²ÏÂ¼Í¦µ±¡ÖÀäÂÐ¥¦¥½¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¤Î¾×·â¥È¥ì¡¼¥É¤Ë¶ÄÅ·¡Ö¸·¤·¤¤À¤³¦¤Ë¤¤¤ë¤È²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
NBA¥°¥ê¥º¥ê¡¼¥º¤È2way·ÀÌó¤ò·ë¤Ö²ÏÂ¼Í¦µ±Áª¼ê¤Ï¡¢NBA¤Î¾×·â¥È¥ì¡¼¥É¤Ë¶Ã¤¤ò±£¤»¤Þ¤»¤ó¡£
º£·îÆüËÜ»þ´Ö3Æü¡¢¥Þ¡¼¥Ù¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¥ë¥«¡¦¥É¥ó¥Á¥Ã¥ÁÁª¼ê¤È¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤Î¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥Ç¥¤¥Ó¥¹Áª¼ê¤¬¥È¥ì¡¼¥É¤Ç°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¡£¤È¤â¤ËNBA¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤Ç¤¢¤ëÎò»ËÅª¥È¥ì¡¼¥É¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤Ë¾×·â¤¬Áö¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥°¥ê¥º¥ê¡¼¥º¤Î²ÏÂ¼Áª¼ê¤â¤½¤Î°ì¿Í¡£¡ÖºÇ½é¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ë¤Ç¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀäÂÐ¥¦¥½¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£SNS¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤ê¤·¤¿¤éËÜÅö¤À¤Ã¤¿¡£¥¹¥´¥¤¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¡¢¡Ö¸·¤·¤¤À¤³¦¤Ë¤¤¤ë¤È²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£