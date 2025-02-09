¾¾°æ¼îÍýÆà¡¢¥Ï¡¼¥È·Á¤Î¥µ¥Ü¥Æ¥ó¤Ë¿°¤ò´ó¤»¤¿ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Æ¥Ë¥ä¤±¤¬»ß¤Þ¤é¤ó¡×
¸µSKE48¤Î¾¾°æ¼îÍýÆà¡Ê27¡Ë¤¬8Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ï¡¼¥È·Á¤Î¥µ¥Ü¥Æ¥ó¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¾¾°æ¤Ï¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤ä¥Û¥ï¥¤¥È¥Ç¡¼¤Ë¥Ï¡¼¥È·Á¤ä¤«¤ï¤¤¤¤·Á¤Î¥¦¥Á¥ï¥µ¥Ü¥Æ¥ó¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡£¥µ¥Ü¥Æ¥ó¤Î²Ö¸ÀÍÕ¤Ï¡Ø¸Ï¤ì¤Ê¤¤°¦¡Ù°é¤Æ¤ä¤¹¤¤¤·¥ª¥¹¥¹¥á¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¥Ï¡¼¥È¤Î·Á¤ò¤·¤¿¥µ¥Ü¥Æ¥ó¤Ë¿°¤òÆÍ¤½Ð¤·¤¿´é¤ò´ó¤»¤ë»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤ó¤Ê»ä¤Ï¤¢¤È1¥«·î¤Ç¤ªÃÂÀ¸Æü¡£ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Èµ¤·¡¢¥µ¥Ü¥Æ¥ó¤Ë¥Ï¡¼¥È¤Î¥Í¥¤¥ë¤ò¤·¤¿»ØÀè¤òÊÂ¤Ù¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤¦¤Á¤Ë¤âÃÏ¸µ½ÕÆü°æ¤Î¥µ¥Ü¥Æ¥ó¤¬¾þ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï½ÕÆü°æ¥µ¥Ü¥Æ¥ó¤Ç¸¡º÷¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Äù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Æ¥Ë¥ä¤±¤¬»ß¤Þ¤é¤ó¡×¡Ö¼îÍýÆàº£Æü¤â¤È¤Ã¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥Ï¡¼¥È¤¬¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£