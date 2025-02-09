¡Ö¡ØJohnny B. Goode¡Ù¤ò±éÁÕ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¥·¥Ó¤ì¤Æ¡Ä¡×Hedigan¡Çs¡¦²ÏÀ¾¡ÈYONCE¡ÉÍÎ²ð¤¬¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¡×¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï¡©
»³ºêÎçÆà¡Ê¤ì¤Ê¤Á¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö»³ºêÎçÆà¤ÎÃ¯¤«¤ËÏÃ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£¡Ê¥À¥ì¥Ï¥Ê¡Ë¡× https://news.audee.jp/news/index.html?ctg=%E5%B1%B1%E5%B4%8E%E6%80%9C%E5%A5%88%E3%81%AE%E8%AA%B0%E3%81%8B%E3%81%AB%E8%A9%B1%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%8B%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%81%93%E3%81%A8%E3%80%82¡ÊËè½µ·îÍË¡ÁÌÚÍË13:00¡Á14:55¡Ë¡£º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢5¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦Hedigan¡Çs¡Ê¥Ø¥Ç¥£¥¬¥ó¥º¡Ë¤Î²ÏÀ¾¡ÈYONCE¡ÉÍÎ²ð¡Ê¤«¤µ¤¤¡¦¥è¥ó¥¹¡¦¤è¤¦¤¹¤± / Vo.¡õ Gt.¡Ë¤µ¤ó¤ÈÂçÆâ³Ù¡Ê¤ª¤ª¤¦¤Á¡¦¤¬¤¯ / Dr.¡Ë¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡ª ¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿±Ç²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¡×¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿ÍýÍ³
¤ì¤Ê¤Á¡§¥²¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤ÏËè²ó¡¢ÈÖÁÈ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡È¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤í¤¦¡É¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢YONCE¤µ¤ó¤ÏÁ´¥·¥ê¡¼¥º¤ÎDVD¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤°¤é¤¤¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
YONCE¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼PART3¡×¤ÇZZ Top¡ÊZZ¥È¥Ã¥×¡Ë¤È¤¤¤¦¤ªÉ¦¤Î¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¥·¡¼¥ó¤È¤«¤¬ºÇ¹â¤Ë¹¥¤¤Ç¡£
¤ì¤Ê¤Á¡§½Ð²ñ¤¤¤Ï²¿ºÐ¤°¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
YONCE¡§¼Â¤ÏÃÙ¤¯¤Æ¡¢¹â¹»À¸¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤Ï±Ç²è¤ò´Ñ¤ë¤Î¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡È¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤â´Ñ¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤ã¡É¤È»×¤Ã¤Æ´Ñ¤¿¤Î¤¬¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¡×¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¡Ê¼ç¿Í¸ø¤Î¡Ë¥Þ¡¼¥Æ¥£¡¦¥Þ¥¯¥Õ¥é¥¤¤¬¡ÖJohnny B. Goode¡Ê¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦B.¥°¥Ã¥É¡Ë¡×¤ò±éÁÕ¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤Ë¥·¥Ó¤ì¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤éPART2¡¢PART3¤ÈÂ³¤±¤Æ´Ñ¤Þ¤·¤¿¡£
¤ì¤Ê¤Á¡§ÀÎ¤«¤é¤¢¤ëÌ¾ºî¤Ï´Ñ¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤ã¤È¡£
YONCE¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£²»³Ú¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥ë¡¼¥Ä¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥ë¡¼¥Ä±Ç²è¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê´Ñ¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤ã¤È¡Ä¡Ä¿¿ÌÌÌÜ¤¹¤®¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¤ì¤Ê¤Á¡§°ìÊý¤Ç¡¢ÂçÆâ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¡×¤À¤±´Ñ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
ÂçÆâ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤¬ºÇ½é¤Ë´Ñ¤¿¤Î¤Ï¾®³ØÀ¸¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢¹â¹»À¸¤Î¤È¤¤Ë¡È¤â¤¦°ìÅÙ¡¢´Ñ¤Æ¤ª¤«¤Í¤Ð¡É¤È»×¤Ã¤Æ´ÑÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢Åö»þ¤Ï¡Ö¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡×¤ò´Ñ¤ë¤Î¤ËË»¤·¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤À¤¤¤¿¤¤³§¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡×¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¡×¤ò5²ó¤º¤Ä¤¯¤é¤¤´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤Î¾ì¹ç¡Ö¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡×¤Ï20²ó¤¯¤é¤¤´Ñ¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤ì¤Ê¤Á¡§¤Ê¤ë¤Û¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£³§¤µ¤ó¤¤¤í¤¤¤í¤Ê±Ç²è¤Ë±Æ¶Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§»³ºêÎçÆà¤ÎÃ¯¤«¤ËÏÃ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µ·î¡ÁÌÚÍË 13:00¡Á14:55
