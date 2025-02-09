¡Ö2025Ç¯¤Ï¡È²ð¸îÊø²õ¸µÇ¯¡É¡×¡Ö²ð¸îÎ¥¿¦¤Ç9Ãû1792²¯±ß¤Î·ÐºÑÂ»¼º¡×¡¡2025Ç¯ÌäÂê¤Î¥ê¥¢¥ë
²ð¸îÊø²õ¸µÇ¯
¡ÚÁ°¸åÊÔ¤Î¸åÊÔ/Á°ÊÔ¤«¤é¤ÎÂ³¤¡Û
¡¡Ç¯¤¬ÌÀ¤±¤Æ¤Ò¤È·î¤¬¤¿¤ÄÃæ¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ë½ÅÂç¤Ê´íµ¡¤¬Ç¦¤Ó´ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤´Â¸¤¸¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤ÎÌ¾¤â¥º¥Ð¥ê¡Ö2025Ç¯ÌäÂê¡×¡½¡½¡£º£Ç¯¤Ï¾¯»Ò¹âÎð²½¤ËÇº¤àÆüËÜ¤Ç¸å´ü¹âÎð¼Ô¤¬¤¤¤Ã¤½¤¦Áý¤¹ÀáÌÜ¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£µ¯¤³¤ê»Ï¤á¤¿°åÎÅÊø²õ¤ä²ð¸î¸½¾ì¤ÎÂçº®Íð¤Î¼Â¾ð¤ÈÂÐºö¤È¤Ï¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡¡Á°ÊÔ¡Ú¡ÖÃÏ°è¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤¬¼¡¡¹¤ËÇÑ¶È¡×¡¡µ¯¤³¤ê»Ï¤á¤¿°åÎÅÊø²õ¡Ä°å»Õ¤â¡ÖÃÏ°è°åÎÅ¤¬Êø²õ¤¹¤ë´íµ¡¤ò´¶¤¸¤ë¡×¡Û¤Ç¤Ï¡¢¸½Ìò°å»Õ¤é¤¬ÌÀ¤«¤¹¡¢°åÎÅÊø²õ¤Î´íµ¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤ÈÆ±¤¸¤¯²ð¸î¤Î¸½¾ì¤Ë¤â°ÛÊÑ¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö2025Ç¯¤Ï¡È²ð¸îÊø²õ¸µÇ¯¡É¤Ç¤¹¡£²ð¸î¿¦°÷¤Ï¿Í¼êÉÔÂ¤Ê¤Î¤Ë¡¢Í×²ð¸î¼Ô¤Î¿Í¿ô¤ÏÇÜ°Ê¾å¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¼ûµë¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÂçÉý¤ËÊø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¤ÈÃ²¤¯¤Î¤Ï¡¢¡Ø²ð¸î³Êº¹¡Ù¤ÎÃø¼Ô¤Ç½ÊÆÁÂç³ØÁí¹çÊ¡»ã³ØÉô¶µ¼ø¤Î·ë¾ë¹¯Çî»á¡£
¡Ö¶ñÂÎÅª¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢¸½¾õ70¡Á74ºÐ¤ÎÍ×²ð¸îÇ§ÄêÎ¨¤Ï5.5¡ó¤Ç¤¹¤¬¡¢75¡Á79ºÐ¤Ï¤½¤ÎÌó2ÇÜ¤Î12.4¡ó¤Ç¤¹¡£ÃÄ²ô¤ÎÀ¤Âå¤¬75ºÐ°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Í×²ð¸î¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬°ìµ¤¤ËÁý¤¨¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÂÔ¶ø°²½¤â¤¢¤êË¬Ìä²ð¸î¤Î¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤ÎÍ¸úµá¿ÍÇÜÎ¨¤Ï14ÇÜ¤È¿ÍºàÉÔÂ¤Î¾õ¶·¡£¤¹¤Ç¤Ë»ö¶È¼Ô¤ä¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤Ê¤É²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡Â¦¤Ï¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Ç¤¢¤ëÍ×²ð¸î¼Ô¤Î¡ÈÁªÊÌ¡É¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÉô²°¤Ï¥´¥ß²°Éß¤Ç¿©»ö¤ÏÂðÇÛÊÛÅö¤Î¤ß¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÌäÂê
¡¡ÆÃÍÜÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤Ê¤É¤Î²ð¸î»ÜÀß¤Ç¤Ï¡¢Æþµï´õË¾¼Ô¤ËÌÌÀÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¤½¤³¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢·ë¾ë»á¤¬ÌÀ¤«¤¹¡£
