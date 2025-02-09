¥Á¥ç¥³²Á³Ê¹âÆ¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡¡¥µ¥í¥ó¡¦¥Ç¥å¡¦¥·¥ç¥³¥é¤Ç¾Æ¤²Û»Ò¤ËÇ®»ëÀþ¡õ¼êºî¤ê¥¥Ã¥È¤ËºÆÃíÌÜ
2·î14Æü¤Ï¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ç¡¼¡£º£Ç¯¤Ï¡È¥«¥«¥ª¥·¥ç¥Ã¥¯¡É¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È²Á³Ê¤Î¹âÆ¤ò¼õ¤±¡¢É´²ßÅ¹¤ÎºÅ»ö¤äÂç·¿»¨²ßÅ¹¤ÎÇä¤ê¾ì¤Ë¡¢¤¢¤ëÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹©É×¤È¡¢ÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö1³äÄøÅÙ¤ÏÃÍ¾å¤²¡×¤Î¾õ¶·¡¡¡È¾Æ¤²Û»Ò¡É¤Ç¹©É×
°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹¤Î¡Ø¡Á¥Ñ¥êÈ¯¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Îº×Åµ¡Á¥µ¥í¥ó¡¦¥Ç¥å¡¦¥·¥ç¥³¥é 2025¡Ù¡Ê14Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¡Ë¡£º£Ç¯¤Ç23²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¿Íµ¤¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£³«ºÅ´ü´ÖÃæ¡¢¹ñÆâ³°¤Î144¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¾¦ÉÊ¤¬½¸·ë¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥Ð¥¤¥ä¡¼¤Î´äÀ¥ÃÒºÈ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÀ¸»º¹ñ¤ÎÅ·¸õ¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤Ç¥«¥«¥ªÆ¦¤¬ÉÔÂ¤·¡¢¸¶ºàÎÁ¤È¤·¤Æ¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È²Á³Ê¹âÆ¤ÎÇØ·Ê¤òÏÃ¤·¡¢¥µ¥í¥ó¡¦¥Ç¥å¡¦¥·¥ç¥³¥é¤Ç¤â¡ÖÊ¿¶Ñ¤·¤Æ1³äÄøÅÙ¤ÏÃÍ¾å¤²¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢º£Ç¯¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÄ§¤òÊ¹¤¯¤È¡Ö¼Â±éÉÊ¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¾Æ¤²Û»Ò¤Ï1¡Á2³äÄøÅÙ¼è¤ê°·¤¤ÎÌ¤È¤·¤ÆÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¾Æ¤²Û»Ò¤Ï¥«¥«¥ª¤¬¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î»ÈÍÑÎÌ¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ëÍøÅÀ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥í¥ó¡¦¥Ç¥å¡¦¥·¥ç¥³¥é¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡È¾Æ¤²Û»Ò¤ÎÌ¥ÎÏ¡É¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤Ï3»þ´Ö¤Û¤É¤ÇÇä¤êÀÚ¤ì¡¡ÃíÌÜ¤Î¾Æ¤²Û»Ò¤òÌ£¤ï¤¦
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥«¥Ì¥ì¤Î¥·¥ç¥³¥é¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡Ø¥«¥Ì¥ì¥·¥ç¥³¥é¡Ù¡Ê¥×¥ê¥º¥à ¥é¥Ü¡Ë¡£³°Â¦¤Î¥«¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤È¡¢¸ý¤ÎÃæ¤Ç¹¤¬¤ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î´Å¤ß¤¬³Ú¤·¤á¤ë¾Æ¤²Û»Ò¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤Ë¤è¤ë¤È1ÆüÌó200¸Ä¾Æ¤¾å¤²¡¢3»þ´Ö¤Û¤É¤ÇÇä¤êÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¥ï¥ó¥Ï¥ó¥É¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡Ø¥ê¡¼¥Õ¥ß¥ë¥Õ¥£¡¼¥æ¥«¥«¥ª¡Ù¡Ê¥ê¥Õ¥§¥ó¥ê¡Ë¡£¥ª¡¼¥Ê¡¼¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤ÎÀ¶¿åÍ¤µª¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹»ºÈ¯¹Ú¥Ð¥¿¡¼¤ò100¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢Ê¬¸ü¤¯¾Æ¤¤¤¿¥ß¥ë¥Õ¥£¡¼¥æ¡£¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ç¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤·¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¤¿¤Ã¤×¤êµÍ¤á¤¿¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡×¤ÈÆÃÄ§¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µ¼Ô¤¬¿©¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢À¸ÃÏ¤Î¥µ¥¯¥µ¥¯¤µ¡¢¤Þ¤¿¥¯¥ê¡¼¥à¤Ë¥«¥«¥ª¤ÎÌ£¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È´¶¤¸¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¤¬¤¿¤Ã¤×¤êµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇËþÂ´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£É¡¤Ë¤Õ¤ï¤ê¤È¡Ä¡È¾Æ¤²Û»Ò¡É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ
