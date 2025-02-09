¡Ú¼ã¾¾¥Ü¡¼¥È¡ÛµÜÅÄÎ¶ÇÏ¤¬£²ÀáÏ¢Â³Í¥½Ðµ¡¥²¥Ã¥È¡¡¼«¿È¤âÁ°Àá£Ö¡ÖÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¼ã¾¾¤Î¡Ö¼ã¾¾Ìë²¦£ÓÂè£´Àï¥Ë¥Ã¥«¥ó¡¦¥³¥àÇÕ¼ã¾¾¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¤¬£¹Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡µÜÅÄÎ¶ÇÏ¡Ê£²£¶¡áÊ¼¸Ë¡Ë¤¬¼ê¤Ë¤·¤¿£¶£°¹æµ¡¤Ï¡¢£²ÀáÏ¢Â³Í¥½ÐÃæ¡£ÆÃ·±¤Ç¤â¡Ö¥Ú¥é¤¬¤¹¤´¤¤·Á¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¾è¤Ã¤Æ¤â¿¤Ó¤ë¤·¡¢²óÅ¾¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¤¼ê±þ¤¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£
¡¡Á°Áö¡¦¸ÍÅÄ¤ÎÃË½÷£×Í¥¾¡Àï¤Ç¤Ï¡¢£³¥³¡¼¥¹¤«¤éº¹¤·²÷¾¡¡£º£Ç¯½é£Ö¤ò·è¤á¤Æ¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£¡Ö»Å¾å¤¬¤ê¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Å¸³«¤ÇÍ¥¾¡¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£¶á¶·¤â¡Ö¤À¤¤¤ÖÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ú¥é¤Ï°¤¤»þ¤âÌäÂê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤¬¾è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ºÇ¶á¤Ï¾è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Î®¤ì¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ë¡£
¡¡ÅöÃÏ¤Ï£²£°£²£³Ç¯£¸·î¤Î¥ë¡¼¥¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼½é£Ö¤ò¾þ¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤Î¿åÌÌ¡£¡Ö¼ã¾¾¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó¤â¤À¤¤¤¿¤¤½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Þ¤ºÍ¥½Ð¤·¤Æ¡¢¤â¤Á¤í¤óÍ¥¾¡¤òÁÀ¤Ã¤Æ¹Ô¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ¡Â©¤â¹Ó¤¤¡£