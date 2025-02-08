¡ÖÈþ¡¡¾¯Ç¯¡×Éâ½êÈôµ®¡¡Âç¤ß¤½¤«¤Î¹±Îã¹Ô»öÌÀ¤«¤¹¡Ö1·î1Æü¤Ë¤Ê¤ë½Ö´Ö¡Ä¡×°ìÊý¤Ç¥Ë¥³¥ë¡Ö¾®³ØÀ¸¤Þ¤Ç¡×
¡¡¡ÖÈþ¡¡¾¯Ç¯¡×¤ÎÉâ½êÈôµ®¡Ê22¡Ë¤¬8ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖTHEÀ¤Âå´¶¡×¡ÊÅÚÍË¸å10¡¦00)¤Ë½Ð±é¡£Âç¤ß¤½¤«¤Î²á¤´¤·Êý¤òÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Ï1989Ç¯1·î7¡Á8Æü¡¢¾¼ÏÂºÇ¸å¤ÎÆü¤ÈÊ¿À®ºÇ½é¤ÎÆü¤Î±ÇÁü¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£Ê¿À®¤Ç¤Ï¡ÖÊ¿À®1¡Ê¸µ¡ËÇ¯11·î11Æü11»þ11Ê¬¡×¤Ê¤É¿ô»ú¤ÎÊÂ¤Ó¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿°ìÊý¤Ç¡¢ÎáÏÂ¤Ë¤ÏÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¾õ¶·²¼¤ÇÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡ÎáÏÂ»þÂå¥²¥¹¥È¤ÎÆ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¤Ï¡Ö¿ô»ú¤Ë¼¹Ãå¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¾¼ÏÂ»þÂå¥²¥¹¥È¤Î¥±¥ó¥É¡¼¥³¥Ð¥ä¥·¤«¤é¡Öº£¤ÏÂç¤ß¤½¤«¤Ë¥¸¥ã¥ó¥×¤»¤ó¤Î?0»þ00Ê¬¤Ë¡È²¶¤ÏÃÏµå¤Ë¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¾®³ØÀ¸¤Þ¤Ç¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡Æ£ÅÄ¤ÎÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÎáÏÂ»þÂå¥²¥¹¥È¤ÎÉâ½ê¤Ï¡¢¾¯¤·Æ°ÍÉ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡Ö¤¢¤Î¡ÄËÍ¡¢º£¤Ç¤âËèÇ¯¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö1·î1Æü¤Ë¤Ê¤ë½Ö´Ö¡¢ËèÇ¯ÃÏµå¤Ë¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÀµÄ¾¤ËÅú¤¨¡¢½Ð±é¼Ô¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£