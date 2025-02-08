¡È¥á¥ó¥º¥³¡¼¥Á¡É¿Íµ¤YouTuber¡¦¥¸¥ç¡¼¥¸¤¬No.1¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Ë·èÄê¡ªÀ¤³¦½é¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ÖÃËËá¤¥Ï¥¦¥¹2¡×¼Â¸½ÌÜ»Ø¤¹¡ØHASHTAG HOUSE¡ÙºÇ½ª²ó
¡¡ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¿·ÈÖÁÈ¡ØHASHTAG HOUSE¡Ê¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¥Ï¥¦¥¹¡Ë¡Ù¤ÎºÇ½ª²ó¤¬2·î8Æü¤ËÀ¸ÇÛ¿®¡£»ëÄ°¼ÔÅêÉ¼¤Î·ë²Ì¡¢¿ë¤ËÍ¥¾¡¼Ô¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥¸¥ç¡¼¥¸¤Î¡ÖÃËËá¤¥Ï¥¦¥¹¡×
¡¡¡ØHASHTAG HOUSE¡Ù¤Ï¡¢¿Íµ¤¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼10¿Í¤¬¶¦Æ±À¸³è¤ò¤·¤Ê¤¬¤éSNS¥¹¥¥ë¤ò¶¥¤¤¹ç¤¦¡¢¡ÖABEMA¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¡È¥Ð¥È¥ë¥²¡¼¥à¡¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡É¡£¥á¥ó¥Ð¡¼Ã£¤Ï¶¦Æ±À¸³èÃæ¤ËÁ´°÷¤Ç1¤Ä¤ÎSNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼Ã£¤ÏºÆÀ¸²ó¿ô¤ä¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤Ê¤É¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥óÃ£À®¤ò¤«¤±¤¿SNS¥¹¥¥ë¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸Ä¿ÍÀï¡¦¥Ú¥¢Àï¡¦¥Á¡¼¥àÀï¤ËÄ©Àï¡£¤³¤ì¤é¤òÄÌ¤·¤Æ³ÍÆÀ¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁí¿ô¤Ç¡¢¾¡ÇÔ¤ÈÃ¦Íî¼Ô¤¬·èÄê¤¹¤ë¾¡¤ÁÈ´¤Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£Í¥¾¡¼Ô¤Ë¤Ï¡Ö´§ÈÖÁÈ¡×¡ÖÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¡×¡Ö¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤¡×¤Ê¤É¡¢»²²Ã¼Ô¤¬¤½¤ì¤¾¤ì³ð¤¨¤¿¤¤¥¦¥£¥Ã¥·¥å¥ê¥¹¥È¤Î¼Â¸½¤òÌóÂ«¤¹¤ë¡£
¡¡·è¾¡¤Ë¾¡¤Á¿Ê¤ó¤À¤Î¤Ï¥á¥ó¥º¥³¡¼¥Á¡¦¥¸¥ç¡¼¥¸¡Ê25ºÐ¡Ë¡¢¤·¤´¤Ç¤¥«¥Þ¤·ÈÖÄ¹¡¦¤æ¤¦¤Ô¡¼¤Þ¤ó¡Ê24ºÐ¡Ë¡¢Æ¬Ç¾ÇÉ¥Ð¥º¤ê½÷²¦¡¦¤«¤È¤æ¤ê¡Ê24ºÐ¡Ë¤Î3Ì¾¤È¡¢ÇÔ¼ÔÉü³èÀï¤Ç·è¾¡¤Ø¤È¿Ê¤à¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¥é¥Ö¡õ¥Ô¡¼¥¹¤ÎÅÁÆ»¼Ô¡¦¤ª¤À¤±¤¤¡Ê24ºÐ¡Ë¤Î·×4Ì¾¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬»×¤¤»×¤¤¤Î¥¦¥£¥Ã¥·¥å¥ê¥¹¥È¤ò·Ç¤²¤ëÃæ¡¢»ëÄ°¼ÔÅêÉ¼¤Î·ë²Ì¡¢Í¥¾¡¤Ï147,250¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥¸¥ç¡¼¥¸¤Î¼ê¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡ABEMA¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¡¢¼«¤é¤ÎYouTube¤Ç¹Ô¤Ã¤¿´ë²è¡ØÃËËá¤¥Ï¥¦¥¹¡ÙÂèÆóÃÆ¤òÀ©ºî¤·¤¿¤¤¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¸¥ç¡¼¥¸¡£Í¥¾¡¤Î´¶ÁÛ¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡ØHASHTAG HOUSE¡Ù¤òÎ¢Â¦¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤äÊÔ½¸¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÅØÎÏ¤ò¾Î¤¨¡Ö¤½¤ì¤òÇØÉé¤Ã¤Æ²¶¡ØÃËËá¤¥Ï¥¦¥¹¡Ù¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡£ºÇ¹â¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ëº£Æü¤«¤é½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÀäÂÐÅêÉ¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ß¤ó¤Ê¤ò¸å²ù¤µ¤»¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£