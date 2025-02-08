¡Ö¹¶·â¤Ï²ÝÂê¡×¹Åç¿·ÀïÎÏMFÅÄÃæÁï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¤â¡Ö¤¹¤´¤¯²ù¤·¤¤¡×
¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤ÎMFÅÄÃæÁï¤¬¿·Å·ÃÏ¤Ç¤Î½é¤á¤Æ¤Î¸ø¼°Àï¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
²¼ÉôÁÈ¿¥¤«¤éºßÀÒ¤·¤¿¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤òÎ¥¤ì¡¢¹Åç¤Ø¤Î´°Á´°ÜÀÒ¤ò·èÃÇ¤·¤¿ÅÄÃæ¡£8Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿FUJIFILM SUPER CUP 2025¤Î¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸ÍÀï¤Ç½é¤Î¸ø¼°Àï¤òÀï¤Ã¤¿¡£
¥Ü¥é¥ó¥Á¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤Æ69Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢2-0¤Î¾¡Íø¤ä¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¡£¤·¤«¤·¡¢ËÜ¿Í¤ÏÈ¿¾Ê¤Î¿§¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¨¤¿¤é¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿Å¸³«¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤Ï¥·¥å¡¼¥È¤â¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢Íí¤à²ó¿ô¤â¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤ä¤Ï¤ê¹¶·â¤Ï²ÝÂê¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¥¥ã¥ó¥×¤«¤é·ë¹½¼ê±þ¤¨¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢µÜºê¤Ç¤ÎÎý½¬»î¹ç¤â°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Æü¤Î»î¹ç¤Ç¤½¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½Ð¤»¤Ê¤¯¤Æ¤¹¤´¤¯²ù¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¼ÂÎÏ¤¬½Ð¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤Þ¤¿¡¢¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤À18ºÐ¤ÎMFÃæÅçÍÎÂÀÏ¯¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ëÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤¿¤¬¡¢Ï¢·È¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£
¡ÖÍÎÂÀÏ¯¤âº£Æü¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤ÈÍ¥¾¡¤ÏÌÜ»Ø¤»¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¼«Ê¬¤Ïº£ÆüÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¡×
¡ÖÍÎÂÀÏ¯¤ÏÁ°¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Á°¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¤Ê¤ë¤Ù¤¯¸å¤í¤Ç¥ê¥¹¥¯¥«¥Ð¡¼¤È¤«¡¢¼éÈ÷¤Î¥×¥é¥¹1¤ÎÌò³ä¤ò¡£¥¥ã¥ó¥×¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï·Á¤È¤·¤Æ¤Ç¤¤¿ÉôÊ¬¡×
¡Ö¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤â¥Ü¡¼¥ë¤ËÍí¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÉÔ¹ÃÈå¤Ê¤¤¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾õ¶·¤ò¸«¤ì¤Ð¼«Ê¬¤â(Á°¤Ë)½Ð¤Æ¤¤¤±¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¾õ¶·¤ò¸«¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¿·Å·ÃÏ¤Ç¤ÏÈ¿¾Ê¤òÈ¼¤Ã¤Æ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¾ÅÆî»þÂå¤«¤é½¤ÀµÎÏ¤ËÄ¹¤±¤¿ÅÄÃæ¤Ï¥·¡¼¥º¥óËÜÈÖ¤Ë¸þ¤±¤ÆÉ¬¤º¤ä¥Õ¥£¥Ã¥È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¤À¡£
ÆüËÜ¿Í¤â½Ð¾ì¤¹¤ëCL¡õEL
´ü´Ö¸ÂÄê¤Î·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¥Ñ¥¹¤Ç
CL¡¦EL¤Î·è¾¡T¤ä´ØÏ¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
²¼ÉôÁÈ¿¥¤«¤éºßÀÒ¤·¤¿¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤òÎ¥¤ì¡¢¹Åç¤Ø¤Î´°Á´°ÜÀÒ¤ò·èÃÇ¤·¤¿ÅÄÃæ¡£8Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿FUJIFILM SUPER CUP 2025¤Î¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸ÍÀï¤Ç½é¤Î¸ø¼°Àï¤òÀï¤Ã¤¿¡£
¥Ü¥é¥ó¥Á¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤Æ69Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢2-0¤Î¾¡Íø¤ä¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¡£¤·¤«¤·¡¢ËÜ¿Í¤ÏÈ¿¾Ê¤Î¿§¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¨¤¿¤é¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿Å¸³«¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤Ï¥·¥å¡¼¥È¤â¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢Íí¤à²ó¿ô¤â¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤ä¤Ï¤ê¹¶·â¤Ï²ÝÂê¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤Þ¤¿¡¢¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤À18ºÐ¤ÎMFÃæÅçÍÎÂÀÏ¯¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ëÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤¿¤¬¡¢Ï¢·È¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£
¡ÖÍÎÂÀÏ¯¤âº£Æü¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤ÈÍ¥¾¡¤ÏÌÜ»Ø¤»¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¼«Ê¬¤Ïº£ÆüÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¡×
¡ÖÍÎÂÀÏ¯¤ÏÁ°¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Á°¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¤Ê¤ë¤Ù¤¯¸å¤í¤Ç¥ê¥¹¥¯¥«¥Ð¡¼¤È¤«¡¢¼éÈ÷¤Î¥×¥é¥¹1¤ÎÌò³ä¤ò¡£¥¥ã¥ó¥×¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï·Á¤È¤·¤Æ¤Ç¤¤¿ÉôÊ¬¡×
¡Ö¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤â¥Ü¡¼¥ë¤ËÍí¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÉÔ¹ÃÈå¤Ê¤¤¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾õ¶·¤ò¸«¤ì¤Ð¼«Ê¬¤â(Á°¤Ë)½Ð¤Æ¤¤¤±¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¾õ¶·¤ò¸«¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¿·Å·ÃÏ¤Ç¤ÏÈ¿¾Ê¤òÈ¼¤Ã¤Æ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¾ÅÆî»þÂå¤«¤é½¤ÀµÎÏ¤ËÄ¹¤±¤¿ÅÄÃæ¤Ï¥·¡¼¥º¥óËÜÈÖ¤Ë¸þ¤±¤ÆÉ¬¤º¤ä¥Õ¥£¥Ã¥È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¤À¡£
ÆüËÜ¿Í¤â½Ð¾ì¤¹¤ëCL¡õEL
´ü´Ö¸ÂÄê¤Î·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¥Ñ¥¹¤Ç
CL¡¦EL¤Î·è¾¡T¤ä´ØÏ¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é