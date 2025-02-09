ÀÐÇË¼óÁê ÆüÊÆ¼óÇ¾²ñÃÌ½ª¤¨µ¢¹ñ¡Ö¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÏÁ´Éô¤ä¤Ã¤¿¡×
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ç¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È²ñÃÌ¤·¤¿ÀÐÇË¼óÁê¤¬ÆüËÜ»þ´Ö2·î8ÆüÌë¡¢µ¢¹ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À¯ÉÜÀìÍÑµ¡¤Çµ¢¹ñ¤ÎÅÓ¤Ë½¢¤¤¤¿ÀÐÇË¼óÁê¤ÏÆüËÜ»þ´Ö8ÆüÌë¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¤ËÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£
7Æü¤Ë¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ë¾·¤«¤ì¤¿ÀÐÇË¼óÁê¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç¡¢ÆüÊÆ¤ÎÏ¢·È¶¯²½¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¹Ô¤ï¤ì¤¿¶¦Æ±²ñ¸«¤ÎËÁÆ¬¤ÇÀÐÇË¼óÁê¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤µ¤ì¡¢¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤ë¤ÈÀ¼¹â¤Ç¤«¤Ê¤ê¸ÄÀ¶¯Îõ¤Ç¡¢¶²¤í¤·¤¤Êý¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¸«¾ì¤Ç¾Ð¤¤¤ò¤È¤Ã¤¿ÀÐÇË¼óÁê¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÁ°¤Ç¤â¡Ö¡Ø²¾Äê¤Î¤´¼ÁÌä¤Ë¤Ï¤ªÅú¤¨¤ò¤¤¤¿¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÆüËÜ¤ÎÄêÈÖ¤Î¹ñ²ñÅúÊÛ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤â¡Ö¥Ù¥ê¡¼¥°¥Ã¥É¥¢¥ó¥µ¡¼¡×¤È±þ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¼óÁê¼þÊÕ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ò½ÐÈ¯¤¹¤ëÁ°¤ËÀÐÇË¼óÁê¤Ï¡Ö¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÏÁ´Éô¤ä¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æµ¢¹ñ¤Ç¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£