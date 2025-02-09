»°»³Î¿µ±¡¡Í¾±¤¤Ë¿»¤êÅÐ¾ì¡ÖÇº¤ß¤ÏÃ¯¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ë¤è¤Í¡×¡¡±Ç²è¡ÖÃ¯¤è¤ê¤â¤Ä¤è¤¯Êú¤¤·¤á¤Æ¡×ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä
¡¡BE:FIRST¤ÎRYOKI¤³¤È»°»³Î¿µ±¡Ê25¡Ë¤ÈÇµÌÚºä46¤Îµ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¡Ê23¡Ë¤¬8Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¥À¥Ö¥ë¼ç±é±Ç²è¡ÖÃ¯¤è¤ê¤â¤Ä¤è¤¯Êú¤¤·¤á¤Æ¡×¡Ê´ÆÆÄÆâÅÄ±Ñ¼£¡Ë¤Î¸ø³«µÇ°ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¯Ç÷À¾ã³²¤Ë¤è¤ë·éÊÊ¾É¤ò´µ¤Ã¤¿³¨ËÜºî²È¤È¡¢Îø¿Í¤Ë¤Õ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤³ëÆ£¤òÊú¤¤¤¿½ñÅ¹°÷¤ÎÀÚ¤Ê¤¤¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡¡»°»³¤Ï¾å±Ç¸å¡¢¡ÖÍ¾±¤¤Ë¿»¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤ª¤É¤±¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç¤ÎÇº¤ß¤ÏÃ¯¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ë¤è¤Í¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¤¯¤Æ¡¢Ìò¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£