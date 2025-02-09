¡ÖÌ¼¤¬¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡×¤ÈÎ¥º§¤òµñÈÝ¤¹¤ëÉâµ¤É×¡£¤·¤«¤·ºÊ¤Î¡ÚÎÞ¤Ê¤¬¤é¤ÎÈ¯¸À¡Û¤ËÀÄ¤¶¤á¤Æ¡Ö¤½¤ó¤Ê¡Ä¡×¢Í¼þ¤ê¤ÈÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤òÊÝ¤Ä¥³¥Ä
¤ª¸ß¤¤¤ËÂº·É¤·¹ç¤¦´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤Ï¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤ò±ß³ê¤Ë¤¹¤ë¤¦¤¨¤ÇÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¼þ¤ê¤ÈÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤òÊÝ¤Ä¥³¥Ä¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÁê¼ê¤ËÂÐ¤¹¤ëÂº½Å¤È´¶¼Õ¡Û
¤É¤ó¤Ê¤È¤¤âÁê¼ê¤ËÂÐ¤¹¤ëÂº½Å¤òËº¤ì¤º¡¢´¶¼Õ¤Î¿´¤òÉ½¤¹¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨°Õ¸«¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¤Þ¤ºÁê¼ê¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±Íý²ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿´¤Îµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú´¶¾ð¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤Æ¤«¤é°Õ¸«¤ò¡Û
¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤âÎäÀÅ¤µ¤òÊÝ¤Ä¤è¤¦¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤ä´¶¤¸¤¿¤³¤È¤òÀ¿¼Â¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡¢Áê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¶¦ÄÌ¤ÎÌÜÉ¸¤òÃµ¤ë¡Û
°Õ¸«¤¬ÂÐÎ©¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢ÁÐÊý¤¬¶¦Í¤Ç¤¤ëÌÜÉ¸¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤òÃµ¤ë¤³¤È¤¬¡¢²ò·è¤Î»å¸ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²¿¤¬ºÇ½ªÅª¤Ê¥´¡¼¥ë¤Ê¤Î¤«¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚÎ¥º§¤òµñÈÝ¤¹¤ëÉâµ¤É×¡Û
¡Ö¡ØÌ¼¤¬¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡Ù¤ÈÌ¼¤ò¸À¤¤Ìõ¤Ë¤·¤ÆÎ¥º§¤òµñÈÝ¤¹¤ëÉâµ¤É×¡£
¤·¤«¤·»ä¤¬ÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¡ØÌ¼¤¬¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤è¡Ù¤È¹ð¤²¤ë¤È
¡Ø¤½¤ó¤Ê¡Ä¡Ù¤ÈÀÄ¤¶¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê½÷À¡Ë
Éâµ¤¤Î¤è¤¦¤ÊÉÔÀ¿¼Â¤Ê¹Ô°Ù¤Ï¡¢°ì½Ö¤ÇÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤ò²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Áê¼ê¤È¤Î´Ø·¸¤ò¿¼¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¤ËÂº½Å¤·¹ç¤¦¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë
º£²ó¤Ï¡¢¼þ¤ê¤ÈÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤òÊÝ¤Ä¥³¥Ä¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÁê¼ê¤ËÂÐ¤¹¤ëÂº½Å¤È´¶¼Õ¡Û
¤É¤ó¤Ê¤È¤¤âÁê¼ê¤ËÂÐ¤¹¤ëÂº½Å¤òËº¤ì¤º¡¢´¶¼Õ¤Î¿´¤òÉ½¤¹¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨°Õ¸«¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¤Þ¤ºÁê¼ê¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±Íý²ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿´¤Îµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú´¶¾ð¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤Æ¤«¤é°Õ¸«¤ò¡Û
¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤âÎäÀÅ¤µ¤òÊÝ¤Ä¤è¤¦¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤ä´¶¤¸¤¿¤³¤È¤òÀ¿¼Â¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡¢Áê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°Õ¸«¤¬ÂÐÎ©¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢ÁÐÊý¤¬¶¦Í¤Ç¤¤ëÌÜÉ¸¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤òÃµ¤ë¤³¤È¤¬¡¢²ò·è¤Î»å¸ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²¿¤¬ºÇ½ªÅª¤Ê¥´¡¼¥ë¤Ê¤Î¤«¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚÎ¥º§¤òµñÈÝ¤¹¤ëÉâµ¤É×¡Û
¡Ö¡ØÌ¼¤¬¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡Ù¤ÈÌ¼¤ò¸À¤¤Ìõ¤Ë¤·¤ÆÎ¥º§¤òµñÈÝ¤¹¤ëÉâµ¤É×¡£
¤·¤«¤·»ä¤¬ÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¡ØÌ¼¤¬¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤è¡Ù¤È¹ð¤²¤ë¤È
¡Ø¤½¤ó¤Ê¡Ä¡Ù¤ÈÀÄ¤¶¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê½÷À¡Ë
Éâµ¤¤Î¤è¤¦¤ÊÉÔÀ¿¼Â¤Ê¹Ô°Ù¤Ï¡¢°ì½Ö¤ÇÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤ò²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Áê¼ê¤È¤Î´Ø·¸¤ò¿¼¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¤ËÂº½Å¤·¹ç¤¦¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë