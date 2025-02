自宅で倒れ、身動きができない!

2006年、米国で起きたできごとです。

車いすを利用している一人暮らしのGary Rosheisenさんが転倒して身動きできなくなったとき、自宅にいたのは飼い猫Tommyだけでした。

まもなく警察の緊急通報911番が、Garyさんの家から発信されました。しかし、通話の相手はしばらく無言で、やがて切れてしまいました。オペレーターが確認のためかけなおしても、だれも応答しません。そこで念のため警察官が現地に派遣されたのです。

Patrick Daugherty巡査がかけつけると、そこにはGaryさんと猫以外は誰もいません。Tommyはリビングルームの電話のそばに横たわっており、Garyさんは寝室の床に倒れていました。さっそく救急車で病院へと運ばれたGaryさんですが、あのまま放置されていたらどうなっていたかわかりません。

猫を自宅に迎え、電話の特訓

猫のTommyは、一人暮らしのGaryさんが3年前から買い始めたペットです。軽度の脳卒中を何度も繰り返していたうえ、骨粗しょう症をわずらっている彼は、健康不安があるだけでなく孤独も感じていました。そこでこの茶トラ猫Tommyを家族に迎えたのです。

彼は発作などが起きたときの用心に、いつも自宅電話をリビングの床に置いていました。通常の12個のダイヤルボタンに加えて、911に電話できるようにプログラムされた短縮ダイヤル ボタンも設定していました。

そしていざというときTommyが911番通報できるよう、使い方を繰り返し猫に教えようとしたのです。しかし猫のほうはあまり興味を示さなかったようです。

飼い主を救った英雄猫

運命の日、彼は寝室で発作を起こし床に倒れました。骨粗しょう症による痛みと、軽度の脳卒中によるふらつきで、そのまま床から起き上がることができませんでした。医療用警報器はベッドの横に置かれたままです。彼はどうしたらよいかわからず、途方に暮れていたのでした。

しかし、無言電話を受け警戒して訪ねてきたDaugherty巡査が、助け起こしてくれたのです。そしてその電話をかけたのは、Tommyに間違いありません。

警察に通報されていなかったら、彼がどれだけ長く放置されていたかはわかりません。彼も警察もTommyのことを「英雄」だと考えています。

わたしたち人間はペットの世話をしますが、実はペットのほうも人間を世話し、ときには命を救うことがある…今回の経験は、そうした事実をあらためて教えてくれますね。

