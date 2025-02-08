2·î8ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¹¥«¥¤¡×¤ÏÃæ¾ò¤¢¤ä¤ß¤¬¥»¥Ó¥ê¥¢¤Ø¡£
2·î8Æü¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ë¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÃæ¾ò¤¢¤ä¤ß¤µ¤ó¡£2016Ç¯¤«¤é2Ç¯È¾¡¢22Ç¯¤«¤é1Ç¯¡¢¥È¡¼¥¿¥ë3Ç¯È¾¤ÎÄ¹¤¤ËÅÏ¤ê¡Ö¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¹¥«¥¤¡×¤ÎMC¤òÌ³¤á¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÈÖÁÈ¤Ç¥¤¥®¥ê¥¹¡¢´Ú¹ñ¡¢Âçºå¤òË¬¤ì¤¿¡£º£²ó¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥óÆîÃ¼¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥¤¥®¥ê¥¹ÎÎ¤Î¥¸¥Ö¥é¥ë¥¿¥ë¤«¤é¡¢ÁÄÊì¤Î½»¤à¥»¥Ó¥ê¥¢¤ò½ä¤ë¡£6Ç¯Á°¡¢½é¤á¤ÆÉã¤È¤ÎÆó¿ÍÎ¹¤Ç¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤«¤é¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ëµï¤ò°Ü¤·¤¿ÁÄÊì¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£Èà½÷¤«¤é¸«¤¿Éã¤Ï¤É¤ó¤Ê¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤Î»þ¤ÏÉã¤¬°ì½ï¤Ç¡¢¾È¤ì½¤¯¤ÆÊ¹¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²ÈÂ²¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ë¤Þ¤À¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¼«Ê¬¤¬¼«Ê¬¤Ç¤¢¤ë¥ë¡¼¥Ä¤òÃµ¤ê¤¿¤¤¡£º£²ó¤ÎÎ¹¤ÇÁÄÊì¤È°ì½ï¤Ë¿©»ö¤òºî¤Ã¤¿¡£ÎÁÍý¤ÏÃ¯¤«¤òÁÛ¤¦»þ´Ö¡£Ã¯¤È¿©¤Ù¤ë¤«¤¬Âç»ö¡£¤³¤Î²ÈÂ²»þ´Ö¤Ëµß¤ï¤ì¤ë¡£ÆüËÜ¤Ë¤¤¤ë¤ÈÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢º£¤ò¤¤Á¤ó¤È¸«¤ëÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ËÍè¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ë¡£¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¡£¡Ö¥±¥»¥é¥»¥é¡Ê¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡Ë¡×¡£¤½¤ì¤¬¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ÎÆ»É¸¤À¡£º£¤Î»Å»ö¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤À¤È¡¢¤ä¤Ã¤È¿´¤«¤é¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½Ä¹¤¯Â³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é13Ç¯¡¢¤³¤³¤«¤é¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤È»×¤¦¡£²ÈÂ²¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°¦¾ð¤ò¤â¤é¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï°¦¤òÍ¿¤¨¤ëÈÖ¡£¤³¤Î³¹¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î²ÈÂ²¤¬¤¤¤ì¤Ð¥±¥»¥é¥»¥é¡£