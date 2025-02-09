£Ê£²»¥ËÚ¡¡ÂÐ³°»î¹ç£¶ÀïÌµÇÔ¤Ç³«Ëë¤Ø¡¡´äÀ¯Âç¼ù´ÆÆÄ¡Ö¿§¤ó¤ÊÁª¼ê¤¬¤¤¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤Çº¤ß¡×
¡¡£Ê£²ËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¤¬¡¢£¶ÀïÌµÇÔ¤Ç³«ËëÁ°¤Î¼ÂÀï¤ò½ª¤¨¤¿¡££¸Æü¡¢¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤Î·§ËÜ¡¦ÂçÄÅÄ®¤Ç£Ê£³ËÌ¶å½£¤ÈÈó¸ø³«¤ÎÎý½¬»î¹ç¡Ê£´£µÊ¬¡ß£´¡Ë¤ò¹Ô¤¤¡¢£³¡½£±¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£²Æì¥¥ã¥ó¥×¤«¤é¤Î£¶»î¹ç¤ò£´¾¡£²Ê¬¤±¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¹µ¤¨¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÌöÆ°¤È¡¢ÁÈ¿¥ÎÏ¤Ï³Î¼Â¤Ë¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·ã²½¤¹¤ë¶¥Áè¤â¥×¥é¥¹¤Ë¤·¡¢´äÀ¯Âç¼ù´ÆÆÄ¡Ê£´£³¡Ë¤Î²¼¡¢£±£¶Æü¤Î³«Ëë¡¦ÂçÊ¬Àï¡Ê¥¯¥é¥É¡Ë¤Ø¡¢ºÇÎÉ¤Î¾õÂÖ¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¡¡£±·î£¸Æü¤Î£±¼¡²Æì¥¥ã¥ó¥×³«»Ï¤«¤é¤Á¤ç¤¦¤É£±¤«·î¡¢´äÀ¯´ÆÆÄ¤¬°ìÄê¤ÎÀ®²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¡£ÂÐ³°»î¹ç£¶Àï¤ò£´¾¡£²Ê¬¤±¤Ç½ª¤¨¡Ö¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤òÌµÇÔ¤Ç¶î¤±È´¤±¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£»Ø´ø´±¤¬Âå¤ï¤ê¡¢°ì¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÃæ¤â¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë·Á¤ò»Ä¤·¡¢³«Ëë¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¡£
¡¡Áª¼êÁØ¤Î³ÈÂç¤¬²¿¤è¤ê¤Î¼ý³Ï¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï£°¡½£±¤Ç·Þ¤¨¤¿£´ËÜÌÜ¤Ë£³ÅÀ¤òµó¤²¡¢µÕÅ¾¾¡¤Á¤·¤¿¡£¼ã¼ê¼çÂÎ¤ÎÁª¼ê¤¬Ê³µ¯¤·¡¢´äÀ¯´ÆÆÄ¤Ï¡Ö·§ËÜ¤ËÍè¤Æ¤«¤é¤³¤ì¤À¤±Æ¬¤òÇº¤Þ¤¹¤È¤ÏÀµÄ¾»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿§¤ó¤ÊÁª¼ê¤¬¤¤¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤Çº¤ß¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£²Æì¥¥ã¥ó¥×½ªÎ»»þ¤Ë¤ÏÀï½ÑÍý²òÅÙ¤Î¹â¤¤Áª¼ê¤ò¡Ö£±£°¿ô¿Í¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿»Ø´ø´±¤¬¡Ö¡Ê¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤Î¡Ë£²£°¿Í¤È¸À¤ï¤º¡¢½Ð¤é¤ì¤ëÁª¼ê¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡£º¤¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÏ³¤é¤·¤¿¡££±½µ´Ö¸å¤Ë¹µ¤¨¤ë³«ËëÀï¤ÎÀèÈ¯¤â¡Ö¤É¤¦ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ»î¹ç¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤«·è¤á¤«¤Í¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤Û¤É¡¢Äì¾å¤²¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¤Þ¤ÀËÜÈÖÁ°¡£ÌÜ»Ø¤¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ø¤Î²ÝÂê¤ÏÅöÁ³¡¢»Ä¤ë¡£´äÀ¯´ÆÆÄ¤Ï¡Öº£Æü¤â£±ËÜÌÜ¤Ï·è¤·¤Æ°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢£²ËÜÌÜ¤Ï¾¯¤·ÄäÂÚ´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¤Ï°¤¯¤Ê¤¤·ë²Ì¤Ç¿Ê¤ó¤À¤¬¡¢¸ø¼°Àï¤Ç¤Ï£¹£°Ê¬¤ÎÃæ¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¼çÎÏµé¤È¸«¤é¤ì¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÀï¤¤¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¤½¤¦µ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤³¤¦¤¤¤¦¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤â¤Î¤ò¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë»þ´ÖÂÓ¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê°µÅÝ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¿»Æ©ÅÙ¤â´Þ¤á¤Æ¡¢»î¹ç¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼ê±þ¤¨¤â¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¤½¤Î³ÎÎ¨¤ò¤è¤ê¹â¤á¡¢³«Ëë¤«¤é½Ð¤¹¤¿¤á¤Îºî¶È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¡Êº½ÅÄ¡¡½¨¿Í¡Ë