µþËÜÀ¯¼ù¡¡15Ç¯¤Î³Ú¶Ê¡ÖDoubt¡×¤¬Â©»Ò¤Î¡ÖSixTONES¡×Âç²æ¤È¤Î¶¦ºî¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹
¡¡ÇÐÍ¥¤Ç²Î¼ê¤ÎµþËÜÀ¯¼ù¡Ê66¡Ë¤¬8Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Î¡ÖµþËÜÀ¯¼ù¤Î¥é¥¸¤È¤Ð¤Ã¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡£µþËÜÀ¯¼ù¤¬15Ç¯¤Ëºî»ìºî¶Ê¤·¤¿³Ú¶Ê¡ÖDoubt¡Á¥À¥¦¥È¡Á¡×¤¬¡¢Â©»Ò¤Ç¡ÖSixTONES¡×¤ÎµþËÜÂç²æ¡Ê30¡Ë¤È¤Î¶¦ºî¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤Ï¡¢¿ÍÀ¸ºÇ¸å¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤ò½Ð¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¤«¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬Æ±¶Ê¤Ç¡¢µþËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï9Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤Í¡¢¶Ê¤Ã¤Æ°Ü¤êÊÑ¤ï¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ºÇ½é¤Îº¢¡¢ËÍ¤Ï²ÎÍØ¶Ê¤¬Âç¹¥¤¤Ê¿Í´Ö¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼Á³¤È¤·¤¿¡£º£¤Î²»³Ú¤È°ã¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤É¤¦¤·¤¿¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¡Ö¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë¡¢ËÍ¤ÎÂ¦¤Ë²Î¤ò°ìÀ¸·üÌ¿ºî¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë19ºÐ¤¯¤é¤¤¤Î¼ã¼Ô¤¬¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¤¹¤°¤½¤Ð¤Ë¡£¤¢¤Ã¡ª¤È»×¤Ã¤Æ¤Í¡£½é¤á¤Æ¤Î»î¤ß¤À¤±¤É¡¢¼ã¤¤¤³¤ÎÈà¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç¶¦ºî¤ò¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¡×¤È¤¤Ã¤«¤±¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡µþËÜ¤ÏÃÆ¤¸ì¤ê¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤É¤¦»×¤¦¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡Ö¤½¤ì¤Ï°ã¤¦¤Ê¤Ã¤Æ°ì¸À¡£19ºÐ¤ÎÈà¤Ë¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡£¤¸¤ã¤¢¤É¤¦¤¹¤ë¡©¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡×¤Èºî¤ê¾å¤²¤¿¤Î¤¬¡ÖµþËÜÀ¯¼ù¤Î¥é¥¸¤È¤Ð¤Ã¡ª¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡ÖDoubt¡Á¥À¥¦¥È¡Á¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤Ïºî»ì¡¢ºî¶ÊÌ¾¤Ï¡ÖKyomoto Masaki t¡Ä.¡×¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¶¦ºî¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡£º£¡¢Äë·à¤Ç¡Ø¥â¡¼¥Ä¥¡¥ë¥È¡ª¡Ù¤ä¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤Í¡£YouTube¤Ç¼«Ê¬¤Î²»³Ú¡¢ºî»ìºî¶Ê¤·¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊART-PUT¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òÈ¯É½¤·¤¿¤ê¤È¤«¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¼ã¤T·¯¤Ï¤Í¡Ä¡£³§¤µ¤ó¡¢¸À¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¤ï¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡¢Âç²æ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤Ï¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÅö»þ¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤ÆÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢Åö»þ¸À¤Ã¤¿¤é¤â¤Ã¤ÈÇä¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤ÆÏÃ¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼ã¤¤¿Í¤Èºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£¤½¤Î´¶À¤Èºî¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤Ê¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç²æ¤Î½êÂ°¤¹¤ë¡ÖSixTONES¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤â¡¢1·î21Æü¤ÎµþËÜ¤Î66ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¤ª½Ë¤¤¤ÎÏ¢Íí¤¬Íè¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤´±ï¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤Î46¡¢7Ç¯¡¢·ÝÇ½³¦¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î9Ç¯´Ö¡¢10Ç¯´Ö¶á¤¯¤ÎÃæ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¡¢¿·¤¿¤Ê¥½¥¦¥ë¥á¡¼¥È¤â¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¥½¥¦¥ë¥á¡¼¥È¤Îå«¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ÎÉü³è¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿Ìõ¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿1·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖSixTONES¡×¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤Ë¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ï¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£Â©»Ò¤¿¤Á¡¢´èÄ¥¤ì¡ª¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ë¡ÖSixTONES¡×¤Î¡Ö²»¿§¡×¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£