¡ÚÅìµþ½÷»Ò¡Ûàµ¬³Ê³°¤Î²øÊªá¥¤¥ó¥Ú¥¤¥é¡¼¤¬¼«Å¾¼Ö¤Ç¤Ò¤«¤ì¤ë½¹ÂÖ¡¡¥¿¥Ã¥°£ÔÍ¥¾¡¤Ç¤¤º¡Ö¥¦¥¬¡¼¡ª¡×
¡¡Åìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤ò¿ÌÙþ¤µ¤»¤Æ¤¤¿àµ¬³Ê³°¤Î²øÊªá¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¸¡¦¥¤¥ó¥Ú¥¤¥é¡¼¤¬¡¢½¹ÂÖ¤ò¤µ¤é¤·¤¿¡£
¡¡¸¶½É¤Ý¤à¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ç¥¿¥Ã¥°¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Öà¤Õ¤¿¤ê¤Ï¥×¥ê¥ó¥»¥¹á£Í£á£ø¡¡£È£å£á£ò£ô¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡×¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¡¢·è¾¡Àï¡Ê£¸Æü¡¢¸å³Ú±à¡Ë¤Ç¤Ï¡Öµý³Ú¶¦ÌÄ¡×¡ÊÃæÅçæÆ»Ò¡õ¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥ß¥µ¥ò¡Ë¤È·ãÆÍ¡£
¡¡¥¤¥ó¥Ú¥¤¥é¡¼¤Ï£²£°£²£²Ç¯¤Ë¹ÓÃÏ¤«¤éÆüËÜ¤Ë¾åÎ¦¤·¤¿ÀÊÌÇ¯ÎðÉÔÌÀ¤Î¼«¾Î¥ß¥å¡¼¥¿¥ó¥È¡£µ¬³Ê³°¤Î²øÎÏ¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¶²ÉÝ¿´¤ò¿¢¤¨¤Ä¤±¤Æ¤¤¿²øÊª¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤âÅ¨·³¤ò¥Ñ¥ï¡¼¤Ç¤Ê¤®ÅÝ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¸¶½É¤È¹¥Ï¢·¸¤òßÚÎö¤µ¤»¤Æ¥Ú¡¼¥¹¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢£±£°Ê¬²á¤®¤Ë»ö·ïÈ¯À¸¤À¡£¾ì³°ÍðÆ®¤ÎËö¡¢ÃæÅçÌÜ³Ý¤±¤Æ¸¶½É¤òÅê¤²¤Ä¤±¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ò¤è¤±¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Î®¤ì¤¬°ìÊÑ¡££²¿Í¤ÏÆîÂ¦¥¹¥¿¥ó¥É¤Î³¬ÃÊ¤«¤é¼ÀÁö¤·¤Æ¤¤¿¥ß¥µ¥ò¤Î¼«Å¾¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¡¢µÒÀÊ¤ÇÂç¤Î»ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï¸¶½É¤¬ÃæÅç¤Ë¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¡¦¥»¥ó¥È¡¼¥ó¤ò·è¤á¤é¤ì¡¢£³¥«¥¦¥ó¥È¤ò¸¥¾å¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¸¶½É¤òÊú¤¨¤Æ¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¸½¤ì¤¿¥¤¥ó¥Ú¥¤¥é¡¼¤Ï¡Ö¥¦¡¼¡Ä¥¦¡¼¡Ä¥¦¥¬¥¦¥¬¡Ä¡×¤ÈÆ¬¤òÊú¤¨¤¿¡£¸¶½É¤«¤é¡ÖÉé¤±¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£¤´¤á¤ó¤Í¡Ä¡£¤Ç¤â¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë½Ð¤é¤ì¤Æ¡¢Á°¤è¤ê¤â¤µ¤é¤ËÃç¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡£Í¥¾¡¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ï¡¼¥È¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤Í¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤µ¤ì¤¿¡£¤À¤¬¡¢Í¥¾¡¤Ç¤¤ºÅÜ¤ê¿´Æ¬¤Î¥¤¥ó¥Ú¥¤¥é¡¼¤Ï¸¶½É¤Î¼ê¤ò¿¶¤êÊ§¤¤¡Ö¥¦¥¬¡¼¡¼¡¼¥Ä¡ª¡×¤ÈËÊ¤¨¤Ê¤¬¤é¹µ¼¼¤Ø¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£