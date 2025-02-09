¡Ú¥°¥é¥Ó¥¢¡Û¸ÅÅÄºÌ¿Î¤µ¤ó¤¬¥ì¥È¥í¤Ê»°¤ÄÊÔ¤ß»Ñ¤Ë¡ª ¥ä¥ó¥Þ¥¬Web¤Î¥°¥é¥Ó¥¢°ìµó¸ø³«
¡Ö¥ß¥¹¥Þ¥¬¤Î¥¢¥½¥Ó¥Ð¡ª ¥ì¥È¥í¥°¥é¥Ó¥¢ ¾¼ÏÂ¥ì¥È¥íÊÔ¡×¤è¤ê¸ÅÅÄºÌ¿Î¤µ¤ó
¡¡¹ÖÃÌ¼Ò¤ÏÆ±¼Ò¤ÎWeb¥µ¥¤¥È¡Ö¥ä¥ó¥Þ¥¬Web¡×¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¥ß¥¹¥Þ¥¬¤Î¥¢¥½¥Ó¥Ð¡ª ¥ì¥È¥í¥°¥é¥Ó¥¢ ¾¼ÏÂ¥ì¥È¥íÊÔ¡×¡ÖÀï¤¦½÷¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¡×¡ÖÆüÍËÆü¤Îseju¡×¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥ß¥¹¥Þ¥¬¤Î¥¢¥½¥Ó¥Ð¡ª ¥ì¥È¥í¥°¥é¥Ó¥¢ ¾¼ÏÂ¥ì¥È¥íÊÔ¡×¤Ë¤Ï¸ÅÅÄºÌ¿Î¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¡ÖÀï¤¦½÷¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¡×¤Ç¤ÏÉñ²Ú¤µ¤ó¤¬ÄµÊó°÷¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿¥°¥é¥Ó¥¢¤òÈäÏª¡£¡ÖÆüÍËÆü¤Îseju¡×¤Ë¤Ï¡¢PopteenÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¸þ°æÎç°á¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀï¤¦½÷¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¡×¤è¤êÉñ²Ú¤µ¤ó
¡ÖÆüÍËÆü¤Îseju¡×¤è¤ê¸þ°æÎç°á¤µ¤ó
(C)²¬ËÜÉð»Ö¡¿¥ä¥ó¥Þ¥¬Web
(C)¹â¶¶·ÄÍ¤¡¿¥ä¥ó¥Þ¥¬Web
(C)»ÔÀî½¨ÌÀ¡¿¥ä¥ó¥Þ¥¬Web