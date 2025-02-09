¿Í¤ÏÌ²¤é¤Ê¤¤¤È»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡ÄÅ°Ìë¤òÂ³¤±¤¿¼ã¼Ô¤Î¡ÖÉÝ¤¹¤®¤ëËöÏ©¡×
ÆüËÜ¤ÎÊ¿¶Ñ¿çÌ²»þ´Ö¤ÏºÇÃ»
¡Ò·ÐºÑ¶¨ÎÏ³«È¯µ¡¹½¡ÊOECD¡Ë¤¬2021Ç¯¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡¢³Æ¹ñ¤ÎÊ¿¶Ñ¿çÌ²»þ´Ö¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢33¥õ¹ñ¤Î¤¦¤Á¡¢ÆüËÜ¤ÎÊ¿¶Ñ¿çÌ²»þ´Ö¤ÏºÇÃ»¤À¤Ã¤¿¡Ê7»þ´Ö22Ê¬¡Ë¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢Îã¤¨¤ÐÅÔ¿´¤Ë¿¦¾ì¤¬¤¢¤ë¿Í¤¬¡¢¹Ù³°¤Ë½»¤Þ¤¤¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ä¹¤¤»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÄÌ¶Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤âÂ¿¤¤¡£¿çÌ²¤ËÈñ¤ä¤»¤ë»þ´Ö¤Ï¡¢É¬Á³Åª¤ËÃ»¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤À¡£ÆüËÜ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ï¡¢ÄÌ¶ÐÅÅ¼Ö¤ÇÉÔÂ¤·¤¿¿çÌ²¤òÊä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤Ð¡¢¿Í´Ö¤Ï¤É¤ó¤Ê¤ËË»¤·¤¯¤Æ¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿·ä´Ö»þ´Ö¤ÇÌ²¤í¤¦¤È¤¹¤ë¡£
¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð»ä¤ÏÍÄ¤¤º¢¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËÅö¤¿¤êÁ°¤Ê¤³¤È¤Ëµ¿Ìä¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¡£Ì²¤ë¤Î¤¬·ù¤¤¤À¤Ã¤¿»ä¤Ï¡¢¡Ö¿çÌ²¤ÏËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤«¡×¤Èµ¿Ìä¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Ìë¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤Ä¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤â¤·¤³¤Î¤Þ¤ÞÌ²¤é¤º¤Ëµ¯¤Â³¤±¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¨¡¨¡¡£¡Ó¡Ê¡Ø¿çÌ²¤Îµ¯¸»¡Ù¤è¤ê¡Ë
Æ¯¤¤¹¤®¤ÎÆüËÜ¿Í¤Ï¡¢¡Ö¿²ÉÔÂ¡×¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤â¤½¤â¿çÌ²¤Î¤·¤¯¤ß¤È¤Ï¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤«¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤Ê¤¼Ì²¤ê¡¢µ¯¤¤ë¤Î¤«¡£¡ÖÇ¾¤òµÙ¤á¤ë¤¿¤á¤ËÌ²¤ë¡×¤Î¤ÏËÜÅö¤Ê¤Î¤«¡£
¡ÖÇ¾¤ò¤â¤¿¤Ê¤¤À¸Êª¥Ò¥É¥é¤âÌ²¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿·È¯¸«¤ÇÀ¤³¦¤ò¶Ã¤«¤»¤¿µ¤±Ô¤Î¸¦µæ¼Ô¤¬¤Ï¤Ê¤Ä¶Ë¾å¤Î¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡Ø¿çÌ²¤Îµ¯¸»¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¼«¿È¤Î·Ð¸³¤È¿çÌ²¤ÎÀ¸Êª³Ø»Ë¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡Ö¿çÌ²¤È°Õ¼±¤ÎÆæ¡×¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¿Í¤¬Ì²¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«
¿²ÉÔÂ¤Î¿Í¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â¤Ê¤¼Ì²¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤«¤Ä¤Æ¡¢¡Ö¿Í¤¬Ì²¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡×¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ëÂçÃÀ¤Ê¼Â¸³¤ò¤·¤¿¹â¹»À¸¤¬¤¤¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¤È¤Ï¨¡¨¡¡£
¡Ò¿Í¤¬Ì²¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¨¡¨¡¥é¥ó¥Ç¥£¤Ï¡¢ÃÇÌ²¤Î¼Â¸³¤ò»×¤¤¤Ä¤¡¢¼«¤é¤Î¿È¤ò¤â¤Ã¤Æ¸¡¾Ú¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£
1963Ç¯12·î28Æü¡¢¥é¥ó¥Ç¥£¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹µÙ²Ë¤ò»È¤Ã¤Æ¡ÈÄ©Àï¡É¤ò»Ï¤á¤¿¡£¼Â¸³¤Ë¤Ï¶¨ÎÏ¼Ô¤¬¤¤¤Æ¡¢Èà¤¬Ì²¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¾ï¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Ì²¤é¤º¤Ëµ¯¤Â³¤±¤¿Èà¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð²á¤òÃ©¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
