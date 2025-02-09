¤Þ¤À´Ö¤Ë¹ç¤¦¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÆÃÊÌÌÃÊÁ10¡×...ÊÆ¹ñ³ô¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤êµ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¸·Áª¥ê¥¹¥È¡Ô¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¢M¡õA¡¢·³»ö...¡Õ
1·î21Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÏ¢Ë®µÄ²ñµÄ»öÆ²¤ÇÀëÀÀ¤·¡¢Âè47ÂåÊÆ¹ñÂçÅýÎÎ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£½¢Ç¤¼°¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÀÊ¤Ë¶á¤¤¡ÖÆÃÅùÀÊ¡×¤ËÃ¯¤¬ºÂ¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦ÅÀ¡£
·ë²Ì¡¢½¢Ç¤¼°¤Ë´Ø¤¹¤ë´ð¶â¤ËÂ¿³Û¤Î´óÉÕ¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤È¤Îµ÷Î¥¤ò¶á¤Å¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿¥Æ¥Ã¥¯´ë¶È¤Î¥È¥Ã¥×¤¿¤Á¤¬ÀÊ¤òËä¤á¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆÃÅùÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Æ¥¹¥é¤Î¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥°¡¼¥°¥ë¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¡¢¥á¥¿¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¤Ê¤É¤ÎCEO¤äÁÏ¶È¼Ô¤é¤À¡£
¤³¤¦¤·¤¿¥Æ¥Ã¥¯´ë¶È¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×»Ù»ý¤ä´óÉÕ¤Î¸«ÊÖ¤ê¤È¤·¤Æ¡¢À¯¼£Åª¤ËÍ¥¶ø¤µ¤ì¤ë¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥È¥é¥ó¥×ÌÃÊÁ¤ÎÉ®Æ¬¤À¡£
¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¡¢¥Æ¥Ã¥¯Ê¬Ìî¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢º£¸å¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÆÃÊÌÌÃÊÁ¡×¤¬¤¢¤ë¡£
¥Æ¥Ã¥¯Ê¬Ìî°Ê³°¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌÃÊÁ
¤Ê¤«¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ÂçÅýÎÎÎá¤Ç½ðÌ¾¤¬¤Ê¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Èó¾ï»öÂÖÀë¸À¡×¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤ë´ë¶È¤À¡£¤³¤ÎÀë¸À¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÊÆ¹ñ¤Ïµ¤¸õÊÑÆ°ÂÐºö¤Î¹ñºÝÅª¤ÊÏÈÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ñ¥ê¶¨Äê¡×¤«¤éºÆ¤ÓÎ¥Ã¦¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÀÐÌý¡¦¥¬¥¹À¸»º¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÊñ³çÅª¤Ê·×²è¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡£
·×²è¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ð¥¤¥Ç¥óÀ¯¸¢»þÂå¤Ë¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¢¥é¥¹¥«½£¤äÊÆ¹ñ±è´ß¤Ç¤ÎÀÐÌý·¡ºï¡¢Ï¢Ë®À¯ÉÜ½êÍÃÏ¤Ç¤Î¿·¤¿¤Ê²½ÀÐÇ³ÎÁÃµºº¤Îµö²Ä¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾¾°æ¾Ú·ô¤ÎÊÆ¹ñ³ô¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢Âç»³µ¨Ç·»á¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö¥È¥é¥ó¥×¤ÏÀÐÌý²Á³Ê¤òÈ¾Ê¬¤Ë¤¹¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÀÐÌý²Á³Ê¤¬È¾Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÈÎÇä²Á³Ê¤âÈ¾Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦´ÊÃ±¤Ë¤Ï¼Â¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Ê¬Ìî¤ÏÁ´ÂÎÅª¤Ë³è¶·¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤â¤½¤â¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Ê¬Ìî¤Ï¡¢·¡ºï¤ä³«È¯¤Ê¤É¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¾åÎ®¡¢·¡ºï¤·¤¿ÀÐÌý¤äÅ·Á³¥¬¥¹¤Ê¤É¤òÃùÂ¢¤·±¿¤ÖÃæÎ®¡¢¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤ËÀºÀ½¤·¤ÆÈÎÇä¤¹¤ë²¼Î®¤Î3¤Ä¤ËÊ¬¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬ÃæÎ®¤Ç¤¹¡£¥Ð¥¤¥Ç¥óÀ¯¸¢¤Ç¤Ï¡¢´Ä¶ÊÝ¸î¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó¤Î·úÀßµö²Ä¤¬¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢²½ÀÐÇ³ÎÁ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¤¥ó¥Õ¥éÅê»ñ¤Ï¸·³Ê²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿µ¬À©¤¬Å±²ó¤µ¤ì¡¢¥¤¥ó¥Õ¥éÅê»ñ¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Åê»ñÀèÌÃÊÁ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ETF¡Ê¾å¾ìÅê»ñ¿®Â÷¡Ë¤ÎMLPA¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£MLPA¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥¤¥ó¥Õ¥éÅê»ñ¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼´ØÏ¢´ë¶È¤ò¼ç¤ÊÅê»ñÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìó7¡ó¤È¤¤¤¦¹â¤¤ÇÛÅöÍø²ó¤ê¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡×
