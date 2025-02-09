¿¹ÈËÏÂ»á¡¡¼é¸î¿ÀÃ¥²ó¤Ø¤Î»×¤¤ÅÁ¤ï¤ë32ºÐ¡¦DeNA»³ºê¤ÎÇ®Åê¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ë¤â¥×¥é¥¹¤ËÆ¯¤¯¡×
¡¡¡þ¹ÈÇòÀï¡¡ÇòÁÈ6¡½3¹ÈÁÈ¡Ê2025Ç¯2·î8Æü¡¡µ¹ÌîÏÑ¡Ë
¡¡¡Ú¿¹ÈËÏÂ¡¡CHECK!¡ÛÄÌ»»231¥»¡¼¥Ö¡£¼ÂÀÓ½½Ê¬¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤³¤ì¤À¤±¤Î¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤À¤«¤éÂç¤·¤¿¤â¤Î¡£DeNA¡¦»³ºê¤Î¡¢º£Ç¯¤Ë·ü¤±¤ë»×¤¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ëÅÐÈÄ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ÈÇòÀï¤Ê¤¬¤é±¦ÂÇ¼Ô¤ÎÆâ³Ñ¤ËÎ©¤ÆÂ³¤±¤ËÄ¾µå¤òÅê¤²¹þ¤à¤Ê¤É¡¢ÂÐÂÇ¼Ô¤Ç²¿¤ò¤·¤¿¤¤¤Î¤«¡¢°Õ¿Þ¤â´¶¤¸¤¿¡£2»à¸å¤Ë¤Ï¶åµ´¤Ø¤Î½éµå¤Ë¥«¡¼¥Ö¤òÅê¤¸¤Æ¸«Æ¨¤·¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡£´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÄ¾µå¤È¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤ÎÅê¼ê¤À¤¬¡¢¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤ì¤ÐÅêµå¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤ë¡£Îý½¬¤À¤±¡¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼ÂÀï¤ÇËá¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï¤ï¤º¤«4¥»¡¼¥Ö¡£Ì¾µå²ñÆþ¤ê¤Î250¥»¡¼¥Ö¤Þ¤Ç»Ä¤ê19¤Ç¼é¸î¿ÀÃ¥²ó¤Ø¤Î»×¤¤¤Ï¶¯¤¤¤À¤í¤¦¡£²¿¤è¤ê32ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬¡¢´¨É÷¤¬¿á¤¤¹¤µ¤ÖÃæ¤Ç1µå¤´¤È¤ËÀ¼¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤éÇ®Åê¤·¤¿¡£¤³¤Î»Ñ¤Ë¼ã¼êÅê¼ê¤Ï»É·ã¤ò¼õ¤±¤ë¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤â¥×¥é¥¹¤ËÆ¯¤¯¡£»°±º´ÆÆÄ¤â´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ê¥¹¥Ý¥Ë¥ÁËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¡Ë