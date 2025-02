BLUE ENCOUNTが2月8日、東京ガーデンシアターにて<20th anniversary tour 2024-2025「to B.E. continued」>のファイナル公演を開催した。同ツアーは2024年10月末の上海・台北公演を皮切りにスタートしたもの。また、2月5日には約5年ぶり5thアルバム『Alliance of Quintteto』をリリースしたばかりだ。

■<BLUE ENCOUNT tour 2025 “Meet the Quintetto”>

5月08日(木) 北見ONION HOLL

5月09日(金) 旭川CASINO DRIVE

5月11日(日) 小樽GOLD STONE

6月18日(水) 長崎DRUM Be-7

6月20日(金) 鹿児島CAPARVOホール

6月21日(土) 熊本B.9 V1

7月12日(土) 出雲APOLLO

7月13日(日) 岡山YEBISU YA PRO

7月15日(火) 高松DIME

7月16日(水) 徳島club GRINDHOUSE

8月02日(土) 秋田Club SWINDLE

8月03日(日) 郡山Hip Shot Japan

8月05日(火) 長野CLUB JUNK BOX

8月06日(水) 富山Soul POWER

8月08日(金) 金沢AZ

11月07日(金) KT Zepp YOKOHAMA

11月09日(日) 新潟LOTS

11月16日(日) 仙台GIGS

11月22日(土) サッポロファクトリーホール

11月26日(水) Zepp Nagoya

11月28日(金) Zepp Fukuoka

11月29日(土) Zepp Osaka Bayside

12月06日(土) BLUELIVE HIROSHIMA

12月07日(日) 高松festhalle

12月19日(金) Zepp Haneda(TOKYO)

【LIVER'S CREW最速先行受付】

https://lc.blueencount.jp/contents/890105

■U-NEXT配信<20th anniversary tour 2024-2025「to B.E. continued」東京ガーデンシアター>

▼公演情報

2025年2月8日(土)東京・ガーデンシアター

open17:00 / start18:00

▼ライブ配信情報

ライブ配信:2025年2月8日(土)18:00〜ライブ終了まで

見逃し配信:配信準備完了次第〜2025年2月23日(日)23:59まで

配信詳細:https://t.unext.jp/r/blueencount



【U-NEXT BLUE ENCOUNT特集】

https://www.video.unext.jp/browse/feature/FET0012023

▶酒場サーキット

https://video.unext.jp/freeword?query=酒場サーキット







■5thアルバム『Alliance of Quintetto』

2025年2月5日 発売

予約リンク:https://BLUEENCOUNT.lnk.to/5th_AL_CD

【初回限定盤】SECL-3173~74 ¥5,300(税込)

※スリーブケース仕様

【通常盤】SECL-3175 ¥3,500(税込)





▼CD収録内容

01. クインテット (新曲)

02. BABEL (新曲)

03. daisy (新曲)

04. アマリリス

※TVアニメ「MIX MEISEI STORY 〜二度目の夏、空の向こうへ〜」 オープニングテーマ

05. bird cage (新曲)

06. 囮囚

※日本テレビ系土曜ドラマ「ボイス 110緊急指令室」主題歌

07. Bloody Liar

※TVアニメ「ババンババンバンバンバンパイア」オープニングテーマ

08. DEAD (新曲)

09. ALIVE (新曲)

10. 有罪布告

※ドラマ8「弁護士ソドム」主題歌

11. chang[e]

※ドラマチューズ!「ウイングマン」オープニングテーマ

12. プロメテウス

13. to be continued (新曲)

14. overtime

15. gifted

※Netflixシリーズ「ライジングインパクト」 主題歌





▼初回盤付属特典BD

●ミュージックビデオ

01. 囮囚

02. Z.E.R.O

03. DOOR

04. 有罪布告

05. アマリリス

06. gifted

07. chang[e]

08. Bloody Liar

●Making of “Alliance of Quintetto”





●法人別購入者特典

・Amazon:メガジャケ

・楽天ブックス:アクリルキーホルダー

・セブンネット:トート型エコバッグ

・TOWER RECORDS:スマホサイズステッカー

・TSUTAYA RECORDS(一部店舗除く):スクエア缶バッジ

・応援店特典:A5クリアファイル

※応援店はこちら:https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/BLUEENCOUNT/shoplist/250205/

■ABC-MART TV-CM

・期間:2025年2月6日(木)〜 2月24日(月/祝)

・エリア:全国

・採用楽曲:「daisy」

関連リンク

◆BLUE ENCOUNT オフィシャルサイト

◆BLUE ENCOUNT オフィシャルX (旧Twitter)

◆BLUE ENCOUNT オフィシャルInstagram

◆BLUE ENCOUNT オフィシャルTikTok

◆BLUE ENCOUNT オフィシャルYouTubeチャンネル

台北・上海を含め、日本全国11ヵ所をまわった<20th anniversary tour 2024-2025「 to B.E. continued 」>アジアツアー編では、インディーズ時代から最新シングルまでの約140曲をすべて披露。さらに、アンコールのMCではアルバムツアー<BLUE ENCOUNT tour 2025 “Meet the Quintetto”」が5月から開催されることが発表となった。同ツアーは5月から12月まで半年をかけて全国津々浦々全25公演を予定している。また、結成20周年ツアーファイナル終演に合わせるように田邊駿一(Vo/G)が“FLASH THE FIRST TAKE”に登場。『僕のヒーローアカデミア』の第4期オープニングテーマとして2019年にリリースされた「ポラリス」を披露するなど、60秒に込められた田邊らしい熱いパフォーマンスを見ることができる。“THE FIRST TAKE”への出演は2020年の「ユメミグサ」以来、“FLASH THE FIRST TAKE”には初出演となる。BLUE ENCOUNTは、5月23日から25日にアメリカ・マサチューセッツ州ボストンで開催される<anime BOSTON>へ出演することも決定した。