¥Æ¥¹¥é°Ê³°¤ÎÃíÌÜ¥Æ¥Ã¥¯´ë¶È
ÂçÎÌ¤ÎÅÅµ¤¤ò¾ÃÈñ¤¹¤ëAI¤¬Î´À¹¤È¤Ê¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢²½ÀÐÇ³ÎÁ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸¶È¯¤â³è¶·¤À¡£
¡Ö¸¶»ÒÎÏ¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤â¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥óÀ¯¸¢¤ÎÀ¯ºö¤òÅ¾´¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢´Ä¶¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ä°ÂÁ´ÌÌ¤«¤é¡¢¿·¤¿¤Ê¸¶È¯¤Î·úÀß¤Ë¤Ï¹â¤¤¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ç¤Ï¤³¤¦¤·¤¿µ¬À©¤ò´Ë¤á¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤ÊÌÃÊÁ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÊÆ¹ñºÇÂç¤ÎÈ¯ÅÅ»ö¶È¼Ô¤Ç21´ð¤Î¸¶»ÒÏ§¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¥ó¥¹¥Æ¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥¨¥Ê¥¸¡¼¤ä¡¢'24Ç¯¤ÎS¡õP500ÌÃÊÁ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤òÄ¶¤¨¤ë264¡ó¤È¤¤¤¦³ô²Á¤Î¿Ä¹¤ò¿ë¤²¡¢Æ±»Ø¿ô¤Î¤Ê¤«¤Ç¿¤ÓÎ¨¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆÈÎ©·Ï¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ´ë¶È¤Î¥Ó¥¹¥È¥é¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÂç»³»á¡Ë
¶âÍ»¶È³¦¤Ë¤âÂçµ¬ÌÏ¤Êµ¬À©´ËÏÂ¤¬
µ¬À©´ËÏÂ¤¬¿Ê¤à¤Î¤Ï¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Ê¬Ìî¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¶âÍ»¶È³¦¤Ë¤âÂçµ¬ÌÏ¤Êµ¬À©´ËÏÂ¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¤Î¥Á¡¼¥Õ¡¦³°¹ñ³ô¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Î²¬¸µÊ¼È¬Ïº»á¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ç¤Ï¡¢M¡õA¤ò¿³ºº¤¹¤ëÌò³ä¤ò»ý¤Ä¡¢Ï¢Ë®¼è°ú°Ñ°÷²ñ¡ÊFTC¡Ë¤Î°Ñ°÷Ä¹¤¬¥ê¥Ê¡¦¥«¡¼¥ó¤«¤é¡¢¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¬¥½¥ó¤Ë¸òÂå¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥¤¥Ç¥óÀ¯¸¢»þÂå¤Ë¤Ï¡¢È¿¥È¥é¥¹¥ÈË¡¡ÊÆÈÀê¶Ø»ßË¡¡Ë¤Î¶¯²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤ËM¡õA¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¤·¤¿¡£
¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ç¤Ï¡¢M¡õA¤¬¾µÇ§¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤«¤é¡¢Åê»ñ¶ä¹Ô¤ä¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Î¼ý±×¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¥´¡¼¥ë¥É¥Þ¥ó¡¦¥µ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤ä¡¢¥â¥ë¥¬¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¥ì¡¼¡¢¥·¥Æ¥£¥°¥ë¡¼¥×¤Ê¤É¤ËÄÉ¤¤É÷¤Ç¤¹¡×
ËÁÆ¬¤Ç¤â¿¨¤ì¤¿¥Æ¥Ã¥¯Ê¬Ìî¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£ºÇÃíÌÜ¤Ï¥Æ¥¹¥é¤À¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤â²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤´ë¶È¤¬¤¢¤ë¡£³ÚÅ·¾Ú·ô·ÐºÑ¸¦µæ½ê¥Á¡¼¥Õ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Îº£ÃæÇ½É×»á¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡ØÀ¤³¦ºÇ¶¯¤Î·³Ââ¤ò¼è¤êÌá¤¹¡Ù¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¹ñËÉÁí¾Ê¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥Ó¥Ã¥°¥Ç¡¼¥¿²òÀÏ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥Ñ¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥º¤Ç¤¹¡×
¤³¤³¤Ëµó¤²¤¿ÌÃÊÁ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë²Á³Ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¤³¤ÎÀè4Ç¯Â³¤¯¡£À®Ä¹¤¬¸«¹þ¤á¤ë´ë¶È¤òº£¤«¤é»Å¹þ¤ó¤Ç¤ª¤¤¤Æ¤â·è¤·¤ÆÃÙ¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡Ö½µ´©¸½Âå¡×2025Ç¯2·î1¡¦8Æü¹æ¤è¤ê
¡Ú¤µ¤é¤ËÆÉ¤à¡ÛÅê»ñ¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤¤¤è¤¤¤è¡Ö¥È¥é¥ó¥×2.0¡×¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡ª¤³¤ì¤«¤éÍË¾¤Ê¡ÖÊÆ¹ñ³ô5ÌÃÊÁ¡×¤ò¼ÂÌ¾¸ø³«