Å°Ìë2ÆüÌÜ¡¢Èà¤ÏÌÜ¤Î¾ÇÅÀ¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£3ÆüÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤È¾ð½ï¤ÎÊÑ²½¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢ÅÇ¤µ¤¤òºÅ¤·¤¿¡£Å°Ìë4ÆüÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢Èà¤ÏÌ²µ¤¤Ë¹³¤¤¡¢ÂÑ¤¨Â³¤±¤¿¡£¸¸ÁÛ¤äÌÑÁÛ¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¡¢Æ»Ï©É¸¼±¤¬¿Í´Ö¤Ç¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤¿¤ê¡¢¼«¤é¤¬°ÎÂç¤Ê¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¤À¤È¸Ø¼¨¤·¤¿¤ê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
7ÆüÌÜ¤¢¤¿¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¸ÀÍÕ¤¬ÉÔÌÀÎÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿ÏÃ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤â¤¦ÃæÃÇ¤·¤Æ¤â¤è¤µ¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤¬¡¢¥é¥ó¥Ç¥£¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÂÑ¤¨Â³¤±¡¢¤Ê¤ó¤ÈÇ¯¤¬ÌÀ¤±¤¿1964Ç¯1·î8Æü¤Þ¤Ç¤Î11Æü´Ö¡¢»þ´Ö¤Ë¤·¤Æ264»þ´Ö¤ÎÃÇÌ²µÏ¿¤òÃ£À®¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£Åö»þ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ºÇÄ¹¤ÎÃÇÌ²µÏ¿¤À¤Ã¤¿¡£
ÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¡¢Èà¤ÎÄ©Àï¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«Ãæ¤ÇÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ºÇ¸å¤Î3Æü´Ö¤Ï¡¢¿çÌ²¤ò¸¦µæ¤¹¤ëÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë´Ñ»¡¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÃÇÌ²¤Î·Ð²á¤Ï¡¢¸å¤ËÏÀÊ¸¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡Ó¡Ê¡Ø¿çÌ²¤Îµ¯¸»¡Ù¤è¤ê¡Ë
¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æ°Êª¤ÎÃÇÌ²¤Î¼Â¸³¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡ÒÃÇÌ²¥é¥Ã¥È¤Ï¼Â¸³Á°¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢¿çÌ²»þ´Ö¤¬87.4¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤â¸º¤Ã¤¿¡£ÃÇÌ²¥é¥Ã¥È¤Ï¡¢¿©»öÎÌ¤¬Áý¤¨¤¿°ìÊý¡¢ÂÎ½Å¤Ï¸º¾¯¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÈéÉæ¤Î½ý¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢Â¤Î¼ð¤ì¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÃÇÌ²¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é2¡Á3½µ´Ö¤Ç¡¢»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ó¡Ê¡Ø¿çÌ²¤Îµ¯¸»¡Ù¤è¤ê¡Ë
¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¤ÊÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢Ì²¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢Ç¾¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Á´¿È¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉÔÄ´¤¬À¸¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤À¡£
¤Ä¤Å¤¯¡Ö¿çÌ²¤Ï¡ÖÇ¾¤ÎÃÂÀ¸¡×°ÊÁ°¤«¤éÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ä¤Ê¤¼À¸Êª¤ÏÌ²¤ë¤Î¤«¡Ö¤½¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÍýÍ³¡×¡×¤Ç¤Ï¡¢¾ï¼±¤òÊ¤¤¹¡ÖÇ¾¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÌ²¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿·È¯¸«¤«¤é¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ö¿çÌ²¤Î¸½¾Ý¡×¤È¤¤¤¦ÀµÂÎ¤ËÇ÷¤ë¡£
¡Ú¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡Û¿çÌ²¤Ï¡ÖÇ¾¤ÎÃÂÀ¸¡×°ÊÁ°¤«¤éÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ä¤Ê¤¼À¸Êª¤ÏÌ²¤ë¤Î¤«¡Ö¤½¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÍýÍ³¡×