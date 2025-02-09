ºå¿À¡¦Á°Àî¡¡È´·²¤Î½¤ÀµÎÏ¤Ç3²ó¤ËÄËÎõ¤Êº£½Õ½é°ÂÂÇ¡¡º¸ÍãÁè¤¤¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤ËÂÐ¤·¤Æ¸·¤·¤¯¤ä¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡¡þ¹ÈÇòÀï¡¡¹ÈÁÈ5¡½1ÇòÁÈ¡Ê2025Ç¯2·î8Æü¡¡µ¹ÌîºÂ¡Ë
¡¡È´·²¤Î½¤ÀµÎÏ¤Çº£½Õ½é°ÂÂÇ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£¹ÈÁÈ¤Î¡Ö3ÈÖ¡¦º¸Íã¡×¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿ºå¿À¡¦Á°Àî¤¬¡¢3²ó1»à°ìÎÝ¤«¤éÄËÎõ¤ÊÃæÁ°ÂÇ¡£ÀÐ¹õ¤¬½éµå¤ËÅê¤¸¤¿Ä¾µå¤òºÕ¤¤¤¿¡£
¡¡¡ÖÀÐ¹õ¤µ¤ó¤Ï¥¯¥¤¥Ã¥¯¤¬Â®¤¤¡£1ÂÇÀÊÌÜ¤Ë¡Ê¿¶¤ê¡ËÃÙ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢Áá¤á¤Ë½àÈ÷¤ò¤·¤¿¡×
¡¡²÷²»¤ÎÉúÀþ¤Ï½é²ó2»à¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£ÌçÊÌ¤ËÂÐ¤·¡¢2¥Ü¡¼¥ë¤«¤é3µåÏ¢Â³¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ÇÇ´¤ê¡¢1¥Ü¡¼¥ë¤ò¶´¤ó¤Ç¤Þ¤¿¥Õ¥¡¥¦¥ë¡£8µåÌÜ¤ò¸«¶Ë¤á¤¿»Íµå¤Ë¤â¡Ö¥É¥¢¥¹¥¤¥ó¥°µ¤Ì£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê¡£¤¹¤°¤µ¤Þ¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÈùÄ´À°¤ò²Ã¤¨¡¢²÷ÂÇ¤Ø¤ÎÆ»¶Ú¤òÎ©¤Æ¤¿¡£
¡¡·ã¤·¤µ¤òÁý¤¹º¸ÍãÁè¤¤¡£µ¹ÌîºÂÁÈ¤Î¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡¢°æÄÚ¡¢ËÅÄ¡¢Ìî¸ý¤é¤Ë²Ã¤¨¡¢¶ñ»ÖÀîÁÈ¤ÎÅçÅÄ¤â°ÂÂÇ¤òÊü¤ÄÃæ¤Ç¤â¡ÖÃ¯¤¬¤É¤¦¤³¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ËÂÐ¤·¤Æ¸·¤·¤¯¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¡£Å¨¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤À¡£