖGB350 C¡×¤Î¾è¤êÌ£¤È¤Ï
¤³¤Î¤È¤³¤í¡¢¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê¶õÎäÃ±µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¥Ð¥¤¥¯¤ò¸«¤«¤±¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÎáÏÂ¤Î»þÂå¤Ë¶õÎä¥·¥ó¥°¥ë¤¬Î®¹Ô¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢Í½ÁÛ¤Ç¤¤¿¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¥Û¥ó¥À¤Î¡ÖGB350¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¡¢¤è¤ê¥¯¥é¥·¥«¥ë¤µ¤òÁý¤·¤¿¡ÖGB350 C¡×¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ó¤Ê¥Þ¥·¥ó¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¼ÂºÝ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Ð¥¤¥¯¤Î¤è¤¦¤Ê³°´Ñ
¡ÖGB350¡×¤Ï2021Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢ÍâÇ¯¤«¤é¤³¤Î¥¯¥é¥¹¤ÎÈÎÇäÂæ¿ô¥È¥Ã¥×¤òÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥Ò¥Ã¥È¥â¥Ç¥ë¡£¥Ð¥¤¥¯¤Î´ðËÜ¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¥ó¥×¥ë¤Ê³°´Ñ¤È¡¢¹ØÆþ¤·¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤¬¿Íµ¤¤ÎÍ×°ø¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¶õÎäÃ±µ¤Åû¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¿·Àß·×¤Ç¡¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ëµ¡¹½¤âÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
È¯Çä»þ¤«¤é¡ÖGB350 S¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê¥°¥ì¡¼¥É¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖGB350 C¡×¤Ï¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê³°Áõ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥ì¥È¥í¤Ê¥â¥Ç¥ë¡£ºòÇ¯¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥ç¡¼¤Ç¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¡¢Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Á°¸å¤Î¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤Ï¥¿¥¤¥ä¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ëÌÌÀÑ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ë¤â¥«¥Ð¡¼¤òÄÉ²Ã¡£1950¡Á60Ç¯Âå¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Ð¥¤¥¯¤Î¤è¤¦¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥Õ¥é¡¼¤â¿åÊ¿´ðÄ´¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤ê¡¢½Ð¸ý¤ÎÂ¤·Á¤â¥¥ã¥Ö¥È¥ó¥¿¥¤¥×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë·Á¾õ¤Ë¡£¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤Î¥±¡¼¥¹¤â¥á¥Ã¥»Å¾å¤²¤È¤µ¤ì¡¢¥·¡¼¥È¤â¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¥¿¥¤¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥ê¥¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤â¥«¥Ð¡¼¤òÁõÃå¤¹¤ë¤Ê¤ÉºÙ¤«¤¤ÉôÊ¬¤Ë¤âÇÛÎ¸¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Ç³ÎÁ¥¿¥ó¥¯¤Ë¤Ï¡¢¥Ë¡¼¥°¥ê¥Ã¥×ÍÑ¤Î¥é¥Ð¡¼¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¥¿¥ó¥¯¼«ÂÎ¤¬¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤â¤Î¡£¤«¤Ê¤ê¼ê´Ö¤ò¤«¤±¤Æ»Å¾å¤²¤é¤ì¤¿¥Þ¥·¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¶õÎä¥·¥ó¥°¥ë¤é¤·¤µ¤òËþµÊ¤Ç¤¤ë¾è¤êÌ£
¸µ¡¹¡ÖGB350¡×¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É»Ô¾ì¤Ç¹â¤¤¥·¥§¥¢¤ò¸Ø¤ë¥í¥¤¥ä¥ë¥¨¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Î350cc¥â¥Ç¥ë¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÈÆ±¤¸¶õÎäÃ±µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¡¢¤ä¤äÁ°Êý¤ËÂ¤òÃÖ¤¯¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤â¥¤¥ó¥É»Ô¾ì¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥â¥Ç¥ë¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡ÖGB350 C¡×¤ÏÃåºÂ°ÌÃÖ¤Î¼ý¤Þ¤ê¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ê¡¢¾è¼Ö¤·¤¿¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤¬¾å¼Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ï¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤ÈÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Þ¥Õ¥é¡¼¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¥¨¥¥¾¡¼¥¹¥È¥Î¡¼¥È¤Ï»õÀÚ¤ì¤ÎÎÉ¤µ¤Ï¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤¿²»¼Á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Áö¤ê½Ð¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¼Ö½Å¤¬7kg¤Û¤É½Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¾è¤êÌ£¤Ï¤è¤êµÞ¤¬¤µ¤ì¤Ê¤¤Âç¿Í¸þ¤±¤Î¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤Ë¡£¥á¡¼¥¿¡¼¤Î½ñÂÎ¤â¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥°¥ê¥Ã¥×¤âÃ®·¿·Á¾õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ËÜÅö¤Ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Ð¥¤¥¯¤ò¾è¤ê²ó¤·¤Æ¤¤¤ëµ¤Ê¬¤Ë¿»¤ì¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ë¥í¥¤¥ä¥ë¥¨¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Î350cc¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢Ã±µ¤Åû¤é¤·¤¤¥Ñ¥ë¥¹´¶¤Ï¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÉÔ²÷¤Ê¿¶Æ°¤¬¤è¤êÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¡£¤³¤ì¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÀß·×¤¬¿·¤·¤¯¡¢¥Ð¥é¥ó¥µ¡¼¤Î´°À®ÅÙ¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¥ª¥Õ¥»¥Ã¥È¥¯¥é¥ó¥¯¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Î¸ú²Ì¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Î¿¶Æ°¤Î¾¯¤Ê¤µ¤Ï¡¢Ä¹µ÷Î¥¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤Ë½Ð³Ý¤±¤¿ºÝ¤ËÈèÏ«´¶¤Î°ã¤¤¤Ë·Ò¤¬¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
º£²ó¡¢¡ÖGB350 C¡×¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡ÖGB¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï3¥â¥Ç¥ë¤¬½ÐÂ·¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡£¾è¤êÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¾è¤êÌ£¤Ï3¼Ô¤Ç·ë¹½°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖS¡×¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸°Ê¾å¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤Ç¡¢¥ï¥¤¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤¬³Ú¤·¤á¤ë´°À®ÅÙ¡£¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤È¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤Î¡ÖC¡×¤È¤Ï¿¿µÕ¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
3¤Ä¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Â·¤¤¡¢ÁªÂò¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡ÖGB¡×¥·¥ê¡¼¥º¡£¶õÎäÃ±µ¤Åû¥â¥Ç¥ë¤Î´é¤È¤â¤¤¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¡ÖSR400¡×¤¬¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Â©¤ÎÄ¹¤¤¥Ò¥Ã¥È¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡üSPEC
¡¦¥µ¥¤¥º¡§2205¡ß790¡ß1105mm
¡¦¥·¡¼¥È¹â¡§800mm
¡¦¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¡§186kg
¡¦¥¨¥ó¥¸¥ó¡§348cc¶õÎäÃ±µ¤ÅûOHC
¡¦ºÇ¹â½ÐÎÏ¡§20ps¡¿5500rpm
¡¦ºÇÂç¥È¥ë¥¯¡§29Nm¡¿3000rpm
¡¦²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡§66Ëü8800±ß¡Á
¡ã¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÁýÃ«ÌÐ¼ù¡ä
ÁýÃ«ÌÐ¼ù¡ÃÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤ä¥â¥Î·Ï»¨»ï¤ÎÊÔ½¸Éô¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¡£¥¯¥ë¥Þ¡¢¥Ð¥¤¥¯¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ê¤É¡¢¥¿¥¤¥ä¤ÎÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¾è¤êÊª¤¬¹¥Êª¡£ÀìÌçÅª¤Ê¾ðÊó¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯½ñ¤¯¤³¤È¤ò¿®¾ò¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»¨»ï¤äWeb¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë´ó¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û
¢¡¿Ê²½¤·¤¿¥·¡¼¥é¥«¥ó¥¹!? ¥í¥¤¥ä¥ë¥¨¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ö¥¯¥é¥·¥Ã¥¯350¡×ÆÈ¼«¤Î¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤òÌ£¤ï¤¦
¢¡ÎáÏÂ¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ï¶õÎäÃ±µ¤Åû!? ÇúÇä¤ì¤Î¥Û¥ó¥À¡ÖGB350¡×¤È¥é¥¤¥Ð¥ë¼Ö¼ï¤Î¾è¤êÌ£¤òÈæ³Ó
¢¡Çä¤ì¤Æ¤ëÍýÍ³¤ò¼Â´¶¡ª ¥Û¥ó¥À¡ÖGB350 S¡×¤Ï¤ª¤Ã¤µ¤ó¥é¥¤¥À¡¼¤Ë¿§¡¹¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