¸ü¤ß¤Î¤¢¤ëÀÚ¤ê¿È¤¬»³À¹¤ê¡ª ¥¿¥«¥Þ¥ëÁ¯µûÅ¹ ¿·¶¶Å¹¤Î¡Ö¥¿¥«¥Þ¥ëÄê¿©¡×¤Ï¤ªÆÀ´¶°î¤ì¤ëÄê¿©¤À¤Ã¤¿¡ª
¡ã¡È¥Ç¥«À¹¤ê¡ÉÈ¯¸«ÅÁ¡ª¡ä
ÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤ò¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡¢»×¤¤¤Ã¤¤ê¿©¤Ù¤¿¤¤¡Ä¡£¼ÂºÝ¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤È¤·¤Æ¡¢ÇùÁ³¤È¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¾ï¤Ë¤É¤³¤«¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬À¤¤ÎÃË¤¿¤Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¥í¥Þ¥ó¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¡È¥Ç¥«À¹¤ê¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¡£²æ¡¹&GP¤¬¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¡¢¥ï¥ó¥Ñ¥¯¡È¥Ç¥«À¹¤ê¡É¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤¼¤Ò¤´¾ÞÌ£¤¢¤ì¡ª
¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
ÅÔÆâ¤ÇÍ¿ô¤Î¥é¥ó¥Á·ãÀï¶è¡¦¿·¶¶¡£¤¦¤Þ¤¤¡¢°Â¤¤¡¢Áá¤¤¡¢¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ÇËþÂ¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤È¾ïÏ¢¤µ¤ó¤¬¤Ä¤«¤º¡¢¾ï¤Ë³«Å¹¤ÈÊÄÅ¹¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë³¹¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤¨¡© ¤³¤ÎÁ°¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¢¤ÎÅ¹¤Ï!? ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤â¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê¿·¶¶¤Ë¤¢¤ë¡¢¿Íµ¤Å¹¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡Ö¥¿¥«¥Þ¥ëÁ¯µûÅ¹ ¿·¶¶Å¹¡×¡£¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤ò³°¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤Û¤ÜÀÊ¤ÏËä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¡£¸áÁ°Ãæ¤«¤éÄÌ¤·±Ä¶È¤Ê¤Î¤â¤¢¤ê¡¢Ãë¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤Ë¤¤¿¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Áá¤¤»þ´Ö¤«¤é¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¥ï¥¤¥ï¥¤¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î»Ñ¤â¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Å¹¤Î³°¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¤ªÊÛÅö¤òÇã¤¤¤ËÍè¤¿¿Í¤Ê¤É¤â¹Ô¤Íè¤·¡¢¾ï¤ËÆø¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¤¹¡£
¢¥ÊÉ¤Ê¤É¤ËÅ½¤é¤ì¤¿Ã»ºý¤¬ÎÏ¶¯¤¤¡ª º£²ó¤Ï¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤Ë¤¢¤ë¡¢Å¹¤Î´ÇÈÄÄê¿©¤Ë¡£¤Ç¤âÂ¾¤ò¸«¤Á¤ã¤¦¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤êÇº¤à¡Á¡ª
