À¾Éð¡¦±©ÅÄ¡¡¤â¤¦150¥¥í¡ªÄ¹Ã«Àî¤Î¥Ð¥Ã¥ÈÀÞ¤Ã¤¿¤¬¡Öº£Ç¯¤Ï166¥¥í¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥Ð¥Ã¥È¤¬ÀÞ¤ì¤ëÆß¤¤²»¤¬¶Á¤¤¤¿¡£À¾Éð¡¦±©ÅÄ¤¬µÜºê¡¦Æî¶¿¥¥ã¥ó¥×½é¤Î¥é¥¤¥ÖBP¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢45µå¤òÅê¤¸¤Æ°ÂÂÇÀ¤Ï¤ï¤º¤«4ËÜ¡£ºÇÂ®150¥¥í¤òµÏ¿¤·¤ÆÄ¹Ã«Àî¤Î¥Ð¥Ã¥È¤òº¬¸µ¤«¤éÀÞ¤ê¡Ö5³ä¤¯¤é¤¤¡Ê¤ÎÎÏ¡Ë¤ÇÅê¤²¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤ÎÎÏ´¶¤Ç¡Ê150¥¥í¤¬¡Ë½Ð¤¿¤³¤È¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇÂ®157¥¥í¤ò¸Ø¤ë1¥á¡¼¥È¥ë91¤ÎÄ¹¿Èº¸ÏÓ¤Ï¹âÂ´4Ç¯ÌÜ¤Ç½é¤Î¥¥ã¥ó¥×1·³¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤Ï´û¤Ë153¥¥í¤òµÏ¿¡£º£µ¨¤ÏÃæ·Ñ¤®¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤òÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¾¸ý´ÆÆÄ¤â¡ÖÅê¤²¤Ã¤×¤ê¤¬µ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥ª¥Õ¤ÏµåÃÄOB¤ÇÆ±¤¸º¸ÏÓ¤Î¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦µÆÃÓ¤È¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤â¹Ô¤¤»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¡£¥×¥íÌîµå¤ÇÆüËÜ¿Íº¸ÏÓºÇÂ®¤Î158¥¥í¤òÊÝ»ý¤¹¤ëÀèÇÚ¤ò°Õ¼±¤·¡ÖµåÂ®¤ÏÄ¶¤¨¤¿¤¤¤·¡¢º£Ç¯¤Ï166¥¥í¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÆüËÜ¿ÍºÇÂ®¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊ¡°æ¡¡Î¼ÂÀ¡Ë