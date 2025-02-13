¤â¤¦°ì½ï¤Ë¤ªÉ÷Ï¤Æþ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡ªÉÔÎÑÉ×¤¬ÆÍÁ³µ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ä¡Ú¿ä¤·³è¤·¤Æ¤¿¤éÉÔÎÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿ Vol.54¡Û
°¦Íý¤Ï½µ4¥Ñー¥È¤ÇÆ¯¤¯Àì¶È¼çÉØ¤Î24ºÐ¡£
·ëº§¤·¤Æ2Ç¯¡¢Ã¶Æá¤È¤âÃçÎÉ¤·¤Î°¦Íý¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ëÆüSNS¤Ç¸«¤«¤±¤¿¥á¥óÃÏ²¼¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤É¥Ï¥Þ¤ê¡£
¿ä¤·³è¤·¤Æ¤¿¤éÉÔÎÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿ 54ÏÃ
°¦Íý¤Ï¤Ä¤¤¤Ë¡¢¥Ñ¥Ñ³è¤ÎÁê¼ê¤È¡ÖÂç¿Í¡×¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤â¤ó¤«¤¢¡Ä¡Ä¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤ËÈ¿¤·¤Æ·ù°´¶¤òÊú¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Ë¾¯¤·¶Ã¤¤Þ¤¹¡£
°¦Íý¤Ï¡¢±ü¤µ¤ó¤È»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¥Ñ¥Ñ³èÁê¼ê¤Î¥Ò¥í¤µ¤ó¤Ë¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¥Ñ¥Ñ³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ìä¤¤¤«¤±¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤ËÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿°¦Íý¤Ï¡Ö¥¯¥º¤¸¤ã¤ó¡×¤È¿´¤ÎÃæ¤Ç»×¤¦¤Î¤Ç¤·¤¿¡Ä¡Ä¡£
Ï¡¤ÎÉÔÎÑ¤¬È¯³Ð¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢Ï¡¤È°ì½ï¤Ë¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿°¦Íý¡£
¿¨¤é¤ì¤ë»ö¤ä¡¢2¿Í¤Ç½Ð¤«¤±¤ë»ö¤ËÄñ¹³¤ò´¶¤¸¤Ä¤Ä¤â¡¢¡ÖÊÌ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°¦Íý¤¬¤½¤ó¤Ê»ö¤ò¤Ü¤ó¤ä¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢»Å»ö¤òÁá¤¯½ª¤¨¤¿Ï¡¤¬Íá¼¼¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Ï¡¤Ï°¦Íý¤Î¥ê¥¹¥È¥«¥Ã¥È¤ÎÀ×¤ò¸«¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤·¤¿¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¿ä¤·³è¤·¤Æ¤¿¤éÉÔÎÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÏËèÆü¹¹¿·Ãæ¡ª
¡Ê¤Þ¤¤¤«¤ï¥»¥ß¡Ë