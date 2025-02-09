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5·î11Æü(Æü)¡¡¾®Ã®GOLD STONE
6·î18Æü(¿å)¡¡Ä¹ºêDRUM Be-7
6·î20Æü(¶â)¡¡¼¯»ùÅçCAPARVO¥Û¡¼¥ë
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7·î12Æü(ÅÚ)¡¡½Ð±ÀAPOLLO
7·î13Æü(Æü)¡¡²¬»³YEBISU YA PRO
7·î15Æü(²Ð)¡¡¹â¾¾DIME
7·î16Æü(¿å)¡¡ÆÁÅçclub GRINDHOUSE
8·î02Æü(ÅÚ)¡¡½©ÅÄClub SWINDLE
8·î03Æü(Æü)¡¡·´»³Hip Shot Japan
8·î05Æü(²Ð)¡¡Ä¹ÌîCLUB JUNK BOX
8·î06Æü(¿å)¡¡ÉÙ»³Soul POWER
8·î08Æü(¶â)¡¡¶âÂôAZ
11·î07Æü(¶â)¡¡KT Zepp YOKOHAMA
11·î09Æü(Æü)¡¡¿·³ãLOTS
11·î16Æü(Æü)¡¡ÀçÂæGIGS
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11·î26Æü(¿å)¡¡Zepp Nagoya
11·î28Æü(¶â)¡¡Zepp Fukuoka
11·î29Æü(ÅÚ)¡¡Zepp Osaka Bayside
12·î06Æü(ÅÚ)¡¡BLUELIVE HIROSHIMA
12·î07Æü(Æü)¡¡¹â¾¾festhalle
12·î19Æü(¶â) ¡¡Zepp Haneda(TOKYO)
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02. BABEL (¿·¶Ê)
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06. Óù¼ü
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08. DEAD (¿·¶Ê)
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08. Bloody Liar
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