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§»³ºêÎçÆà
¡Êº¸¤«¤é¡Ë²ÏÀ¾¡ÈYONCE¡ÉÍÎ²ð¤µ¤ó¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î»³ºêÎçÆà¡¢ÂçÆâ³Ù¤µ¤ó
¢¡¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¡×¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿ÍýÍ³
¤ì¤Ê¤Á¡§¥²¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤ÏËè²ó¡¢ÈÖÁÈ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡È¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤í¤¦¡É¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢YONCE¤µ¤ó¤ÏÁ´¥·¥ê¡¼¥º¤ÎDVD¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤°¤é¤¤¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
YONCE¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼PART3¡×¤ÇZZ Top¡ÊZZ¥È¥Ã¥×¡Ë¤È¤¤¤¦¤ªÉ¦¤Î¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¥·¡¼¥ó¤È¤«¤¬ºÇ¹â¤Ë¹¥¤¤Ç¡£
¤ì¤Ê¤Á¡§½Ð²ñ¤¤¤Ï²¿ºÐ¤°¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
YONCE¡§¼Â¤ÏÃÙ¤¯¤Æ¡¢¹â¹»À¸¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤Ï±Ç²è¤ò´Ñ¤ë¤Î¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡È¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤â´Ñ¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤ã¡É¤È»×¤Ã¤Æ´Ñ¤¿¤Î¤¬¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¡×¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¡Ê¼ç¿Í¸ø¤Î¡Ë¥Þ¡¼¥Æ¥£¡¦¥Þ¥¯¥Õ¥é¥¤¤¬¡ÖJohnny B. Goode¡Ê¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦B.¥°¥Ã¥É¡Ë¡×¤ò±éÁÕ¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤Ë¥·¥Ó¤ì¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤éPART2¡¢PART3¤ÈÂ³¤±¤Æ´Ñ¤Þ¤·¤¿¡£
¤ì¤Ê¤Á¡§ÀÎ¤«¤é¤¢¤ëÌ¾ºî¤Ï´Ñ¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤ã¤È¡£
YONCE¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£²»³Ú¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥ë¡¼¥Ä¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥ë¡¼¥Ä±Ç²è¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê´Ñ¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤ã¤È¡Ä¡Ä¿¿ÌÌÌÜ¤¹¤®¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¤ì¤Ê¤Á¡§°ìÊý¤Ç¡¢ÂçÆâ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¡×¤À¤±´Ñ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
ÂçÆâ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤¬ºÇ½é¤Ë´Ñ¤¿¤Î¤Ï¾®³ØÀ¸¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢¹â¹»À¸¤Î¤È¤¤Ë¡È¤â¤¦°ìÅÙ¡¢´Ñ¤Æ¤ª¤«¤Í¤Ð¡É¤È»×¤Ã¤Æ´ÑÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢Åö»þ¤Ï¡Ö¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡×¤ò´Ñ¤ë¤Î¤ËË»¤·¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤À¤¤¤¿¤¤³§¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡×¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¡×¤ò5²ó¤º¤Ä¤¯¤é¤¤´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤Î¾ì¹ç¡Ö¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡×¤Ï20²ó¤¯¤é¤¤´Ñ¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤ì¤Ê¤Á¡§¤Ê¤ë¤Û¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£³§¤µ¤ó¤¤¤í¤¤¤í¤Ê±Ç²è¤Ë±Æ¶Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§»³ºêÎçÆà¤ÎÃ¯¤«¤ËÏÃ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µ·î¡ÁÌÚÍË 13:00¡Á14:55
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§»³ºêÎçÆà
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/darehana/