¿¿ÅÄ¹Ç·¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Î»ëÄ°¼Ô¤Ë´¶¼Õ¡×¡ÖSHOGUN¡¡¾·³¡×¿·¤¿¤Ê±É´§ÄÏ¤à¡¡¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤Ê¤É£´´§¡¿CCA
¿¿ÅÄ¹Ç·¡Ê64¡Ë¤¬À½ºî¤òÌ³¤á¤¿¡ÖSHOGUN¡¡¾·³¡×¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê±É´§¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤Ã¤¿¡£ËÌÊÆ¤Î±Ç²èÈãÉ¾²È¾Þ¡¢Âè30²ó¥¯¥ê¥Æ¥£¥¯¥¹¡¦¥Á¥ç¥¤¥¹¡¦¥¢¥ï¡¼¥É¡ÊCCA¡Ë¤ÎÈ¯É½¤È¼ø¾Þ¼°¤¬7Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö8Æü¡Ë¡¢ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Î¥µ¥ó¥¿¥â¥Ë¥«¤Ç³«¤«¤ì¡¢¥Æ¥ì¥ÓÉôÌç¤ÇºÇÂ¿6ÉôÌç¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿Ãæ¤«¤é¡¢¿¿ÅÄ¤Î¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¡¢ÀõÌîÃé¿®¡Ê51¡Ë¤ÈÊæ»Ö¤â¤¨¤«¡Ê29¡Ë¤Î½õ±éÃË¡¦½÷Í¥¾Þ¡¢ºÇÍ¥½¨¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¾Þ¤Î4´§¤Ëµ±¤¤¤¿¡£1·î7Æü¤Ë¶áÎÙ¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿»³²Ð»ö¤Î±Æ¶Á¤Ç2ÅÙ±ä´ü¤µ¤ì¤¿¼ø¾Þ¼°¤ÎÃÅ¾å¤Ç¡¢¿¿ÅÄ¤ÈÊæ»Ö¤ÏÊÆ¹ñ¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢1·î¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¡ÊGG¡Ë¾Þ¤ËÂ³¤¯¼õ¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀõÌî¤È¡¢º£²ó¤¬½é¼õ¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿Êæ»Ö¤Î¼õ¾Þ¤¬Æ±»þ¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Êæ»Ö¤ÏÎ¾¼ê¤Ç´é¤òÊ¤¤¦¤È¡¢ÎÞ¤Ê¤¬¤é¤ËÅÐÃÅ¡£¡Ö»ä¤ÏÆüËÜ¤«¤éÍè¤Þ¤·¤¿¡£½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ØSHOGUN¡Ù¡×¤È¥¹¥Ô¡¼¥Á¤·¤¿¸å¡¢¡Ö²È¤ä°¦¤¹¤ë¿Í¤ò¼º¤Ã¤¿Êý¡¹¤Ë¿´¤«¤é¤ª¸«Éñ¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤â»ä¤â³§¤µ¤ó¤ò»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢±Ñ¸ì¤Ç¥í¥¹»ÔÌ±¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ºÇÂ¿18´§¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ºòÇ¯9·î¤Î¥¨¥ß¡¼¾Þ¡¢GG¾Þ¤ËÂ³¤¯¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¿¿ÅÄ¤¬ÅÐÃÅ¡£¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Î»ëÄ°¼Ô¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢Åö½é¤Ï1·î12Æü¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤â»³²Ð»ö¤Î±Æ¶Á¤ÇÆ±26Æü¡¢¤µ¤é¤Ë7Æü¤È2ÅÙ¡¢±ä´ü¤µ¤ì¤¿¼ø¾Þ¼°¤¬Ìµ»ö¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¡ÖÁ´¤Æ¤Î¾ÃËÉ»Î¤Ë¤â´¶¼Õ¡£¤¢¤Ê¤¿Êý¤³¤½»ä¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¡×¤È¡¢¾Ã²Ðºî¶È¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤¿¾ÃËÉ´Ø·¸¼Ô¤ò¤Í¤®¤é¤Ã¤¿¡£