Å¹¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¿©»ö¤Ç¤¹¤«¤ª¼ò¤â¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥é¥ó¥Á¤Ê¤É¿©»öÌÜÅª¤Î¾ì¹ç¤ÏÀè²ñ·×¡¢¤ª¼ò¤È¶¦¤Ë¿©»ö¤ò³Ú¤·¤à¾ì¹ç¤ÏÀÊ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃíÊ¸¤ò¼è¤ê¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤¦Êý¼°¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¿©¤Ù¤ë¤â¤Î¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å¹¤Î´ÇÈÄÄê¿©¡Ö¥¿¥«¥Þ¥ëÄê¿©¡×¡Ê1500±ß¡Ë¤Ç¤¹¡ª
¢¥¤ª¤¹¤¹¤á¥é¥ó¥Á¤Î¡Ö5¿§Ð§¡×¤ä¡Ö¹ÈÇòÐ§¡×¡¢¡ÖÅ·Á³¤Ö¤ê»É¿ÈÄê¿©¡×¤Ê¤É¤É¤ì¤âÌ¥ÎÏÅª¤¹¤®¤ë¡ª
¡Ö¥¿¥«¥Þ¥ëÄê¿©¡×¤Ï¤½¤ÎÆü¤ª¤¹¤¹¤á¤Î»É¿È¤ÎÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»Äê¿©¡£¤´¤Ï¤ó¤È½ÁÊªÉÕ¤¡£¤ª¤½¤é¤¯¤³¤ÎÅ¹¤Ç1ÈÖ¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Î¤¢¤ëÄê¿©¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Ã»ºý¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤ÈÂ¾¤Î¤â¤Î¤â¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¡Á¡£¡Ö¶â²Ú¤µ¤Ð¾Æ¤¡×¤È¤«¡¢¡Ö¤Ö¤ê¾È¤ê¾Æ¤¡Ü¥ß¥Ë»É¿ÈÉÕ¤¡×¤È¤«¡£¡Ö¥«¥Ë¥¯¥ê¡¼¥à¥³¥í¥Ã¥±1¸Ä¡×¤À¤Ã¤¿¤éÉÕ¤±¤ë¤Î¤¢¤ê!?
¤·¤«¤·¡¢¡Ö¥¿¥«¥Þ¥ëÄê¿©¡×¤¬¤É¤ÎÄøÅÙ¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Ê¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤°Ê¾å¡¢ÄÉ²Ã¤Ï´í¸±¡£º£²ó¤ÏÄê¿©¤À¤±¤Ë¤·¤Æ¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÍÍ»Ò¤ò¸«¤Þ¤¹¡£
Ã»ºý¤ò¸«Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡ÖËè½µÅÚÍË ¼÷»Ê¿©¤ÙÊüÂê ¸ÂÄê³«ºÅ¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬¡ª Í×Í½Ìó¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢2980±ß¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤¹¤®¤ë¡£¤¦¤ï¡Á¡£Í¥½ÀÉÔÃÇ¤À¤ÈÌÂÁö¤¹¤ë¤³¤È³Î¼Â¡£¤É¤ì¤â¿©¤Ù¤¿¤¤¡Á¡ª
¢£²³¤Ë»³À¹¤ê¡ª ¡Ö¥¿¥«¥Þ¥ëÄê¿©¡×¿äÄê1kg¡ª
¢¥¡Ö¥¿¥«¥Þ¥ëÄê¿©¡×¡Ê1500±ß¡Ë¡£ÀÚ¤ê¿È¤¬²³¤Ë»³À¹¤ê¡ª ¤³¤ì¤Ï¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤ë¡ª
ÂÔ¤Ä¤³¤È¿ôÊ¬¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢²³¤Ë»³À¹¤ê¤Ë¤µ¤ì¤¿¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»É¿È¡¢¤½¤·¤Æ»³À¹¤ê¤Î¤´ÈÓ¤È¤¢¤é½Á¡ª ÁáÂ®·×Â¬¤Ç¤¹¡£Ä¾·Â15cm¤Î²³¤ËÀ¹¤é¤ì¤¿»É¿È¤Ï¹â¤µÌó14cm¡¢839g¡¢¤´¤Ï¤ó¤È¤ªÌ£Á¹½Á´Þ¤á¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç1331g¡Ê´ï¤Î½Å¤µ¤Ï½ü¤¯¡Ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï²³¤ÎÃæ¤ËÉ¹¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ÏÂÐ¾Ý³°¡£¤ª¤½¤é¤¯Ìó1kg¤Ï¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ»×¤¦¡£¥Ö¥ê¤â¥Þ¥°¥í¤â¥µ¡¼¥â¥ó¤â¥Ä¥ä¥Ã¥Ä¥ä¤ÇÁ¯ÅÙÈ´·²¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î»É¿ÈÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤É¤ÎÅ¹¤è¤ê¤â¥Þ¥°¥í¤ä¥Ö¥ê¤ÎÀÚ¤ê¿È¤¬Ê¬¸ü¤¤¡ª ¤³¤ì¤Ï¤´¤Ï¤ó¤¬¿Ê¤ß¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¥¥È¡¼¥¿¥ë1331g¤À¤±¤ì¤É¡¢²³¤ÎÃæ¤ÎÉ¹¤ò½ü¤¯¤È¤¹¤ë¤È¿äÄêÌó1kg!?
