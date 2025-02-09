¹Åç¡¦¿·°æ´ÆÆÄ¤¬¥É¥é5µÆÃÓ¤ËÇ®»ëÀþ¡ÖÂÇ¼Ô¤Ø¤Î°µ¤ò´¶¤¸¤ë¡×¡¡¡È1·³¾·½¸¡É¤Ç¼ã¼êÅê¼ê13¿Í¤â¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡NPB¤Î¸½ÌòÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ç¤ÏºÇÄ¹¿È¤Î±¦ÏÓ¤¬¡¢¹Åç¡¦¿·°æ´ÆÆÄ¤ÎÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¡£¥É¥é¥Õ¥È5°Ì¡¦µÆÃÏ¡ÊÀéÍÕ³Ø·Ý¡Ë¤Ç¡¢2·³¤Î¹Åç¸©ÆûÆü»Ô»Ô¤Ç¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¤·¤¿¥ë¡¼¥¡¼¤Ï¡¢ËÜÂâ¤È¤È¤â¤Ë7Æü¤ËÆüÆîÆþ¤ê¡£1·³¤ÎÅ·Ê¡µå¾ì¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¤·¡¢Êá¼ê¤òÎ©¤¿¤»¤Æ20µå¤òÅê¤²¤¿¡£
¡¡¿ÈÄ¹2¥á¡¼¥È¥ë¡¢ÂÎ½Å110¥¥í¡£Åêµå¤Ï¥Ð¥é¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¸«¼é¤Ã¤¿»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÂÇ¼Ô¤Ø¤Î°µ¤ò´¶¤¸¤ë¡£ÎÏ¶¯¤¤Åê¤²Êý¡¢ÏÓ¤Î¿¶¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿¡×¤È¹¥É¾²Á¤·¤¿¡£18ºÐ¤Ï¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¼«Ê¬¤Ï½Ð¤»¤¿¡£Îý½¬¤·¤ÆÁá¤¯¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤ÎÉñÂæ¤Ø¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡2·³¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤«¤éÆüÆî»Ô¤ÎÅì¸÷»ûµå¾ì¤ÇÎý½¬¤òºÆ³«¤·¤¿¡£¿·°æ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¸«¤é¤ì¤ë»þ¤Ë¸«¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡×¤È13¿Í¤Î¼ã¼êÅê¼ê¤ò1·³¤Ë¸Æ¤Ó¡¢Ä¾¡¹¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¡£¡Ö¤¤¤¤µå¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡£ÂçÆ»¤â±óÆ£¤â¿ùÅÄ¤â¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤Æ¤¤¤¿¡£