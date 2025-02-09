»°ãø¤Î·è¾¡ÃÆ¤Ç¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ò²¼¤·¤¿¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤¬5²óÀï¿Ê½Ð¡ª¡ÚFA¥«¥Ã¥×¡Û
FA¥«¥Ã¥×4²óÀï¤Î¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡õ¥Û¡¼¥ô¡¦¥¢¥ë¥Ó¥ª¥óvs¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ï8Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢2-1¤Ç¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Î»°ãø·°¤Ï¥Õ¥ë½Ð¾ì¡¢57Ê¬¤Ë¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
3²óÀï¤Ç¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×(¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2Éô)¤Î¥Î¥ê¥Ã¥¸¤ò²¼¤·¤¿¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï¡¢7¼ºÅÀ¤È»´ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥ÈÀï¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤«¤é¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Ú¥É¥í¤ò¥Ð¥ì¥Ð¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿°Ê³°¤ÏÆ±¤¸¥¹¥¿¥á¥ó¤òºÎÍÑ¡£»°ãø¤Ï[4-2-3-1]¤Îº¸MF¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢3²óÀï¤ÇEFL¥ê¡¼¥°2(¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É4Éô)¤Î¥â¥¢¥«¥à¤Ë²÷¾¡¤·¤¿¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ï¡¢Ä¾¶á¤Î¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥àÀï¤«¤é¥¹¥¿¥á¥ó¤ò6¿ÍÊÑ¹¹¡£¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤ä¥¨¥ó¥½¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡¢R¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¢GK¥è¥ë¥²¥ó¥»¥ó¤é¤ËÂå¤¨¤Æ¥¨¥ó¥¯¥ó¥¯¡¢¥Ú¥É¥í¡¦¥Í¥È¡¢¥Á¥ã¥í¥Ð¡¼¡¢GK¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¤é¤ò¥¹¥¿¥á¥ó¤Çµ¯ÍÑ¤·¤¿¡£
»î¹ç¤Ï³«»ÏÁá¡¹¤Ë¥¹¥³¥¢¤¬Æ°¤¯¡£¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ï5Ê¬¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÎÎ®¤ì¤«¤éÃæ±û¤Ø¥Ü¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë¤È¡¢¥µ¥ó¥Á¥ç¤Î¥µ¥¤¥É¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¥Ü¥Ã¥¯¥¹º¸¿¼¤¯¤Ë¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥¯¥í¥¹¡£¤³¤ì¤¬GK¥Õ¥§¥ë¥Ö¥ë¥Ã¥Ø¥ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Ö¥ë¤òÍ¶È¯¡£¥Ü¡¼¥ë¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¥´¡¼¥ë¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
ÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï12Ê¬¡¢º¸¥¯¥í¥¹¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ò¥Ü¥Ã¥¯¥¹±¦¤Ç½¦¤Ã¤¿¥ß¥ó¥Æ¤ÎÍî¤È¤·¤ò¥Ü¥Ã¥¯¥¹±¦¼êÁ°¤Ç¼õ¤±¤¿¥Õ¥§¥ë¥È¥Þ¥ó¤¬¥¯¥í¥¹¡£¤³¤ì¤ò¥ê¥å¥Æ¡¼¥ë¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥´¡¼¥ëº¸¤ËÎ®¤·¹þ¤ó¤À¡£
¤½¤Î¸å¤Ï¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤¬¤ä¤äÍ¥Àª¤Ë»î¹ç¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¡¢31Ê¬¤Ë¥«¥¤¥»¥É¤Î¥í¥ó¥°¥Ñ¥¹¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¥¨¥ó¥¯¥ó¥¯¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹Ãæ±ûº¸¤«¤é¿¯Æþ¡£¥Ð¥¦¥ó¥É¤·¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò±¦Â¥¢¥¦¥È¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¤â¡¢¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤ÏÏÈ¤Ë¾å¤Ë³°¤ì¤¿¡£
Æ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¡¢ºÆ¤Ó¥¹¥³¥¢¤òÆ°¤«¤·¤¿¤Î¤Ï¥Ö¥é¥È¥ó¡£¥Ü¥Ã¥¯¥¹º¸¤«¤é¿¯Æþ¤·¤¿»°ãø¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤«¤é¥é¥ó¥×¥Æ¥£¤¬¥·¥å¡¼¥È¡£¤³¤ì¤ÏÁê¼êDF¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¥¹¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤ò¥Ü¥Ã¥¯¥¹³°¤Î¥ê¥å¥Æ¡¼¥ë¤¬Éâ¤µå¤Î¥Ñ¥¹¤Ç·Ò¤°¤È¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹º¸¤Ç¼õ¤±¤¿»°ãø¤¬¶»¥È¥é¥Ã¥×¤«¤éÎäÀÅ¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤¿GK¤ÎÏÆ¤òÈ´¤¯¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤Ï¸ß¤¤¤ËÁª¼ê¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤Ê¤¬¤é¥´¡¼¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ê¤«¡¢ÙÉ¹³¤·¤¿Å¸³«¤¬Â³¤¯¡£¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ï92Ê¬¡¢DF¥é¥ó¥×¥Æ¥£¤Î¥¯¥ê¥¢¥ß¥¹¤«¤é¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¢¡¼¥¯Æâ¤Î¥¨¥ó¥½¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥·¥å¡¼¥È¤ÇÁÀ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏGK¥Õ¥§¥ë¥Ö¥ë¥Ã¥Ø¥ó¤¬¹¥¥»¡¼¥Ö¡£
