¡Ú´Ýµµ¥Ü¡¼¥È¡¦£Çµ»Í¹ñÃÏ¶èÁª¡ÛÅÄÂ¼Î´¿®¡¡½àÍ¥¿Ê½Ð¤âÂç²ñÏ¢ÇÆ¤Ø²ÝÂê»³ÀÑ¡ÖÎÉ¤¯¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤ÏÁ´Éô¤Ç¤¹¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤Þ¤ë¤¬¤á¤Î£Çµ¡ÖÂè£¶£¸²ó»Í¹ñÃÏ¶èÁª¼ê¸¢¡×¤Ï£¸Æü¡¢£´Æü´Ö¤ÎÍ½Áª¤¬½ªÎ»¡£½àÍ¥¾¡Àï¤Ë¿Ê¤à¥Ù¥¹¥È£±£¸¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄÂ¼Î´¿®¡Ê£´£¶¡áÆÁÅç¡Ë¤ÏÍ½ÁªºÇ½ªÆü¤Î£´ÆüÌÜ¡¢£±£Ò¤Ï£³¥³¡¼¥¹¤«¤é£´Ãå¡¢£¸£Ò¤Î¥¤¥óÀï¤ÏÀî¸¶Í´ÌÀ¤Î¤Þ¤¯¤êº¹¤·¤Ë¶þ¤·£²Ãå¡£ÆÀÅÀÎ¨£±£·°Ì¤Ç¤ÎÍ½ÁªÆÍÇË¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯Âç²ñ¤ÎÇÆ¼Ô¤À¤¬º£Àá¤Ï¤³¤³¤Þ¤ÇÇòÀ±¤Ê¤·¡£¥ì¡¼¥¹¸å¤Ï¡Ö¥¤¥±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥Ú¥é¤òÃ¡¤¤Þ¤¹¡£ºÇÄã¸ÂÆ¨¤²¤é¤ì¤ëÂ¤¬¤Ê¤¤¤È¤Í¡£ÎÉ¤¯¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ï¥¿¡¼¥ó¡¢½ÐÂ¡¢Á´Éô¤Ç¤¹¤Í¡×¤È½Â¤¤É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£µ¡ÎÏ¤òÎ©¤ÆÄ¾¤·¤ÆÍ¥½Ð¢ªÂç²ñÏ¢ÇÆ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¡£