¥Ö¥ì¥¤¥¥ó½÷²¦AMI¡¡Â¾¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÏËüÇ½¡©¡¡¼ÁÌä¤Ë¥¬¥Á²óÅú¡ÖÂÎ°é¤Î¼ø¶È¤Ç¥Ð¥¹¥±¤¬¤¢¤ë¤È¡Ä¡×
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¥Ö¥ì¥¤¥¥ó½÷»Ò¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ÎAMI¡ÊÅòÀõ°¡¼Â¡á26¡Ë¤¬8ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥¸¥ã¥ó¥¯SPORTS¡×¡ÊÅÚÍË¸å5¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¼«¿È¤Î±¿Æ°¿À·Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ³°¤Ê»ö¼Â¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç°Î¶È¤ò¤Ê¤·¤¿¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬½¸·ë¡£¼«Ê¬¤Î¶¥µ»°Ê³°¤Ç¤â¥¹¥Ý¡¼¥ÄËüÇ½¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤·¡¢AMI¤Ï¡Ö»ä¤Ï¥À¥á¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤Ëµåµ»¤¬¶ì¼ê¤À¤È¤¤¤¤¡ÖÂÎ°é¤Î¼ø¶È¤Ç¥Ð¥¹¥±¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¤â¤¦¥·¥å¡¼¥È¤¬·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡£À¨¤¤´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢ÀèÀ¸¤Ë¡È»ä±¿¤ó¤Ç¤Þ¡¼¤¹¡ª¡É¤Ã¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¡×¤È¶ì¼ê¤æ¤¨¤ÎÂÐ½èË¡¤òÈ¯É½¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¡Ö¥·¥å¡¼¥ÈÂÇ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤éÀäÂÐÆþ¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸À¤¤Ä¥¤ê¡¢¡Ö¡ÊÀèÀ¸¤Ë¡Ë¸«¤»¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£