·ë¶É¡¢»î¹ç¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ2-1¤Ç¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¡£»°ãø¤Îº£µ¨6ÅÀÌÜ¤Ç¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ò²¼¤·¤¿¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤¬5²óÀï¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¥Ö¥é¥¤¥È¥ó 2-1 ¥Á¥§¥ë¥·¡¼
¡Ú¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡Û
¥¸¥ç¥ë¥¸¥Ë¥ª¡¦¥ê¥å¥Æ¡¼¥ë(Á°12)
»°ãø·°(¸å12)
¡Ú¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡Û
OG(Á°5)
ÆüËÜ¿Í¤â½Ð¾ì¤¹¤ëCL¡õEL
´ü´Ö¸ÂÄê¤Î·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¥Ñ¥¹¤Ç
CL¡¦EL¤Î·è¾¡T¤ä´ØÏ¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
3²óÀï¤Ç¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×(¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2Éô)¤Î¥Î¥ê¥Ã¥¸¤ò²¼¤·¤¿¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï¡¢7¼ºÅÀ¤È»´ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥ÈÀï¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤«¤é¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Ú¥É¥í¤ò¥Ð¥ì¥Ð¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿°Ê³°¤ÏÆ±¤¸¥¹¥¿¥á¥ó¤òºÎÍÑ¡£»°ãø¤Ï[4-2-3-1]¤Îº¸MF¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»î¹ç¤Ï³«»ÏÁá¡¹¤Ë¥¹¥³¥¢¤¬Æ°¤¯¡£¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ï5Ê¬¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÎÎ®¤ì¤«¤éÃæ±û¤Ø¥Ü¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë¤È¡¢¥µ¥ó¥Á¥ç¤Î¥µ¥¤¥É¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¥Ü¥Ã¥¯¥¹º¸¿¼¤¯¤Ë¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥¯¥í¥¹¡£¤³¤ì¤¬GK¥Õ¥§¥ë¥Ö¥ë¥Ã¥Ø¥ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Ö¥ë¤òÍ¶È¯¡£¥Ü¡¼¥ë¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¥´¡¼¥ë¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
ÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï12Ê¬¡¢º¸¥¯¥í¥¹¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ò¥Ü¥Ã¥¯¥¹±¦¤Ç½¦¤Ã¤¿¥ß¥ó¥Æ¤ÎÍî¤È¤·¤ò¥Ü¥Ã¥¯¥¹±¦¼êÁ°¤Ç¼õ¤±¤¿¥Õ¥§¥ë¥È¥Þ¥ó¤¬¥¯¥í¥¹¡£¤³¤ì¤ò¥ê¥å¥Æ¡¼¥ë¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥´¡¼¥ëº¸¤ËÎ®¤·¹þ¤ó¤À¡£
¤½¤Î¸å¤Ï¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤¬¤ä¤äÍ¥Àª¤Ë»î¹ç¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¡¢31Ê¬¤Ë¥«¥¤¥»¥É¤Î¥í¥ó¥°¥Ñ¥¹¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¥¨¥ó¥¯¥ó¥¯¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹Ãæ±ûº¸¤«¤é¿¯Æþ¡£¥Ð¥¦¥ó¥É¤·¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò±¦Â¥¢¥¦¥È¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¤â¡¢¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤ÏÏÈ¤Ë¾å¤Ë³°¤ì¤¿¡£
Æ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¡¢ºÆ¤Ó¥¹¥³¥¢¤òÆ°¤«¤·¤¿¤Î¤Ï¥Ö¥é¥È¥ó¡£¥Ü¥Ã¥¯¥¹º¸¤«¤é¿¯Æþ¤·¤¿»°ãø¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤«¤é¥é¥ó¥×¥Æ¥£¤¬¥·¥å¡¼¥È¡£¤³¤ì¤ÏÁê¼êDF¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¥¹¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤ò¥Ü¥Ã¥¯¥¹³°¤Î¥ê¥å¥Æ¡¼¥ë¤¬Éâ¤µå¤Î¥Ñ¥¹¤Ç·Ò¤°¤È¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹º¸¤Ç¼õ¤±¤¿»°ãø¤¬¶»¥È¥é¥Ã¥×¤«¤éÎäÀÅ¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤¿GK¤ÎÏÆ¤òÈ´¤¯¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤Ï¸ß¤¤¤ËÁª¼ê¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤Ê¤¬¤é¥´¡¼¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ê¤«¡¢ÙÉ¹³¤·¤¿Å¸³«¤¬Â³¤¯¡£¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ï92Ê¬¡¢DF¥é¥ó¥×¥Æ¥£¤Î¥¯¥ê¥¢¥ß¥¹¤«¤é¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¢¡¼¥¯Æâ¤Î¥¨¥ó¥½¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥·¥å¡¼¥È¤ÇÁÀ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏGK¥Õ¥§¥ë¥Ö¥ë¥Ã¥Ø¥ó¤¬¹¥¥»¡¼¥Ö¡£
·ë¶É¡¢»î¹ç¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ2-1¤Ç¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¡£»°ãø¤Îº£µ¨6ÅÀÌÜ¤Ç¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ò²¼¤·¤¿¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤¬5²óÀï¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¥Ö¥é¥¤¥È¥ó 2-1 ¥Á¥§¥ë¥·¡¼
¡Ú¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡Û
¥¸¥ç¥ë¥¸¥Ë¥ª¡¦¥ê¥å¥Æ¡¼¥ë(Á°12)
»°ãø·°(¸å12)
¡Ú¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡Û
OG(Á°5)
ÆüËÜ¿Í¤â½Ð¾ì¤¹¤ëCL¡õEL
´ü´Ö¸ÂÄê¤Î·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¥Ñ¥¹¤Ç
CL¡¦EL¤Î·è¾¡T¤ä´ØÏ¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é