23Æü¤Ë¼ø¾Þ¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÁ´ÊÆ±Ç²èÇÐÍ¥ÁÈ¹ç¾Þ¡ÊSAG¾Þ¡Ë¤Ç¤â¡¢¥É¥é¥ÞÉôÌç¤Ç¿¿ÅÄ¤ÈÀõÌî¤ÎÃËÍ¥¾Þ¡¢¥¢¥ó¥Ê¡¦¥µ¥ï¥¤¡Ê32¡Ë¤Î½÷Í¥¾Þ¡¢ºîÉÊ¾Þ¤ËÅö¤¿¤ë¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¾Þ¤È¡¢ºÇÂ¿5ÉôÌç¤Ç¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤Èµ¤¤òÅÇ¤¯¡£¡ÖSHOGUN¡¡¾·³¡×¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤«¤éÀ¤³¦¤òÀÊ´¬¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¥¯¥ê¥Æ¥£¥¯¥¹¡¦¥Á¥ç¥¤¥¹¡¦¥¢¥ï¡¼¥É¡¡ÊÆ¹ñ¤È¥«¥Ê¥À¤ÎÈãÉ¾²È¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿ÊüÁ÷±Ç²èÈãÉ¾²È¶¨²ñ¡ÊCCA¡Ë¤¬¼çºÅ¤·¡¢º£Ç¯¤Ç30²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£Æ±¶¨²ñ¤Ï±Ç²è¤ä¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤òÈãÉ¾¤¹¤ëÊüÁ÷¡¢¥é¥¸¥ª¤ÎÈãÉ¾²È¤é¤Ë¤è¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¡¢»ÐËåÁÈ¿¥¤ÎÊüÁ÷¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¶¨²ñ¤¬¹çÊ»¤·¤Æ19Ç¯¤ËÀßÎ©¡£ÁÏÎ©Åö½é¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï42¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï580¿Í°Ê¾å¤Î²ñ°÷¤òÍÊ¤¹¤Ê¤É¡¢ËÌÊÆºÇÂç¤ÎÈãÉ¾²ÈÃÄÂÎ¡£±Ç²èÉôÌç¤Ï¡¢ÊÆ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤ÎÁ°¾¥Àï¤Î1¤Ä¤È¤µ¤ì¡¢ºòÇ¯¤ÎºîÉÊ¾Þ¤Ï¥ª¥Ã¥Ú¥ó¥Ï¥¤¥Þ¡¼¡£¥·¥«¥´¡Ê02Ç¯¡Ë¡¢¥Î¡¼¥«¥ó¥È¥ê¡¼¡Ê07¡Ë¤Ê¤É¤â¼õ¾Þ¡£
¢¡¡ÖSHOGUN¡¡¾·³¡×¡¡ÊÆºî²È¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¯¥é¥Ù¥ë¤Î75Ç¯¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¾®Àâ¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢¡Ö´Ø¥±¸¶¤ÎÀï¤¤¡×Á°Ìë¤ÎÀï¹ñÉð¾¤é¤Î¿Í´ÖÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¤¤¿»þÂå·à¡£¿¿ÅÄ¤ÏÆÁÀî²È¹¯¤¬¥â¥Ç¥ë¤ÎÉð¾¤ò±é¤¸¡¢ÀõÌî¤Ï²È¿ÃÌò¡¢Êæ»Ö¤ÏÉð²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì±Ñ¹ñ¿Í¹Ò³¤»Î¤ÎÀµ¼¼¤Ë¤Ê¤ë½÷À¤ò±é¤¸¤¿¡£ºòÇ¯2·î¤«¤é4·î¤Ë¤«¤±¡¢Á´10ÏÃ¤¬¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¤ÇÀ¤³¦ÇÛ¿®¡£