¤Þ¤º¤Ï°ì¸ý¡ª È¤¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤ï¤«¤ë¤±¤ì¤É¡¢ÀÚ¤ê¿È¤Î°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤¬¤º¤Ã¤·¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ë¿¥Á¥§¡¼¥ó·Ï²óÅ¾¼÷»Ê¤Î¥Í¥¿¤Î2ÇÜ¤Î¸ü¤ß¡£¤½¤·¤Æ¥Ö¥ê¥Ã¥Ö¥ê¡£ÈþÌ£¤·¤¤¡Á¡ª ¤³¤ì¤À¤±¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤Ò¤Ã¤¤ê¤Ê¤·¤ËÍè¤ëÅ¹¤À¤«¤é¡¢µû¤ÎÁ¯ÅÙ¤Ï¤¤Ã¤È¤¤¤¤¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿·Á¯¡ª ¤Þ¤º¤Ï¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë»É¿È¤òËËÄ¥¤Ã¤ÆÌ£¤ï¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÂçÀ¹¤ê¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤´¤Ï¤ó¤â»×¤¤¤Ã¤¤êËËÄ¥¤ë¡ª ¤¢¡Á¡¢¤³¤ì¡¢¹¬¤»¤Ê¥ä¥Ä¡£»É¿È¤Î»é¤È¤«»Ý¤ß¤ò¤´¤Ï¤ó¤Ç¥ê¥»¥Ã¥È¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤¢¤é½Á¤ò°ì¸ý¡£Ëþ¤¿¤µ¤ì¤ë¡Á¡£
¢¥²³¡õÉ¹´Þ¤á¤Æ¹â¤µÌó14cm¡£¼Â¼ÁÌó9cm¡£»É¿È¤ÏÆü¤Ë¤è¤Ã¤Æ7¡Á8¼ï¤¬À¹¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤ë
¡Öº£Æü¤ÎÀÚ¤ê¿È¤Ï¥¤¥ó¥É¥Þ¥°¥í¡¢¥µ¡¼¥â¥ó¡¢¥á¥¸¥Ê¡¢¥¢¥¸¡¢¥Ö¥ê¡¢¥¤¥ï¥·¡¢¥µ¥ï¥é¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤ÏÅ¹Ä¹¤Î»³²¼¤µ¤ó¡£¤¢¤é½Á¤Ïµû¤Î¥¢¥é¤ÈÂçº¬¤Ç¤¹¡£
¡Ö¡Ø¥¿¥«¥Þ¥ëÄê¿©¡Ù¤Ï¡¢¤¦¤Á¤ËÍè¤Æ¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤ë¤Ê¤é´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤Äê¿©¡£½é¤á¤ÆÍè¤¿¿Í¤Ï¡¢¤Þ¤º¤³¤ì¤ò¿©¤Ù¤Æ¤«¤é¡¢Â¾¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤òÁª¤Ù¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£µû²°¤Ã¤Æëð¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤·¡¢¼«¿®»ý¤Ã¤Æºî¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤Í¡×
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤´¤Ï¤ó¤ÎÂçÀ¹¤ê¤Ï¡¢2025Ç¯1·îÃÊ³¬¤Ç¤ÏÄÉ²ÃÎÁ¶â¤Ê¤·¤ÇÍê¤á¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£
¢¥È¤¤ÎºÙ¤µ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¤â¡¢¤º¤Ã¤·¤ê´¶¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ë¤Ï¤º¡£ÀÖ¿È¤È¤¿¤Ã¤×¤ê¥ï¥µ¥Ó¤Ç¡¢¥Ó¡¼¥ë¤¬°û¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¡Á¡ª
¡Ö¤¦¤Á¤Ï¤Í¡¢»É¿È¤¬Ê¬¸ü¤¤¤Î¤âÆÃÄ§¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤³¤Î¸ü¤µ¤ÏÅ¹¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö¥Þ¥°¥í¤È¥«¥Ä¥ª¤Ï¸ü¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤ÎÊý¤¬ÈþÌ£¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
³Î¤«¤Ë¡£¤«¤Ê¤ê³Ú¤·¤ó¤¸¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª
º£Æü¤Î¼ïÎà¤Ï7¼ï¡£¥Þ¥°¥í¤ä¥Ö¥ê¡¢¥µ¥ï¥é¤Ê¤É2ÀÚ¤ì¤º¤ÄÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿©¤Ù±þ¤¨ËþÅÀ¡£¤³¤ì¡¢ºÇ½é¤Ï¥Ó¡¼¥ë¤Ç¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤À¸å¤Ë¡¢²¿ÀÚ¤ì¤«»Ä¤·¤Æ¤´¤Ï¤ó¤È¤¢¤é½Á¤Ç¥·¥á¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¡£¤â¤·¤ªÊ¢¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢ºÇ½é¤Ë¼ÑÊª¤ä¾Æ¤Êª¡¢ÍÈ¤²Êª¤È¤ª¼ò¤ÇËþµÊ¤·¤Æ¤«¤é¡¢¥·¥á¤ËÄê¿©¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤â¥¢¥ê¤À¤Ê¤¡¡£
¢¥¡ÖÅÚÍËÆü¤Î¤ª¼÷»Ê¿©¤ÙÊüÂê¡ÊÍ×Í½Ìó¡Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤è¡£1¿Í¤Ç100´Ó¿©¤Ù¤ë¤ªµÒÍÍ¤â¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÊÅ¹Ä¹¤Î»³²¼¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¿·¶¶¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹³¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ªÊÛÅö¤â·ë¹½½Ð¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ªÃë¤Ë»þ´Ö¤Î¤Ê¤¤¤ªµÒÍÍ¤âÂ¿¤¤¤«¤é¤Í¡£¤ªÊÛÅö¤¬Çã¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¦¤Á¤È¿·½É¤Ë¤¢¤ë4¹æÅ¹¤Î¤ß¡×
¿·¶¶¤Ï¤ªÊÛÅö¤Î·ãÀï¶è¤Ç¤â¤¢¤ë³¹¡£ÈþÌ£¤·¤¤µû¤Î¤ªÊÛÅö¤Ê¤é¡¢½µ1¤Ç¿©¤Ù¤¿¤¤¡ª
¤Á¤Ê¤ß¤ËÌë¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤Ï3980±ß¤Î¡Ö¤ª»É¿ÈÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¡×¤«¤é¡£¤Û¤È¤ó¤É¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬ÃíÊ¸¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤Ï²´éÚ¡£ËÌ³¤Æ»¤«¤é¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë²´éÚ¤¬3·î¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£À¸¤Ç¤â¥Õ¥é¥¤¤Ç¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡ª¡×¤