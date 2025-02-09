£Ê£³¾ÂÄÅ¡¢ºÇÇ¯Ä¹£³£µºÐ¸µÆüËÜÂåÉ½¡¦£Æ£×ÀîËô·ø¸ë¤¬ÇØÃæ¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤ë¡Ö¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¿·¤·¤¤¾ÂÄÅ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¡ÄÃ´Åöµ¼Ô¤¬¥¡¼¥Þ¥ó¾Ò²ð¡ÖÎ¤¸«¤¬¿ä¤¹¡×
¡¡£Ê£³¥¢¥¹¥ë¥¯¥é¥í¾ÂÄÅ¤Ï£±£¶Æü¤Ë¥Û¡¼¥à¡¦°¦Âë¤ÇÄ»¼è¤È¤Î³«ËëÀï¤ò·Þ¤¨¤ë¡£ºòµ¨¤Î¼çÎÏÁª¼ê¤¬Ê£¿ôÂàÃÄ¤·¤Æ·Þ¤¨¤ë£²£µÇ¯¥·¡¼¥º¥ó¡££±£¸£´¥»¥ó¥Á¤ÎÄ¹¿È¤ÇÁ°Àþ¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ë¡¢¸µÆüËÜÂåÉ½£Æ£×ÀîËô·ø¸ë¡Ê£³£µ¡Ë¤ÎÆÀÅÀÎÏ¤Ë´üÂÔ¤À¡£
¡¡¡¡¾ÂÄÅ¤Ï¸µÆüËÜÂåÉ½£Í£Æ°ËÅìµ±±Ù»á¡Ê£µ£°¡Ë¤¬ºòµ¨¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¡££³£µºÐ¤ÎÀîËô¤¬¥Á¡¼¥à¤ÎºÇÇ¯Ä¹Áª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤Î°Õ¼±¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¼ÁÌä¤·¤Æ¤ß¤¿¡£¤½¤ÎÅú¤¨¤Ï¡Ö°ú¤ÃÄ¥¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¡Ø¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ç¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡£¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÏÆü¡¹¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Ã¤È¹â¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¡£¤À¤¬¸åÇÚ¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤Î°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î¥×¥ì¡¼¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥·¥å¡¼¥È¤â¤¦¤Þ¤¤¤·¡¢¥¯¥í¥¹¤Ø¤ÎÆþ¤êÊý¤âÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È£Í£ÆÎëÌÚ·ý»ÎÏº¡Ê£²£¸¡Ë¡£º£µ¨¿·²ÃÆþ¤·¤¿£Ä£Æ°æ½ÐÎ¶»Ö¡Ê£²£²¡Ë¤â¡Ö¤è¤¯°ì½ï¤Ë¤´¤Ï¤ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥Ã¥«¡¼´Ñ¤äµ»½Ñ¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±µÛ¼ý¤·¤¿¤¤¡£Åð¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤ë¡£ÀîËô¤ÎÇØÃæ¤Ï¼«Á³ÂÎ¤ÇÃç´Ö¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯£µ·î¤ÎÅ·¹ÄÇÕ¸©ÂåÉ½·èÄêÀï¡ÊÂÐ¾ïÍÕÂç¡Ë¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿¤È¤¤Î¥×¥ì¡¼¤Ï°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£Áê¼ê£Ä£Æ¤ÎÇØ¸å¤ËÈ´¤±½Ð¤¹´ËµÞ¤ò¤Ä¤±¤¿Æ°¤¤ä¡¢ºÇÁ°Àþ¤Ç¤Î¥Ý¥¹¥È¥×¥ì¡¼¤Ë¤ÏÌµÂÌ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤¬Æü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤Ã¤¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤«¡¢¤ÈÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ëÂ¸ºß´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Î¹¶·â¤ÎÃæ¿´¤òÌ³¤á¤¿£Æ£×ÏÂÅÄ¡¢£Í£ÆÄÅµ×°æ¤È£Í£Æ»ý°æ¤¬¡¢¤³¤Î¥ª¥Õ¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¡£¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤âÂ¿¤¤¤¬¡¢ÀîËô¤Ï¡Ö¤½¤ì¤ÏËèÇ¯µ¯¤¤ë¤³¤È¡×¤È°Õ¤Ë²ð¤µ¤Ê¤¤¡£ºòÇ¯¤â¡¢¥Á¡¼¥àÆÀÅÀ²¦¤À¤Ã¤¿£Æ£×¥Ö¥é¥¦¥ó¤¬°ÜÀÒ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÆþÃÄ£²Ç¯ÌÜ¤ÎÏÂÅÄ¤¬£±£±ÆÀÅÀ¤·¤Æ¹¶·â¤ò»Ù¤¨¤¿¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ï¡Ö¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¿·¤·¤¤¾ÂÄÅ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÎäÀÅ¤ËÁ°¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòµ¨¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÇÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤ëÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£º£µ¨¡¢¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ä¤Î¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤òÊ¨¤«¤»¤ë¥×¥ì¡¼¤òÉ¬¤º¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡ÊÎ¤¸«¡¡Í´»Ê¡Ë