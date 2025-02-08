ÂçÊ¬¤Î¥Û¡¼¥Ð¡¼¥¯¥é¥Õ¥È¡¢¥¯¥Ã¥·¥ç¥óºà¤ËÀÜ¿¨»ö¸Î¡¡·±Îý³«»Ï¸å6²óÌÜ
¡¡ÂçÊ¬¶õ¹Á¤ÈÂçÊ¬»Ô¤ò¤Ä¤Ê¤°¥Û¡¼¥Ð¡¼¥¯¥é¥Õ¥È¤Î½¢¹Ò¤òÌÜ»Ø¤¹¡ÖÂçÊ¬Âè°ì¥Û¡¼¥Ð¡¼¥É¥é¥¤¥Ö¡×¡ÊÂçÊ¬»Ô¡Ë¤Ï8Æü¡¢ÂçÊ¬»ÔÂ¦¤ÎÈ¯Ãå¾ì¤ÇÁà½Ä·±Îý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿3ÈÖÁ¥¤Î¡ÖTanso¡Ê¥¿¥ó¥½¥¦¡Ë¡×¤¬Äú¸ËÁ°¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥óºà¤ËÀÜ¿¨¤¹¤ë»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¾èµÒ¤Ï¾è¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢5¿Í¤Î¾è°÷¤âÌµ»ö¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Á¥ÂÎ¤ËµµÎö¤ä¤Ø¤³¤ß¤¬À¸¤¸¤¿¡£¥Û¡¼¥Ð¡¼¤Î»ö¸Î¤Ï2023Ç¯11·î¤Î·±Îý³«»Ï°ÊÍè6²óÌÜ¡£
ÊÌÉÜÏÑ¤Ë3ÀÉ¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤·¤¿¥Û¡¼¥Ð¡¼¥¯¥é¥Õ¥È=2024Ç¯11·î30Æü¸áÁ°10»þ¤´¤í¡¢ÂçÊ¬»Ô¡¢ÆÁ»³Å°»£±Æ
¡¡Æ±¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢8Æü¸áÁ°11»þ40Ê¬¤´¤í¡¢³¤¤«¤é¥¹¥í¡¼¥×¤ÇÄú¸ËÁ°¤Ë¾åÎ¦¤·¤¿Á¥ÂÎ¤¬ÆÍÉ÷¤ÇÎ®¤µ¤ì¡¢º¸¸¿Á°Éô¤¬¹â¤µÌó3.8¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥´¥àÀ½¥¯¥Ã¥·¥ç¥óºà¤ËÀÜ¿¨¤·¤¿¡£Á¥ÂÎ¤Ë¤ÏÄ¹¤µÌó30¥»¥ó¥Á¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Ìó2¥»¥ó¥Á¤Î¤Ø¤³¤ß¤¬¤Ç¤¡¢¤½¤Î±ü¤Î¥¢¥ë¥ßºà¤Ë¤âµµÎö¤¬À¸¤¸¤¿¡£
¡¡¥Û¡¼¥Ð¡¼¤Ï¸½ºß¡¢ÂçÊ¬»Ô¤Î¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤òÈ¯Ãå¤¹¤ëÌó30Ê¬¤ÎÊÌÉÜÏÑ¼þÍ·¹ÒÏ©¤òÅÚ¡¢Æü¡¢½ËÆü¤Ë±¿¹ÒÃæ¡£»ö¸ÎÁ¥¤Ï½¤Íý¤¬É¬Í×¤Ç¡¢Â¾¤Î2ÀÉ¤â¸½ºßÄê´üÅÀ¸¡Ãæ¤Î¤¿¤á¡¢8¡¢9Æü¤È11Æü¤Î¼þÍ·¹ÒÏ©¤Ï·ç¹Ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ïº£¸å¡¢·±Îý¤Ç¾åÎ¦¤¹¤ë¤È¤¤âÍ¶Æ³°÷¤¬Á¥ÂÎ¤Î¥³¡¼¥¹¤òÆ³¤¯¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£¹â¶¶°ìÈþ±¿¹ÒÉôÄ¹¡Ê61¡Ë¤Ï¡ÖºÆÈ¯ËÉ»ß¤ËÅØ¤á¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡ÊÆÁ»³Å°¡Ë
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Áòµ·,
À¸²Ö,
¥Û¥Æ¥ë,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
¿ÀÆàÀî,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
ÇÛÀþ,
°ÖÎîº×,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
Åìµþ