¡ÖÍ×²ð¸î¼Ô¤¬µ¤Æñ¤·¤¤À³Ê¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Ìñ²ð¤Ç¼ê¤¬¤«¤«¤ê¤½¤¦¡¢²ÈÂ²¤¬¸ý¤¦¤ë¤µ¤½¤¦¤À¤È¡¢»ö¶È¼Ô¤«¤é¡È¤¹¤Ç¤ËÂÔµ¡¼Ô¤¬¤¤¤ë¤«¤é¡É¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ·ÀÌó¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ë¬Ìä¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤ÎÊý¤Ç¤â¡¢ºßÂð²ð¸î¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¹âÎð¼Ô¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤Ò¤É¤¯·ÀÌó¤òÂÇ¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍøÍÑ¼ÔÂ¦¤Î¼Ò²ñ¾ï¼±¤¬¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤ÎÌäÂê¤Ë¡¢¿ÍºàÉÔÂ¤¬Áê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢²ð¸î¤È¤¤¤¦¼Ò²ñÊÝ¸±¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤â¡¢¶¡µëÂ¦¤¬°µÅÝÅª¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡²ð¸îÊÝ¸±ÎÁ¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤â¡¢ËþÂ¤Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡ÖºßÂð¤Ê¤é¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤µ¤ó¤¬½µ3²ó¤¯¤é¤¤Íè¤ÆÁÝ½ü¤ò¤·¤¿¤ê¡¢²¹¤«¤¤¿©»ö¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¸º¤ë¤Ê¤É¤¹¤ì¤Ð¡¢Éô²°¤Ï¥´¥ß²°Éß¤Ç¿©»ö¤ÏÂðÇÛÊÛÅö¤Î¤ß¡£Í×²ð¸î¼Ô¤Î¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤ÆÀ³Ê¤â°¤¯¤Ê¤ê¡¢¼þ°Ï¤«¤é¤â¸«¼Î¤Æ¤é¤ì¤ë¡£¸ÉÆÈ»à¤Ë¤Ê¤ë»öÂÖ¤Ë´Ù¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡Ö9Ãû1792²¯±ß¤Î·ÐºÑÂ»¼º¤¬¡×
¡¡ÃÏ°è¤Î²ð¸î»ö¶È½ê¤¬ÊÄº¿¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤Ç¡¢²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Åìµþ¾¦¹©¥ê¥µ¡¼¥Á¤ÎÄ´¤Ù¤Ç¤Ï¡¢23Ç¯¤ËÅÝ»º¤äµÙÇÑ¶È¡¢²ò»¶¤·¤¿¡ÖÏ·¿ÍÊ¡»ã¡¦²ð¸î»ö¶È¡×¤Ï510·ï¡£Ä´ºº¤ò³«»Ï¤·¤¿10Ç¯°ÊÍè¡¢²áµîºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡¡¤«¤è¤¦¤Ê¸½¾õ¤Ç¤Ï¡¢²ÈÂ²¤¬²ð¸î¤òÃ´¤¦¾ìÌÌ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö2025Ç¯ÌäÂê¡×¤Ç¸²ºß²½¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢»Å»ö¤ÈÎ¾Î©¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¿Æ·»Äï¤Î²ð¸î¤ò¤¹¤ë¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥±¥¢¥é¡¼¡×¡£¤½¤ì¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡Ö²ð¸îÎ¥¿¦¡×¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë¿Í¡¹¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¿Í¸ý¸º¾¯ÂÐºöÁí¹ç¸¦µæ½ê¤ÇÍý»öÄ¹¤òÌ³¤á¤ë²Ï¹ç²í»Ê»á¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö¡Ø¥Ó¥¸¥Í¥¹¥±¥¢¥é¡¼¡Ù¤ÎÂ¿¤¯¤Ï50¡Á60ÂåÁ°È¾¤Ç¡¢¿¦¾ì¤ÇÃæ¿´Åª¤ÊÎ©¾ì¤Ë¤¤¤ë³ä¹ç¤¬¹â¤¯¡¢µÞ¤Ë²ÝÄ¹¤äÉôÄ¹¡¢¼èÄùÌò¤¬¼¤á¤ë¤È¡¢²ñ¼ÒÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤·ÐºÑÅª¤Ê¥À¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¡£·Ð»º¾Ê¤Î¿ä·×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢5Ç¯¸å¤Ë¤Ï²ÈÂ²²ð¸î¼Ô¤Î4³ä¤Ë¤¢¤¿¤ëÌó318Ëü¿Í¤¬¡Ø¥Ó¥¸¥Í¥¹¥±¥¢¥é¡¼¡Ù¤È¤Ê¤ê¡¢»Å»ö¤È²ð¸î¤ÎÎ¾Î©¤ËÈ¼¤¦Ï«Æ¯À¸»ºÎ¨¤ÎÄã²¼¤ä²ð¸îÎ¥¿¦¤Ë¤è¤ëÏ«Æ¯Â»¼º¤Ê¤É¤Ç¡¢9Ãû1792²¯±ß¤Î·ÐºÑÂ»¼º¤¬À¸¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡×
¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤²ð¸îÎ¥¿¦
¡¡¹ñ¤â¼ê¤ò¤³¤Þ¤Í¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£°é»ù¡¦²ð¸îµÙ¶ÈË¡¤¬²þÀµ¤µ¤ì¡¢ÍèÇ¯ÅÙ¤«¤é¿¦¾ì¤Ë¤Ï½¾¶È°÷¤¬¡È²ð¸î¤È»Å»ö¤ÎÎ¾Î©¤Ëº¤¤Ã¤¿¡É¤È¿½¹ð¤·¤Æ¤¤¿¾ì¹ç¤ËÈ÷¤¨¡¢´ë¶È¤Ï¼«¼Ò¤ÎÎ¾Î©»Ù±çÀ©ÅÙ¤äµÙ¶ÈÀ©ÅÙ¡¢µÙ¶ÈµëÉÕ¶â¤Ê¤É¤ò¼þÃÎ¤µ¤»¤ëµÁÌ³¤¬À¸¤¸¤ë¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢°ì¤Ä¤È¤·¤ÆÆ±¤¸¿ÍÀ¸¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢²ð¸î¤Î¼Â¾ð¤ÏÀéº¹ËüÊÌ¡£²ñ¼Ò¤¬¼Ò°÷¤Î¤¿¤á¤Ë»Ù±ç¤·¤Æ¤â²ð¸îÎ¥¿¦¤Ï¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¡£
¡Ö»ä¤¬ÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤¿Ãæ¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢²ñ¼Ò¤¬ÎÉ¤«¤ì¤È»×¤Ã¤Æ²ð¸î¤Î¤¿¤á¤Ë¼Â²È¶á¤¯¤Ë°ÛÆ°¤µ¤»¤¿·ë²Ì¡¢Âà¿¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»öÎã¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤È¤Ï¡¢NPOË¡¿Í¡Ö¤È¤Ê¤ê¤Î¤«¤¤¤´¡×ÂåÉ½Íý»ö¤Ç¡¢¸üÏ«¾Ê¤ÎÃæ¾®´ë¶È°é»ù¡¦²ð¸îµÙ¶ÈÅù¿ä¿Ê»Ù±ç»ö¶È¸¡Æ¤°Ñ°÷¤òÌ³¤á¤¿ÀîÆâ½á»á¤À¡£
¡ÖÂç¼ê¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤ª¶Ð¤á¤À¤Ã¤¿40Âå¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢Î¾¿Æ¤¬70Âå¸åÈ¾¤ÇÊì¿Æ¤ËÊªËº¤ì¤Î¾É¾õ¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö½é¤ÏÅìµþ¤Î¶ÐÌ³ÃÏ¤«¤é¼Â²È¤Þ¤ÇÊÒÆ»3¡Á4»þ´Ö¤«¤±¤Æ²ð¸î¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²ñ¼Ò¤ÎÇÛÎ¸¤Ç¼Â²È¤Î¶á¤¯¤Ë°ÛÆ°¡£Î¾¿Æ¤ÈÊë¤é¤·¤Ê¤¬¤é²ð¸î¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Êì¿Æ¤ÎÊªËº¤ì¤â¿Ê¹Ô¤·¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤ÏÉã¿Æ¤ÎÂÎÄ´¤â°²½¤·¤ÆÆþÂà±¡¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢²ñ¼Ò¤ÎµÙ²ËÀ©ÅÙ¤ò»È¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¼¤á¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾õ¶·¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
²ð¸î¤Î¿çÌ²ÉÔÂ¤Ç»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤»öÂÖ¤Ë
¡¡¶ËÏÀ¤ò¸À¤¨¤Ð¡¢²ñ¼Ò¤Ï°ÛÆ°¤ò¤µ¤»¤Ê¤¤Êý¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÀîÆâ»á¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡ÖÂ©»Ò¤µ¤ó¤¬Æ±µï¤·¤ÆÃúÇ«¤Ë²ð¸î¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É¡¢Î¾¿Æ¤Ï³°Éô¤Î²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤äÃÎ¼±¤¬¤¢¤ë¿Í´Ö¤Ç¤µ¤¨¡¢¼«Ê¬¤Î¿Æ¤òÄ¾ÀÜ²ð¸î¤Ç¤¤ë¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿¤é¡Ä¡Ä¡£¤½¤ì¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¸µµ¤¤À¤Ã¤¿»þ¤ÎÍÍ»Ò¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò¸«¤ì¤Ð¸«¤ë¤Û¤É¥á¥ó¥¿¥ë¤¬Êø¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤ÎÊý¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Áá¤¤ÃÊ³¬¤«¤é¼«¼£ÂÎ¤ÎÃÏ°èÊñ³ç¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¡¢²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¤Î¥×¥í¤Î¼ê¤ò¼Ú¤ê¤¿Êý¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡´ë¶È¤Ë¤è¤ë²áÅÙ¤Ê»Ù±ç¤¬²ð¸îÎ¥¿¦¤òÁá¤á¤ë²ÄÇ½À¤ò¡¢·Ð±Ä¼ÔÂ¦¤âÍý²ò¤¹¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö70Âå¤ÎÉã¿Æ¤¬Ç¾¹¼ºÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ì¼¤µ¤ó¤Ï¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤Ç±Ä¶È·Ï¤Î»Å»ö¤Ë½¢¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ò²ð¸î¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤È¥Ç¡¼¥¿·×»»¤Ê¤É»öÌ³·Ï¤Î¿¦¾ì¤ËÊÑ¹¹¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢Éã¿Æ¤¬Æþ±¡¤·¤¿¤Î¤¬¤Õ¤Ó¤ó¤À¤ÈÁÊ¤¨¤ëÊì¿Æ¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ¡¢Ì¼¤µ¤ó¤Ï¼Â²È¤ÇÌÌÅÝ¤ò¸«¤è¤¦¤È·è¤á¤¿¡£Éã¿Æ¤â¡ÈÉÂ±¡¤ÎÈÓ¤¬¥Þ¥º¤¤¡É¡È¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ê¤ó¤Æ¤ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡É¤ÈÁÊ¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢Áá´üÂà±¡¤µ¤»¤¿¡£±¦È¾¿È¤Þ¤Ò¤¬»Ä¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¼Â²È¤Ç¤Î²ð¸î¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¿©»ö¤«¤é¥È¥¤¥ì¡¢É÷Ï¤¤Î²ð½õ¤Þ¤Ç24»þ´ÖÌÌÅÝ¤ò¸«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¿çÌ²ÉÔÂ¤¬¤¿¤¿¤Ã¤Æ»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡Ö²ð¸î¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¿Æ¹§¹Ô¡×¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤È
¡¡¤³¤Î¾ì¹ç¡¢¿Æ¤Î´õË¾ÄÌ¤ê¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¤·¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÂà±¡¤¹¤ë¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢ºßÂð²ð¸î¤¬Å¬ÀÚ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤É¡¢ÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀìÌç²È¤ÎÃÎ·Ã¤ò¼Ú¤ê¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¡¢ÀîÆâ»á¤Ï»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö»ä¤É¤â¤ÎÄ´ºº¤Ç¤â¡¢Ä¾ÀÜ²ð¸î¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¿Æ¹§¹Ô¤À¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ï6³ä¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤¦°Õ¼±¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤È²ð¸îÎ¥¿¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¿Æ¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦²ð¸î¤Ê¤Î¤«¡£¿Æ¤¬¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤«¤éÁêÃÌ¤·¤Æ¡¢Í×²ð¸î¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÉÔ¼«Í³¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¡¢»Ò¶¡¤â¼«Ê¬¤¬¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤Ç²ð¸î¤¹¤ì¤Ð½½Ê¬¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤ì¤Ð¡¢Î¾Î©¤Ï²ÄÇ½¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÀîÆâ»á¡Ë
