ºÇ¶¯´¨ÇÈ¡ÄÆüËÜ³¤Â¦Ãæ¿´¤Ë9Æü¤âÂçÀãÂ³¤¯¸«¹þ¤ß¡¡¸òÄÌ¾ã³²¤Ê¤É¤Ë·Ù²ü
º£¥·¡¼¥º¥óºÇ¶¯¤Î´¨ÇÈ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤ËÀã¤¬¹ß¤êÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÀã¤Ï¡¢9ÆüÆüÍËÆü¤âÂ³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢°ú¤Â³¤¡¢¸òÄÌ¾ã³²¤Ê¤É¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ËÌÎ¦¤Ç¤Ï¡¢¹ß¤êÂ³¤¯Àã¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢»Ô³¹ÃÏ¤Ç¤âÀÑÀã¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸áÁ°0»þ¤ÎÀÑÀã¤Ï¡¢¿·³ã¤Ç36¥»¥ó¥Á¡¢ÉÙ»³¤Ç61¥»¥ó¥Á¡¢¶âÂô¤Ç31¥»¥ó¥Á¡¢Ê¡°æ¤Ç46¥»¥ó¥Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ê¿Ç¯¤Î4ÇÜ°Ê¾å¤ÎÀã¤¬ÀÑ¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜÉÕ¶á¤Ï¡¢ÆüÍËÆü¤â¶¯¤¤Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬Â³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£»³±¢¡¢ËÌÎ¦¤«¤éËÌÆüËÜ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤ËÃÇÂ³Åª¤ËÀã¤¬¹ß¤ê¡¢»³±è¤¤¤òÃæ¿´¤Ë¶¯¤¯¹ß¤ë½ê¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£É÷¤¬¶¯¤¯¿á¤¤¤Æ¡¢¤Õ¤Ö¤¯½ê¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÆüÍËÍ¼Êý¤Þ¤Ç¤ÎÍ½ÁÛ¹ßÀãÎÌ¤Ï¡¢ÅìËÌ¤Ç70¥»¥ó¥Á¡¢ËÌÎ¦¤È´ØÅì¹Ã¿®¤Ç60¥»¥ó¥Á¡¢Åì³¤¡¢¶áµ¦¤Ç50¥»¥ó¥Á¡¢Ãæ¹ñÃÏÊý¤Ç40¥»¥ó¥Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀÑÀã¤¬¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÂçÀã¤äÏ©ÌÌÅà·ë¤Ë¤è¤ë¸òÄÌ¾ã³²¤Ë·Ù²ü¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤Ê¤À¤ì¤ä²°º¬¤«¤é¤ÎÍîÀã¡¢½üÀãÃæ¤Î»ö¸Î¤Ë¤â½½Ê¬Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£