¹Åç¡¦¿·°æµ®¹À´ÆÆÄ¡¡È©¤¬Èþ¤·¤¤Èë¤±¤Ä¤Ë¤¢¤Î¹Ó¹Ô¤òµó¤²¤ë¡Ö¥Ò¡¼¥È¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤Ã¤Æ¤ä¤Ä¤Ç¤¹¤«¡×
¡¡¹Åç¤Î¿·°æµ®¹À´ÆÆÄ¡Ê48¡Ë¤¬¡¢½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ò¹Ô¤¦µÜºê¸©ÆüÆî»Ô¤ÎYouTube¡ÖÆüÆî»ÔÌò½ê¹¥¤¤£¡ÁÉô¡×¤Ë½Ð±é¡£È©¤¬Èþ¤·¤¤ÍýÍ³¤òÊ¹¤«¤ì¡Ä¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Î¼ÁÌä¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç50Âå¤Î¼çÉØ¤«¤é¡Ö¤ªÈ©¤¬Èþ¤·¤¤Èë¤±¤Ä¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤ª´ê¤¤¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¿·°æ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö²¿¤â¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£´é¤âÀÐ¤±¤ó¤ÇÀö¤¦¤¯¤é¤¤¡£²½¾Ñ¿å¤â¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÌµÆÜÃå¤Ö¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡µÜºê¤Î¶¯¤¤Æüº¹¤·¤Ë°ìÆüÃæ¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ö»ç³°ÀþÂÐºö¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤Ê¤Î¤ËÈ©¤¬Èþ¤·¤¤ÍýÍ³¡Ä¿·°æ´ÆÆÄ¤Ë¤Ï»×¤¤Åö¤¿¤ë¥Õ¥·¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¸îËà¹Ô¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¤«¤Í¡×
¡¡¿·°æ´ÆÆÄ¤ÏÀº¿ÀÌÌ¤òÃÃ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¸½Ìò»þÂå¤«¤é¸îËà¹Ô¤òÂ³¤±¤ë¡£º£Ç¯1·î¤Ë¤âÏÂ²Î»³¸©¤Î¹âÌî»³¤Ë¤¢¤ë»û¤Ç21Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë¸îËà¹Ô¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡´é¤Ë²Ð¤Ö¤¯¤ì¤òµ¯¤³¤¹¤è¤¦¤Ê¹Ó¹Ô¤À¤¬¡¢¿·°æ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Ò¡¼¥È¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤Ã¤Æ¤ä¤Ä¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤ÈÂ³¤±¤Æ¡¢¼ÁÌä¼Ô¤ò¤Ý¤«¤ó¤È¤µ¤»¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤È¥ª¥Á¤ò¤Ä¤±¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£