¡¡Æâ³ÕÉÜ¤¬21Ç¯¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿Åý·×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Í×²ð¸î¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¸¶°ø¤Î1°Ì¤ÏÇ§ÃÎ¾É¡¢Â³¤¤¤ÆÇ¾Â´Ãæ¡¢Ç¯Îð¤Ë¤è¤ë¿ê¼å¡¢¹üÀÞ¡¦Å¾ÅÝ¤ÈÂ³¤¯¡£
¡ÖÌô¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¡¢¿©À¸³è¤¬Íð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸ú¤«¤Ê¤¤¡×
¡Ö2025Ç¯ÌäÂê¡×¤ò¾è¤êÀÚ¤ë¤Ë¤Ï¡¢¸Ä¡¹¿Í¤¬Í×²ð¸î¼Ô¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢·ò¹¯¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¡Ö¥»¥ë¥Õ¥á¥Ç¥£¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤¬½ÅÍ×¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°åÎÅÊÝ¸±¤Ë¾Ü¤·¤¤¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÎÆâÆ£âÃµÝ»á¤¬¸À¤¦¤Ë¤Ï¡¢
¡Ö·ò¹¯¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤Ï²È·×¤Î°åÎÅÈñ»Ù½Ð¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¸üÏ«¾Ê¤Ç¤â¡¢À¸³è½¬´·ÉÂÍ½ËÉ¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬±ÉÍÜ´ÉÍý¤È¸ý¹Ð¥±¥¢¡£ÄÌ±¡¤·¤ÆÌô¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¡¢¿©À¸³è¤¬Íð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸ú¤«¤Ê¤¤¡£Á´¹ñ¤Ë545¥«½ê¤¢¤ë±ÉÍÜ¥±¥¢¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤µ¤ó¤é¤¬ÃÏ°è½»Ì±¤ÎÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£Ìô¶É¤ÇÌôºÞ»Õ¤ÎÊý¤¬¹Ö½¬²ñ¤ò¹Ô¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²ð¸îÊÝ¸±¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢²ð¸î¤â¼õ¤±¤é¤ì¤ë²ð¸îÍ½ËÉ¥×¥í¥°¥é¥à¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤é¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÂÎÄ´¤òÀ°¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡¡°åÎÅ¤È²ð¸î¤Î¸½¾ì¤¬Êø²õ¤¹¤ë¤Î¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤º£¡¢°ì¹ï¤âÁá¤¯¿È¤ò¼é¤ë¤¹¤Ù¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¤³¤È¤¬´ÎÍ×¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡Á°ÊÔ¡Ú¡ÖÃÏ°è¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤¬¼¡¡¹¤ËÇÑ¶È¡×¡¡µ¯¤³¤ê»Ï¤á¤¿°åÎÅÊø²õ¡Ä°å»Õ¤â¡ÖÃÏ°è°åÎÅ¤¬Êø²õ¤¹¤ë´íµ¡¤ò´¶¤¸¤ë¡×¡Û¤Ç¤Ï¡¢¸½Ìò°å»Õ¤é¤¬ÌÀ¤«¤¹¡¢°åÎÅÊø²õ¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2025Ç¯2·î6Æü¹æ ·ÇºÜ
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
Ë¡Í×,
ÇÛÀþ,
¥Û¥Æ¥ë,
ÆÁÅç,
³ùÁÒ,
Êè,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
ÀÅ²¬,
¿ÀÆàÀî