È¤Î¤³¤È¡£Åß¤ÎÂé¸ïÌ£¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¿·Á¯¤«¤Ä¥Ö¥ê¥Ã¥Ö¥ê¤Î»É¿È¤Ë»Ý¤ß¤¬¤·¤Ã¤«¤ê½Ð¤¿¤¢¤é½Á¡£¤½¤·¤Æ»³À¹¤ê¤´¤Ï¤ó¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀÚ¤ê¿È¤ò´®Ç½¤·¤Ä¤Ä¡¢µ¤¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤é´°¿©¡£ËþÂ´¶¤¬¤«¤Ê¤ê¹â¤¤»É¿ÈÄê¿©¤Ç¤·¤¿¡£
¼¡²ó¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡¢¼÷»Ê¤Î¿©¤ÙÊüÂê¤ËÍ½Ìó¤·¤ÆÍè¤ë¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÌë¤ËÃÎ¿Í¤òÍ¶¤Ã¤Æ»É¿ÈÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¤ä¼ÑÊª¡¢¾Æ¤Êª¤Ê¤ÉÃ±ÉÊ¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤ª¼ò¤Ç³Ú¤·¤à¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢°ÊÁ°¿·½É¤Î¤ªÅ¹¤ÇÇã¤Ã¤¿¥µ¥Ð¥µ¥ó¥É¡¢¤¹¤Ã¤´¤¯ÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤ì¤É¡¢¿·¶¶Å¹¤Ç¤âÇä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¤¡¡£¡Ê¸åÆü³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Á°¤â¤Ã¤Æ¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤·¤¿¤éºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡Ë¡£
ÈþÌ£¤·¤¯¤ÆÁ¯ÅÙ¤Î¹â¤¤µûÎÁÍý¤òÎÉ¿´Åª¤Ê²Á³Ê¤ÇÌ£¤ï¤¨¤ë¡Ö¥¿¥«¥Þ¥ëÁ¯µûÅ¹ ¿·¶¶Å¹¡×¡£¶á¤¤¤¦¤Á¤Ë¤Þ¤¿Íè¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡Ö¥¿¥«¥Þ¥ëÁ¯µûÅ¹ ¿·¶¶Å¹¡×
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¿·¶¶2-12-16ÌÀÏÂ¥Ó¥ë1F
TEL¡§03-6812-7148
±Ä¶È»þ´Ö¡§11¡§00¡Á20¡§00¡¢¶âÍË11¡§00¡Á23¡§00
ÄêµÙÆü¡§ÆüÍË
>> ¡ÚÏ¢ºÜ¡Û¡È¥Ç¥«À¹¤ê¡ÉÈ¯¸«ÅÁ¡ª
¡ã¼èºà¡¦Ê¸¡¿¤¤¤·¤¶¤ï¤ê¤«¤³¡¡»£±Æ¡¿¶¶ËÜÀé¿Ò¡ä
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û
¢¡¤Þ¤µ¤Ë¡È¥Ð¥«À¹¤ê¡É2.7kg¡ª Âç½°¼ò¾ì ¤Á¤Ð¥Á¥ã¥ó ¾åÌî¸ø±àÅ¹¤Î¡Ö¾Æ¤¤½¤Ð Âç¥Ð¥«¡×¤Ï10¿Í°Ê¾å¤ÇÍê¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ëµðÂç¤Ê»³¡ª
¢¡µí¡¦¾å¥í¡¼¥¹¡¦¥í¡¼¥¹¤Î3ÃÊ¡ª ¤È¤ó¤«¤Ä¤Ï°û¤ßÊª¡£ÃÓÂÞÅ¹¤Î¡Ö´Á¤Î¥ß¥ë¥Õ¥£¡¼¥æ¤«¤ÄÄê¿©¡¦»³À¹¡×¤ÏÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ç¥«À¹¤ê¤À¤Ã¤¿
¢¡´Ý¤ÎÆâ¤Î¥¬¡¼¥É²¼¤Ç³Ú¤·¤à¥Ç¥«À¹¤ê¡ª ÂæÏÑÎÁÍý ¿·ÂæËÌ1¹æÅ¹¤Î¡Ö¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¡¦¥á¥¬À¹¤ê¡×Ìó1kg¡ª