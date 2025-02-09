µð¿Í21ºÐ¤¬³ÐÀÃ¤ÎÍ½´¶¡ÄÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¤ò¾¡¤Á¼è¤ì¤ë¤«¡¡´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡Ö¿ûÌî¤Î·ê¡×
µþËÜ¤â³ÐÀÃ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ì¿Í¤À¡ÊC¡Ë»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¡¢ÆüËÜ°ìÃ¥²ó¤òÌÜ»Ø¤¹µð¿Í¤Ç¤ÏºòÇ¯15¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¿ûÌîÃÒÇ·¤Î·ê¤ò¤¤¤«¤ËËä¤á¤ë¤«¤âÂç¤¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòµ¨¡¢¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¾¡¡¢Ãù¶â12¤òºî¤Ã¤Æ¥¨¡¼¥¹¤Îââ»ý¤ò¼¨¤·¤¿±¦ÏÓ¤Ïº£µ¨¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÉñÂæ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£¡¡
¡¡¿ûÌî¤Î·ê¤òËä¤á¤ë¤Ù¤¯¡¢¤·Îõ¤ÊÀèÈ¯¥í¡¼¥ÆÁè¤¤¤¬µÜºê¤Î¾ì¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¤Ê¤¼¿ûÌîÃÒÇ·¤Ï4¾¡¤«¤é15¾¡¤ÈÉü³è¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤«¡¡¡ÖËâ²þÂ¤¥³¡¼¥Á¡×¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿ü¥²þÁ±¥Ý¥¤¥ó¥Èü¥¤È¤Ï
¡¡º£µ¨¤ÎÀèÈ¯¿Ø¤ÏºòÇ¯¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤âÃ£À®¤·¤¿¸Í¶¿æÆÀ¬¡¢2Ç¯Ï¢Â³2·å¾¡Íø¤Î»³ºê°Ë¿¥¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤ÎÍ¦»Ñ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿º¸ÏÓ¡¢°æ¾å²¹Âç¡¢°ÂÄê¤·¤¿Åêµå¤¬»ý¤ÁÌ£¤Îº¸ÏÓ½õ¤Ã¿Í¤Î¥Õ¥©¥¹¥¿¡¼¡¦¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¤¬4ËÜÃì¡¢¤³¤Î4¿Í¤ËÂ³¤¯5ÈÖ¼ê¡¢6ÈÖ¼ê¤ÎÂæÆ¬¤¬ÂÔ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡
¡¡¤·Îõ¤ÊÀèÈ¯Áè¤¤¤Î¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢³ÐÀÃ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ì¿Í¤Ëº£µ¨¤Ç¥×¥í4Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢º£·î6Æü¤Ë21ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿µþËÜ¿¿¤¬¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÊ¬¡¦ÌÀË¹â¤«¤é2021Ç¯°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È7°ÌÆþÃÄ¡£ÆþÃÄÅö½é¤«¤é1¥á¡¼¥È¥ë89¥»¥ó¥Á¡¢80¥¥í¤Î·Ã¤Þ¤ì¤¿ÂÎ³Ê¤«¤é¤Ê¤ë¡¢±¦¤ÎËÜ³ÊÇÉ¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ï¥¥ã¥ó¥×¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢3·î¤Ë»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¡£1·³¤Ç¤Ï4ÅÐÈÄ¤ÇËÉ¸æÎ¨3.60¡£2·³¤Ç¤Ï30»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢2¾¡1ÇÔ¡¢2¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨4.99¡£
¡¡¥ª¥Õ¤Ï¹ë½£¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¤ÇÏÓ¤òËá¤¤¤¿¡£¥¢¥Ç¥ì¡¼¥É¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ6»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¡¢2¾¡2ÇÔ¡£¥ê¡¼¥°2°Ì¥¿¥¤¤Î43»°¿¶¡¢ËÉ¸æÎ¨2.06¤È¹äÏÓ¤Ö¤ê¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¡¡³¤³°¤ÎÉð¼Ô½¤¹Ô¤ò·Ð¤Æº£½Õ¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ë»²²Ã¤·¤¿±¦ÏÓ¤Ï¡¢¿¤ÓÀ¹¤êÆÃÍ¤Î°ì²ó¤êÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÂÎ¤Ç¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¥Æ¥ó¥ÝÎÉ¤¯Åê¤²¹þ¤à»Ñ¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤éFA¸¢¤ò¹Ô»È¡¢¿·²ÃÆþ¤·¤¿¹ÃÈåÂóÌé¤Ï¹â¹»»þÂå¤ò²á¤´¤·¤¿ÂçÊ¬½Ð¿È¤È±ï¤â¤¢¤ë¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÆ¬Ç¾¤âÌ³¤á¤¿»ÊÎáÅã¤È¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤¿¥ë¥Ã¥¯¥¹¤â¿Íµ¤¼Ô¤Ø¤ÎÍ½´¶¤òÉº¤ï¤»¤ë¡£±¦¤ÎËÜ³ÊÇÉ¤Ø³Î¤«¤Ê°ìÊâ¤òÊâ¤á¤ë¤«¡£21ºÐ¤ÎÄ©Àï¤Ëº£µ¨¤ÏÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡ÎÊ¸¡¿¹½À®¡§¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ï