¾Æ¤²Û»Ò¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î1¤Ä¤Ï¡¢¡È¹á¤ê¡É¡£¼èºàÃæ¡¢¥ª¡¼¥Ö¥ó¤«¤é¾Æ¤²Û»Ò¤ò¼è¤ê½Ð¤¹½Ö´Ö¤ËÎ©¤Á²ñ¤¦¤È¡¢É¡¤Ë¤Õ¤ï¤ê¤È´Å¤¤¹á¤ê¤¬¤¿¤À¤è¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Íè¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿20Âå¤ÎÂç³ØÀ¸¤Ï¡Ö¡Ê²ñ¾ì¤ò¡ËÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¿§¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤«¤é¤¤¤¤¹á¤ê¤¬¤·¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢º£´ü¤À¤±¤Ç¤³¤ÎºÅ»ö¤Ë5²óÍè¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦30Âå¤Ï¡¢¡Ö¹á¤ê¤¬¤¹¤´¤¤¤È¡È¤³¤³¤Î¤ªÅ¹¤á¤Ã¤Á¤ãµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡ª¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¡×¤È¡¢¡È¹á¤ê¡É¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤¿¤Á¤¬¾¦ÉÊ¤Ë¥¯¥ê¡¼¥à¤òµÍ¤á¤ëºî¶È¤Ê¤É¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¡¢¼Â±éÈÎÇä¤Î¾Æ¤²Û»Ò¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥Ð¥¤¥ä¡¼¤Î´äÀ¥¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤ÏÓ¤ò¤â¤Ä¥·¥§¥Õ¤¿¤Á¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ê¶È¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¤ªµÒÍÍ¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤¤¤È¤³¤í¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Âç·¿»¨²ßÅ¹¤ÎÃíÌÜ¤ÏºàÎÁ¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¡È¼êºî¤ê¥¥Ã¥È¡É
°ìÊý¡¢Âç·¿»¨²ßÅ¹¡¦ÃÓÂÞ¥í¥Õ¥È¤Ç¤Ï¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥ÈÀ½ÉÊ¤Ê¤ÉÌó550¼ïÎà¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡ØSWEET SWEETS PARTY 2025¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê14Æü¤Þ¤Ç¡Ë¡£À¸³è»¨²ß¡¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£»¨²ß¤òÃ´Åö¤¹¤ëÌî¸ý·òÂÀÏº¤µ¤ó¤Ë¡ÈÇä¤ê¾ì¤ÎÊÑ²½¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡¢¡Öº£Ç¯¤Ï¼êºî¤ê¥¥Ã¥È¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÂç¤¤á¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²óÅú¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î±Æ¶Á¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖÊª²Á¹â¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÀáÌó°Õ¼±¤«¤é¤ª²Û»Òºî¤ê¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¡£¼êºî¤ê¥¥Ã¥È¤À¤È1000±ß°Ê²¼¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Èæ³ÓÅª¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ë30¸Ä¤Ê¤Éºî¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À½²Û¥¥Ã¥È¤Î¡Ø¥Ñ¥Á¥Ñ¥Á¤Ï¤¸¤±¤ë¥Á¥ç¥³¡Ù¤Ï¡¢¸ý¤ÎÃæ¤Ç¥Ñ¥Á¥Ñ¥Á¤È¤Ï¤¸¤±¤ë¥¥ã¥ó¥Ç¥£¤òÆþ¤ì¤¿¥Á¥ç¥³¤¬ºî¤ì¤ë¥¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¥ß¥ë¥¯¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ä¡¢¥Ô¥ó¥¯¡¦¿å¿§¡¦²«¿§¤Î3¿§¤Î¥Á¥ç¥³¥Ú¥ó¡¢¤Ï¤¸¤±¤ë¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¢Î®¤··¿¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÄÉ²Ã¤ÇºàÎÁ¤òÍÑ°Õ¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÃÍÃÊ¤Ï854±ß¤Ç¡¢20¸ÄÊ¬ºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¹ØÆþ¤¹¤ë¿Í¤Ï¡Ö¾®Ãæ¹âÀ¸¤¬Ãæ¿´¡£¿Æ¸æ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÁª¤Ð¤ì¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¡£¤ª»ÒÍÍ¤¬ºî¤ê¤ä¤¹¤¤¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¤â¤Î¤¬¿Íµ¤¡×¤À¤È¤¤¤¤¡¢¤¹¤Ç¤ËÇä¤êÀÚ¤ì¤Î¼êºî¤ê¥¥Ã¥È¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£