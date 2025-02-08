¡ÚÄÅ¥Ü¡¼¥È¡¦£ÇµÅì³¤ÃÏ¶èÁª¡ÛÊ¿ÅÄ·òÇ·Í¤¡¡µ¤Ç÷¥¤¥óÆ¨¤²¤ÇÍ½ÁªÆÍÇË¡Ö¶¯¤¯µ¤»ý¤Á¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÄÅ¤Î£Ç£É¡ÖÂè£·£°²óÅì³¤ÃÏ¶èÁª¼ê¸¢¶¥Áö¡×¤Ï£¸Æü¡¢Í½ÁªºÇ½ªÆü¤È¤Ê¤ë£³ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¶¯É÷¤Î±Æ¶Á¤Ç£³£Ò°Ê¹ßÃæ»ß¡¦ÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¡££²£Ò½ªÎ»»þÅÀ¤ÎÍ½Áª¾å°Ì£±£¸Áª¼ê¤¬½àÍ¥¾¡Àï¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë
¡¡Ê¿ÅÄ·òÇ·Í¤¡Ê£³£·¡á»°½Å¡Ë£³ÆüÌÜ£±£Ò¤Î¥¤¥óÀï¡¢½àÍ¥¿Ê½Ð¥Î¥ë¥Þ¤Ï£±Ãå¡£¥³¥ó¥Þ£±£²¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤éÀè¥Þ¥¤¡££²£Í¤Ç¤Ï³ÆÄú¤¬¶¯É÷¤Ë¤¢¤ª¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤â¤³¤é¤¨¤ÆÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î£±¾¡¤ÇÆÀÅÀÎ¨£²£¹°Ì¥¿¥¤¤«¤é£±£·°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤Æ¡¢Í½Áª¤òÆÍÇË¡£¡ÖÀµ·î¤Î»þ¤è¤êÉ÷¤Ï¶¯¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¶¯¤¯µ¤»ý¤Á¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç£²£Í¤â¾è¤êÀÚ¤ì¤¿¡×¤È°ÂÅÈ¤ÎÉ½¾ð¤ÇÆ¨Áö·à¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡½®Â¤âÆü¤´¤È¤Ë¾åÀÑ¤ß¡£¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¾¯¤·½Ð¤Æ¤¤¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬¤¢¤ë¤·¡¢Â¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡££¶¥³¡¼¥¹¤Ê¤é¤Þ¤¯¤êº¹¤·¤«º¹¤·¤ÆÅ¸³«¤¬ÆÍ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¾è¤ê¿´ÃÏ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤µ¤»¤¿¤¤¡×¤È£¶¹æÄú¤«¤é¤ÎÀïÎ¬¤â¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£Á£±¤ËºÆ¾º³Ê¤·¡¢£±·î¤Î¹¾¸ÍÀî£¶£¹¼þÇ¯µÇ°¤Ç£±Ç¯£·¤«·î¤Ö¤ê¤ËµÇ°ÀïÀþ¤ËÉüµ¢¡£¤³¤Î¾å¾º¥â¡¼¥É¤ÎÎ®¤ì¤Ç£Çµ½éÍ¥½Ð¤â·è¤á¤ë¡£